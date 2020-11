El gran susto de Lolita: sufre una "arritmia" en plena función de teatro y acaba hospitalizada

Todo estaba listo para la esperada reapertura del Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena de Águilas, que permanecía cerrado desde el 15 de marzo por culpa de la pandemia de coronavirus. La Concejalía de Cultura había diseñado una programación con la que se iba a subir el telón a lo grande, con el estreno de una versión de una obra clásica: La Fuerza del Cariño, protagonizada por Lolita Flores (62 años).

La expectación era máxima, sin embargo, cuando solo habían transcurrido cinco minutos desde el inicio de la representación, la hermana mayor de los Flores pidió asistencia médica ante la sorpresa de las 200 personas que este sábado habían agotado las localidades puestas a la venta.

"Ella empezó a interpretar su papel de protagonista y cuando su compañera terminó el diálogo, de repente, Lolita dijo: 'Señores, lo siento, pero no me encuentro en condiciones de poder continuar con la obra, si hay algún médico en la sala le pido por favor que me atienda", tal y como explica a EL ESPAÑOL la concejal de Cultura, María Dolores Simó Sánchez, testigo directo de lo sucedido en el Auditorio de la turística localidad costera de Águilas.

Lolita Flores en su obra, 'La fuerza del cariño'.

"Ella se marchó del escenario, junto al resto de sus compañeros, y en el público nos quedamos dubitativos porque no sabíamos si eso formaba parte de la obra o no, con lo cual hubo un par de minutos en los que aguardamos a ver qué pasaba", prosigue. Nadie regresaba al escenario, de forma que la edil telefoneó al personal de las instalaciones públicas y le confirmaron que la afamada artista tenía problemas de salud. "Bajé a la zona de camerinos y me encontré que habían tumbado en el suelo a Lolita: estaba con los ojos cerrados", relata la concejal.

En concreto, tal y como detallan fuentes de Emergencias a este periódico, el gerente del Auditorio Infanta Doña Elena telefoneó al 112, pasados 20 minutos de las 21 horas de este sábado, solicitando asistencia médica de manera urgente: "Ha habido un percance, una persona se encuentra indispuesta y necesitamos una ambulancia".

En los escasos minutos que tardó la ambulancia del 061 en llegar, la actriz y cantante de la saga de los Flores fue atendida por la única persona con conocimientos médicos que había en la sala: la concejal de Sanidad, María Dolores García Albarracín, que ha ejercido como matrona. "Casualmente la concejal es sanitaria y la llamamos: ella se ocupó de tomarle el pulso y de espabilar a Lolita", detalla la titular de Cultura. "Yo me ocupé de tomarle la temperatura para ver si tenía fiebre". Nunca llegó a perder el conocimiento. "Ella tenía un pulso lento, pero constante, parecía que presentaba una bradicardia, y tenía la temperatura un poquito más baja de lo normal. Lolita hablaba, pero no mucho porque estaba aturdida. En ningún momento perdió el conocimiento".

Lolita Flores junto a Luis Mottola.

Los sanitarios cuando llegaron al camerino atendieron in situ a la artista durante más de media hora. "El diagnóstico inicial que le hicieron apuntaba a que presentaba síntomas de estar padecienco un síncope o una lipotimia", según explican fuentes de Emergencias. Entre el público nadie se movía de la sala que había reabierto siguiendo las directrices del plan de contingencia sanitaria, de forma que solo se habían vendido entradas para 200 butacas de las 740 que hay en total, con el objetivo de garantizar la distancia de seguridad de metro y medio entre los asistentes.

De hecho, la concejal acudió al auditorio no solo por ver la obra sino por supervisar la reapertura del Auditorio de Águilas. "En la situación en la que se encontraba Lolita consideramos que lo más sensato era anunciar la suspensión de la función y evacuar el auditorio", sentencia la concejal de Cultura. Todos los asistentes tendrán la posibilidad esta semana de reclamar los 25 euros de su entrada contactando con el auditorio o bien podrán aguardar a que próximamente regrese a la cartelera de Águila la La Fuerza del Cariño. "Trataremos de reprogramar la obra en el momento en el que haya fechas libres, la gente se quedó con la miel en los labios porque tenía ganas de ver a Lolita, pero la salud manda", se apunta.

Pasó la noche en Urgencias

Lolita tuvo que parar la función porque sufrió una "arritmia", según su compañero de cartel. Gtres

Tras el desalojo del público y una vez que la hermana mayor de los Flores recibió atención sanitaria, el personal del 061 optó por trasladar a Lolita al Hospital Rafael Méndez de Lorca para que le practicasen más pruebas. "Ella salió hacia la ambulancia por su propio pie, acompañada de dos compañeros, en dirección al centro hospitalario de referencia porque los médicos que la atendieron estimaron conveniente hacerle más pruebas: un electrocardiograma, una ecocardiografía y un análisis de sangre para determinar qué había pasado", detalla la titular de Cultura a este diario.

En el Ayuntamiento de esta localidad del litoral murciano estuvieron en todo momento informados de la evolución de Lolita. "A las 23 horas llamé a su compañero en la representación teatral, Luis Mottola, que la acompañó al hospital y me dijo que ella estaba bien: me explicó que había padecido una especie de arritmia, una situación cardiaca un poco anómala, pero que le iban a dar el alta si salían bien las analíticas y esta semana ella tendría que visitar a un cardiólogo", precisa la edil María Dolores García Albarracín, que no se despegó del teléfono en toda la noche del sábado.

Pasados quince minutos de la una de la madrugada Dolores González Flores recibió el alta y abandonó el Hospital Rafael Méndez de Lorca. La actriz y cantante pernoctó en el establecimiento hotelero donde ya tenía reservada una habitación con motivo de la obra que iba a interpretar este sabádo: La Fuerza del Cariño.

Pasó la noche sin complicaciones en una de las habitaciones del Hotel Puerto Juan Montiel de cuatro estrellas, que está situado en primera línea del impresionante litoral aguileño, en la avenida del Puerto Deportivo. Este domingo por la mañana hizo la maleta de vuelta a casa. "Le envíamos un ramo de flores desde la concejalía mostrándole todo nuestro cariño y a las 12 horas del mediodía me informaron de que Lolita se marchó de regreso a Madrid".

La reacción de Lolita

Horas más tarde, este domingo, Lolita ha utilizado sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores. "El corazoncito que tengo ayer latía de otra manera", ha comentado la artista. "No me gusta suspender funciones y hago este vídeo para dar las gracias a todos los amigos y no amigos que me habéis llamado para preguntar cómo estoy".

En este mismo clip publicado en su Instagram, Lolita ha agradecido al hospital de Lorca, a los médicos que la atendieron, al gerente del teatro y también al Ayuntamiento de Águilas por las atenciones y el cariño tras el gran susto de este sábado. "Va a haber Lolita para rato. Sólo tengo que estar en mi casa una semana cogiendo fuerza y volveré. Soy una guerrera", ha afirmado la hija de Lola Flores.

