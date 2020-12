La petición de Àngel Llàcer a Chenoa por su boda que emocionó a Lolita

Hace unas semanas era noticia por un problema de salud que activó las alarmas. Felizmente recuperada, Lolita Flores (62 años) reaparecía en televisión este jueves con motivo de su visita a El Hormiguero junto a otros dos miembros del jurado de Tu cara me suena, Àngel Llàcer (46) y Chenoa (45).

Nada más entrar al plató, Lolita ya se erigió en protagonista. “Estoy buscando la silla para subirme”, comentó mientras buscaba una palanca que la colocase a la altura de los demás. Ante esos apuros, Pablo Motos (55) le dijo que no había palanca: “¿Te traigo un cojín?”, le preguntó. Dicho y hecho. Una vez acomodada, Lolita Flores destacó que “estoy encantada de estar aquí. Ahora tengo visión panorámica”.

Para abrir boca, los invitados hablaron del nuevo día de emisión de este concurso. “Sí, vamos los domingos, pero volveremos los viernes. El público es fiel, nos ven los domingos, incluso los niños”, valoró Lolita antes de que Àngel Llàcer sacara el tema de la noche: “¿Cuándo te casas, Chenoa? Lo pregunto, más que nada, porque es moza”, aventuró.

La cantante se hizo la ofendida. “¿Pero tú qué dices, Tutankamón?”, inquirió a Lolita en relación a su edad. Esta última parecía no darse por aludida, y siguió haciendo chanzas con Llàcer, quien explicó que lo de moza era por la virgnidad. Lolita intervino para decir que eso no podía ser. Y hablando de sexo, Llàcer hizo gala de su vena desenfadada para preguntarle a la hija de ‘La faraona’ con cuántos hombres se había acostado. Tirando del hilo que planteó Chenoa, Lolita resolvió que “desde la época de Tutankamón, imagínate con cuántos hombres me puedo haber acostado”.

Unión ante todo

Tras el paso por publicidad, el humor siguió presente, aunque por poco tiempo. Chenoa aclaraba que “estoy intensa, pero no enfadada. La que más se enfada es Lolita”. Llàcer lo confirmó: “Te lo digo yo, Lolita es la que más se enfada”. Acorralada, Lolita tiró por la calle de en medio: “Qué va. Es él el que más se enfada. ¿Puedo contar una anécdota? Llàcer anda normal, pero siempre que tiene que ponerse un disfraz camina raro, cambia la actitud”.

En ese instante, Pablo Motos entendió que era oportuno rescatar el ‘asunto Chenoa’. “Estábamos hablando de la no boda. Hubo un momento muy bonito, una declaración en verso de Llàcer”, recordó el presentador de El Hormiguero, antes de dar paso a un vídeo que volvió a emocionar a los presentes, incluidas la propia Chenoa y Lolita.

Pablo Motos intervino para destacar que “hacéis un programa de televisión pero lográis unas relaciones más estables que las de la pareja”. “Sí, hacemos relaciones muy bonitas y eso que nos falta Carlos Latre, que le echamos de menos”, acertó a decir Lolita. Tras esa aseveración, Chenoa dejó las bromas para recordar que “cuando llegué a Tu cara me suena estaba muy nerviosa y le pregunté entre bambalinas a Lolita qué se hacía allí. Ella me dijo que ser yo misma. Nunca se me va a olvidar”.

Pero, lejos de lo que se pudiera pensar, las sorpresas no habían terminado. Àngel Llàcer tenía una petición para Chenoa: “Quiero ser tu padrino de bodas. Me gustaría dar un discurso en el momento del brindis, sin el filtro de la televisión”.

La novia se volvió a emocionar antes de aceptar dicha petición.

Lolita rompió el momento comentando que “a mí dame la fecha pronto, porque estoy en el teatro”. Pablo Motos tomó el testigo para comentarle a la hija de ‘La faraona’ que no le había ido últimamente muy bien en el teatro, por la ventilación. “No puedo estar encerrada, me ahogo. Abro incluso en invierno. Me salen pupas con las mascarillas, necesito aire y libertad. Pillé cistitis del frío que había, en los teatros salgo en bata. El otro día tuve un chungo, arritmias. Estamos muy contentos con el teatro, que son espacios seguros. Hay que hacer mucho teatro y mucha televisión, porque si no, ¿qué haríamos todos?”, finalizó Lolita.