Juan El Golosina, el gran ausente en el 'Hormigas Blancas' de Lola Flores: sabemos el delicado motivo

Lola Flores fue la gran protagonista del programa Hormigas blancas emitido este pasado domingo en la noche de Telecinco. Quien pronuncia el celeste nombre de Lola Flores no puede por menos que recordar automáticamente a todas las personas que la rodeaban, aquellos que más la querían. En vida, por supuesto, a la cabeza, sus dos hijas, Lolita (62) y Rosario Flores (56), sus cinco nietos y sus íntimos amigos.

Entre esos últimos, una figura a destacar: la de Juan El Golosina. Este artista, bailaor de flamenco desde tiempos inmemoriales, no solo fue el gran amigo de Lola Flores sino también su mano derecha, su confidente y una de las caras principales en el cuadro de baile flamenco con el que viajaba La Faraona a lo largo y ancho del planeta Tierra.

Pero Juan estuvo ausente en el documental con tintes de homenaje que se le dedicó a Lola este pasado domingo en la cadena grande de Fuencarral. ¿Por qué? ¿No fue invitado? ¿Declinó él la invitación? JALEOS ha hablado con el artista, que admite aceptar todos los tributos posibles que se le puedan hacer a su admirada Lola, aunque encuentra ciertas "lagunas" en la emisión del último capítulo producido por La Fábrica de la Tele.

Lola Flores y Juan El Golosina.

A la pregunta de si le gustó, El Golosina responde lo siguiente: "Bueno... Recogieron eso... Lo que dicen las revistas, lo que dicen las entrevistas y lo que dicen los profesionales... Lo respeto. Con algunas lagunas, pero vamos, que está bien". En concreto, ¿cuál fue el verdadero motivo de la ausencia de Juan El Golosina al Hormigas Blancas de Lola Flores desde el que incluso le mandaron un cariñoso saludo en la mesa de debate?

Su respuesta ha sido claro: "¿Sabes qué pasa, hijo? Que yo no estoy bien del corazón. Tú ya sabes que ellos atacan y meten las pullas, quieras o no, nunca llueve a gusto de todo. ¿Qué necesidad tengo yo de llevarme una irritación porque yo diga 'eso no es así' o lo que sea. No tengo necesidad ya, de verdad que no...".

Juan desvela que no fue invitado al programa de televisión pero no porque no quisieran contar con él, que es una de las personas que más sabe sobre la vida profesional y personal de la intérprete de A tu vera sino porque desde los formatos televisivos ya saben que no pueden contar con él por su delicado estado de salud. "No me llamaron porque ellos ya saben que yo no quiero prensa, ni quiero televisión, ni quiero nada. Yo tengo ya una edad y yo me tengo que quedar tranquilo aquí en mi casa y mucho mejor".

Juanito El Golosina en el programa 'Mi casa es la tuya' de Bertín Osborne. Mediaset

Juan El Golosina admite que la televisión de ahora no es la misma que la de antes. No le gusta el rumbo que ha tomado la pequeña pantalla en los últimos años y prefiere no entrar en polémicas de ningún tipo, mucho menos si atañen a una de las mujeres a las que más ha querido y admirado en su vida.

"La tele, como tú ya sabes, ha dado un giro muy grande. Yo ya fui a Supervivientes y he hecho todo lo que tenía que hacer pero yo ya no estoy para esas polémicas y esas peleas... Yo me quedo en mi casa, tranquilo, que es donde yo tengo que estar ahora", concluye muy amablemente este íntimo amigo de Lola por quien se le sigue quebrando la voz cuando habla de ella. Juan, considerado uno más en la familia Flores, tiene incluso su propia canción compuesta por Antonio, el hijo fallecido de La Faraona.

