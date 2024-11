El año de las luces de las series españolas: 'Celeste' y 'Los años nuevos' rematan la gran cosecha de 2024

No es casual que este post se publique coincidiendo con el estreno de Celeste (Diego San José, 2024) en Movistar Plus + y de la primera parte de Los años nuevos (Rodrigo Sorogoyen, Sara Cano y Paula Fabra, 2024) en salas de cine. Asumiendo que todavía queda mes y medio para cerrar el presente ejercicio, no nos parece descabellado evaluar los resultados de una cosecha que supera con creces a la tan cacareada de 2020, la de Veneno (Javier Calvo & Javier Ambrossi, 2020), Patria (Aitor Gabilondo, 2020) y Antidisturbios (Rodrigo Sorogoyen & Isabel Peña, 2020).

Podríamos abordar el análisis desde la evolución de las plataformas, con Movistar Plus+ y Disney+ perfilando con mayor precisión que el resto sus respectivas líneas editoriales. Podríamos hacerlo, también, desde la oscilación genérica: cuando hay grandes dramas, las comedias casi desparecen, y viceversa.

Curiosamente, hace cuatro años las comedias fueron muy superiores a los excesivamente laureados dramas, aquellos que se llevaron todas las portadas y parabienes. Ahí están para corroborarlo Mira lo que has hecho (Berto Romero, Rafel Barceló & Enric Pardo, 2018-2020), Vamos Juan (Diego San José, 2020) o Vergüenza (Juan Cavestany & Álvaro Fernández Armero, 2017-2020).