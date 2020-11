Lolita Flores, harta de que le pregunten por la polémica de Isabel Pantoja, toma una decisión

Poco podía imaginar Lolita Flores (62 años) que el comentario que publicó hace unos días en Instagram animando y apoyando a Francisco Rivera (46) -después de que su hermano Kiko Rivera (36) desvelase que las pertenencias de Paquirri están ocultas en una habitación de Cantora- iba a dar tanto de qué hablar. "El tiempo pone todo en su sitio", fue lo que posteó en respuesta a una publicación de Francisco.

Siete palabras con las que Lolita, íntima amiga de Carmen Ordóñez y novia de Paquirri hasta que este conoció a Isabel Pantoja (64), quiso dejar clara su postura con respecto a la guerra que los hermanos Rivera han reactivado contra la tonadillera para recuperar los objetos de su padre, tras la emisión de Cantora: la herencia envenenada, y las demoledoras palabras de Kiko hacia su madre.

Desde entonces se ha podido ver a Lolita en más de una ocasión, ya que los fotógrafos le han seguido con más frecuencia e intensidad. Molesta, cuando no harta, por el hecho de que le pregunten a ella por un tema con el que, a priori, poco tiene que ver, la artista ha tomado una decisión: la de dar la callada por respuesta. Y después de enfadarse con la prensa hace unos días -por recordar esta la "maldición" que Lola Flores echó a la cantante de Marinero de luces cuando le "quitó" el novio a su hija- ahora ha optado por un sepulcral silencio, y con un simple "perdona" ha justificado la falta de palabras en lo que a Isabel Pantoja y todo lo que la rodea se refiere. La actriz, que se ha subido a las tablas en Arganda del Rey con su obra, La fuerza del cariño, prefiere dejar claro que esta guerra familiar de traiciones y herencias envenenadas nada tiene que ver con ella. Eso sí, antes de este silencio, hace unos días sí habló con los medios. Así, después de desvelar que la pandemia le ha afectado "como a todos", y que no se plantea participar en MasterChef Celebrity porque "con Tu cara me suena tengo bastante", Lolita respondía con un "sabía que venía la pregunta" cuando afloró el tema de la herencia de Paquirri, con el que fue tajante: "Hazme la pregunta, pero no te voy a decir nada. No es mi historia y no es mi película". Y añade: "Estamos en pandemia y estamos trabajando. El tiempo pone todo en su lugar", repitiendo la frase que tanto dio que hablar cuando estalló la guerra familiar entre Isabel Pantoja y su hijo.

Las palabras de Kiko

Kiko sostuvo en varias ocasiones en Cantora: la herencia envenenada que su madre le había hecho ver que "el apellido Rivera no era bueno". Y no solo eso, sino que el Dj confirmó que pudo ver en persona el pasado 2 de agosto en Cantora los objetos personales de Paquirri que pertenecen a sus hijos mayores, Cayetano (43) y Francisco, tras la trágica muerte del torero en Pozoblanco. Objetos que, según la cantante, robaron en su día. No los robaron: existen a día de hoy, a la luz del testimonio de Kiko. Ese fue el detonante de todo el conflicto familiar.

Fue Jorge Javier Vázquez (50) quien se atrevió a contar a los espectadores qué ocurrió ese 2 de agosto de 2020 que todo lo cambió para Kiko: "En Cantora el 2 de agosto se abrió la habitación de Paquirri, que estaba siempre cerrada, y Kiko vio que estaba absolutamente todo lo de su padre. Cuando en su día se denunció el robo". Hay que recordar que Pantoja alegó que habían robado esas pertenencias como pretexto ante la solicitud de los hijos mayores de Paquirri, Francisco y Cayetano, quienes reclamaron durante años sus bártulos.

Por tanto, Montse Suárez, abogada, deslizó en el programa especial que se habría cometido una "obstaculización a la justicia y denuncia falsa". Ante esto, Kiko esgrimía: "Para mí esto es súper fuerte. La puerta estaba abierta por casualidad. Lo único que sé es que en ese momento entré en estado de shock. Yo había entrado en varias ocasiones en esa habitación y allí no había nada. Durante toda mi vida he pensado que ahí no había nada".

Lolita habló de Paquirri con Bertín

En 2015, Lolita se sinceró con Bertín Osborne (65) sobre el tema Paquirri-Pantoja. En concreto, sobre su relación con la Pantoja, la mujer que ocupó su lugar en la vida de Paquirri, una relación que no siempre quiso reconocer en público. "¿Cuándo empezaste a sentir por Paquirri?", se le preguntó. Lolita confesó: "Cuando se separó de Carmina le fui a ver a alguna corrida y empecé a notar algo. Después se fue de gira América y allí fue cuando él me llamó para decirme que había empezado a salir con Isabel Pantoja. Le dije 'pues que seáis muy felices' y colgué". Asegura que llamó a la Pantoja tras la muerte del torero, pero no quiso ir al funeral "porque hubiese sido un espectáculo".

