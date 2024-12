Arranca el juicio de la familia de Michael Schumacher por el chantaje recibido: "Pensaba que podía ganar un poco de dinero"

El esperado juicio por el intento de chantaje a la familia de Michael Schumacher, una de las figuras más icónicas de la Fórmula 1, ha comenzado en la ciudad alemana de Wuppertal.

Tres acusados están siendo procesados por haber intentado extorsionar a la familia del expiloto con material sensible que incluía imágenes, vídeos y datos médicos. La primera sesión estuvo marcada por confesiones, detalles del complot y peticiones de perdón, mientras la atención mediática sigue siendo intensa.

Desde que Michael Schumacher sufrió un accidente de esquí en diciembre de 2013 que lo dejó en estado vegetativo, su familia ha mantenido un férreo control sobre la información relacionada con su salud.

Este celo por la privacidad no ha evitado que en diversas ocasiones se hayan intentado vulnerar los límites éticos y legales. El caso actual involucra a tres hombres que supuestamente robaron y copiaron 1.500 fotografías, 200 vídeos y documentos médicos del ex piloto con la intención de exigir 15 millones de euros a cambio de no divulgar el material.

El tribunal ha registrado un gran interés público y mediático, con periodistas de diversos países cubriendo el juicio. La familia Schumacher, aunque no estuvo presente en la sala, ha solicitado que ciertos aspectos del caso, especialmente los relacionados con la salud de Michael, sean tratados de manera privada.

Michael y Corinna Schumacher.

Confesiones

Yilmaz Tozturkan, principal acusado, asumió su responsabilidad desde el inicio de las sesiones. Durante su intervención, confesó haber organizado el chantaje y expresó su arrepentimiento dirigiéndose directamente al abogado de Corinna Schumacher, esposa de Michael: "Por favor, dígale a la familia Schumacher que lo siento de verdad".

El acusado detalló cómo se gestó el complot. Según sus declaraciones, recibió el material de Markus Fritsche, un antiguo guardaespaldas de la familia Schumacher, quien habría accedido a la información mientras trabajaba para ellos.

El principal acusado aseguró haber copiado los datos en cuatro dispositivos USB y haber involucrado a su hijo, Daniel Lins, para crear una cuenta de correo electrónico anónima y enviar mensajes extorsivos. "Pensé que con esta historia podía ganar algo de dinero, dividiríamos la suma entre los tres. Calculé entre 10 y 15 millones de euros", reveló.

Daniel Lins, de 30 años, admitió su papel en el plan, aunque minimizó su implicación. Según él, su contribución se limitó a crear la cuenta de correo y grabar una llamada telefónica de su padre.

Sin embargo, aseguró que desconocía que estas acciones formaban parte de un chantaje. "Solo supe que se trataba de la familia Schumacher después. Entiendo mi error", explicó ante el tribunal.

Por su parte, Markus Fritsche, el antiguo guardaespaldas, no fue tan categórico. A través de su abogado, declaró que su implicación se limitó a digitalizar imágenes a solicitud de la familia cuando aún trabajaba para ellos, negando cualquier vínculo con la extorsión.

Fritsche sostuvo que la información sensible que manejaba quedó en manos de la familia cuando dejó su empleo en 2021, y que no tuvo nada que ver con el intento de chantaje.

Cronología

El intento de chantaje se remonta a junio de 2023, cuando Tozturkan habría contactado a un asistente de la familia Schumacher con amenazas de divulgar el material en la Dark Web si no se cumplían sus exigencias económicas.

A través de correos electrónicos y llamadas telefónicas, los acusados pidieron que el dinero fuera entregado en dos pagos, con el primer intercambio previsto en la oficina del abogado de la familia.

Gracias a una operación conjunta entre la policía suiza y alemana, los acusados fueron identificados y detenidos pocas semanas después. En el momento de su arresto, las autoridades confiscaron dispositivos que contenían copias del material robado, ahora bajo custodia policial.

Este no es el primer incidente de este tipo que enfrenta la familia Schumacher. En 2017, otro hombre intentó extorsionarlos exigiendo 900.000 euros y amenazando con dañar al hijo de Michael, Mick Schumacher, quien también es piloto de Fórmula 1. Aquella vez, el culpable fue condenado a una pena condicional.

La familia de Schumacher ha enfrentado estos ataques con una postura firme, colaborando estrechamente con las autoridades para proteger la intimidad de Michael y evitar la difusión de material sensible.

Expectativas del juicio

El proceso judicial en Wuppertal está programado para desarrollarse en cinco audiencias, con una sentencia prevista para principios del próximo año. La confesión de los acusados podría reducir sus penas, aunque enfrentan cargos que podrían acarrear hasta 15 años de prisión. No obstante, los observadores locales sugieren que las penas podrían ser menores, en torno a cuatro años de cárcel.

Para Corinna Schumacher y sus hijos, este juicio representa una nueva batalla en su esfuerzo por preservar la dignidad y privacidad de Michael. Su determinación de llevar el caso hasta las últimas consecuencias refuerza un mensaje claro: la familia no tolerará ningún intento de explotar su dolor por ganancias económicas.

Este juicio no solo busca justicia, sino también establecer un precedente que proteja a otras figuras públicas de ser víctimas de chantajes similares. La atención mundial sobre el caso subraya la importancia de garantizar que la privacidad, incluso para las figuras más conocidas, sea respetada en todo momento.