Pablo Motos y Juan Carlos I comparten traumatólogo: el doctor que les ha operado en sus peores momentos

Pablo Motos (55 años) fue operado del hombro el pasado viernes, tal y como él mismo compartió en sus redes sociales justo después de la intervención y aún convaleciente en su cama del hospital. Además de hacer público que todo había salido a la perfección, quiso agradecer la profesionalidad del doctor Ángel Villamor, su traumatólogo de confianza y el de muchos otros rostros famosos e incluso el rey Juan Carlos (82).

El presentador de El Hormiguero ya ha regresado a su puesto de trabajo en el programa de Antena 3, y es que los que le conocen le definen como "un absoluto cabezota". Prueba de ello son las veces que ha presentado en muletas con fracturas recientes o justo después de someterse a operaciones muy delicadas. No perdona ni un día. Motos no soporta cogerse la baja, y parte de esa culpa es de su médico y cirujano de cabecera que con su buen hacer consigue que Pablo se sienta capacitado para presentar solo dos días después de entrar en quirófano.

El rey Juan Carlos junto al doctor Ángel Villamor.

No es de extrañar, ya que el traumatólogo parece un experto en hacer magia con sus manos, y el rey Juan Carlos es el mejor ejemplo de esa gran labor. El nombre de Ángel Villamor trascendió a los medios por primera vez tras ser el encargado de operar al monarca en abril de 2012 después de que el rey emérito sufriera una caída estando de caza en Botsuana. Villamor intervino su cadera y cuatro días más tarde le dio el alta, momento en el que Juan Carlos I protagonizó una escena insólita en una de las salas de Hospital USP San José de Madrid al pronunciar las palabras: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir".

El Rey aparecía apoyado en dos muletas y fue acompañado hasta la puerta de salida del centro por el doctor Villamor y dos miembros de su equipo médico.

Ese hito en la historia de la Corona consiguió poner la cara del doctor en los medios, pero su currículum ya brillaba mucho antes de conocerse su vínculo con el jefe del Estado. Villamor es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica por el Instituto Universitario Dexeus de Barcelona y posee un Máster en Microcirugía por la Clínica Universitaria de Navarra.

Su prestigio hace que a menudo tenga que desplazarse a diversos centros de salud para tratar y operar a figuras reconocidas del panorama social y político, aunque desde 2003 es el directo de la clínica iQtra Medicina Avanzada, donde se reúnen traumatólogos, médicos deportivos, psicólogos clínicos, enfermeras, fisioterapeutas, podólogos y técnicos asistenciales. Uno de los aspectos más relevantes que marcan la diferencia de esta clínica es su innovación constante, y la posiciona como líder en el tratamiento de la patología del aparato locomotor y de la Medicina Deportiva.

De ahí deriva la confianza que el rey emérito deposita en Villamor, y siempre que tiene que entrar en quirófano por problemas de huesos, ha acudido a él. Su rodilla, su cadera, su espalda... el padre de Felipe VI (52) es uno de los pacientes que en más ocasiones ha pasado por las manos del traumatólogo.

Pero Pablo Motos no se queda atrás. En diciembre de 2018 apareció de repente con muletas en un ensayo de El Hormiguero y tras las preguntas de sus seguidores el presentador contestó: "Me he roto la fascia plantar... Tres semanas con muletas".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Tras este revés, Motos volvía a sorprender a los espectadores apoyándose en una muleta en mayo de 2019. El presentador quiso contar lo sucedido compartiendo un vídeo a través de su cuenta de Instagram, donde aparecía en compañía del cirujano: "Estoy a punto de operarme la rodilla izquierda con Ángel Villamor, que es mi ángel de la guarda", expresó con una notable tranquilidad por tener a su médico favorito al lado.

Ambos protagonistas bromeaban y se mostraban divertidos, lo que dejaba ver la enorme complicidad que existe entre ellos y lo mucho que el comunicador confía en el traumatólogo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Quizá la operación de este pasado viernes 20 de noviembre haya sido la más difícil y delicada en cuanto al proceso quirúrgico. El propio Pablo Motos ha ofrecido en su Instagram los detalles de la intervención de su hombro y se trata de una de las más dolorosas. La rehabilitación será dura y no se le permitirá hacer ejercicio hasta dentro de un plazo medio, algo que cambiará su rutina de arriba abajo pues desde que protagonizó la sorprendente portada de Men's Health se ha aficionado al deporte diario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

No solo Pablo Motos y Juan Carlos I confían en las manos del doctor Villamor, sino también muchos otros personajes reconocidos del mundo del deporte como los pilotos Fonsi Nieto (41) y Àlex Crivillé (50), o aquellos que ponen su vida en riesgo como los toreros José María Manzanares (38), Cayetano Rivera (43), Enrique Ponce (48) y César Rincón (55).

[Más información: Pablo Motos, operado del hombro: el vídeo en el hospital que preocupa a sus seguidores]