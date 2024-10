'La última noche en Tremor', sonrojante serie lisérgica de la novela de Mikel Santiago

Aclaraciones previas

El último trabajo de Oriol Paulo para Netflix se basa en la novela del escritor Mikel Santiago La última noche en Tremore Beach, novela que no he leído. De hecho, y después de ver esta miniserie de ocho larguísimos episodios, si alguna vez me ven con el susodicho libro bajo el brazo avisen a la policía: será la señal que utilizaré para dar a entender que me están obligando a hacer cosas en contra de mi voluntad.