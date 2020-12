Muere Mensi Medina, la madre de Amor Romeira, a los 56 años

Duro revés para Amor Romeira (31 años). A pocos días de celebrarse la Navidad y poner fin a este año tan difícil, ha fallecido su madre, Mensi Medina. Así lo ha confirmado la actriz y cantante, a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que no desvela la causa de su fallecimiento.

"Así te vamos a recordar siempre mami. Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenía que luchar por ser quien quería ser", ha comenzado escribiendo Amor Romeira, junto a una tierna imagen en la que ella y su hermana posan muy sonrientes al lado de su mamá. "Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos. Cuando te sacaban de casa la gente te aplaudía y te gritaba mami. Te decían: 'Hasta Siempre Mensi'. 'Gracias por ser mi amiga'. 'Te queremos'. 'Nunca te vamos a olvidar'", ha añadido la cantante.

Para finalizar su post, Amor ha reiterado lo especial que era su madre y ha recordado públicamente que, pese a su desaparición física, la seguirá amando. "Tanto mi familia, como nosotras os damos las gracias por tanto mensajes y cariño", ha escrito la actriz, quien en las últimas horas ha recibido un sinfín de comentarios por parte de sus followers, quienes le han demostrado todo su apoyo y cariño en este momento tan difícil. Destacan los de algunos rostros conocidos como Gloria Camila (24), Carlota Corredera (46), Rocío Flores (24), Kiko Rivera (36), Marta López (46), Chenoa (45), Nagore Robles (37), Tamara Gorro (33) y hasta Cristina Cifuentes (56).

Antes de que Amor Romeira confirmara la triste noticia, Lydia Lozano (60) lo comunicaba instantes antes de que acabara Sálvame. La colaboradora mandaba un "beso muy fuerte" para la influencer y el resto de compañeros del programa enviaba su más sentido pésame a la familia en estos duros momentos.

El mensaje que Anabel Pantoja le ha enviado a Amor Romeira. Instagram

En sus stories, Amor también se ha hecho eco de las demostraciones de cariño que ha recibido por parte de sus afectos. Tras compartir un par de imágenes en las que aparece de la mano de su hermana y su padre, ha republicado parte de los mensajes de apoyo que le ha enviado su entorno. "Me quiero quedar con esta imagen de ti. Una mujer luchadora y que adoraba a su familia. Te quiero Mensi. Una estrella en el cielo que nos cuidará para siempre", ha escrito Anabel Pantoja (34). "Te mando todo mi cariño, toda mi fuerza y decirte que todo lo que necesites puedes contar conmigo. Eres una mujer muy fuerte de los pies a la cabeza", ha asegurado por su parte Raquel Salazar. José Antonio Avilés (23), Rosario Mohedano (41) y Noemí Salazar (27) son otros de los famosos que se han pronunciado sobre esta triste noticia.

Aunque todavía se desconocen las causas del fallecimiento, Mensi había sufrido un ictus hace dos años, del que todavía no se ha recuperado completamente. Desde entonces, Amor y su hermana Carminda se convirtieron en el mayor apoyo de su madre en este proceso.

