Letizia sustituirá por primera vez a Felipe VI al estar en cuarentena por posible contagio

La reina Letizia se va a estrenar como titular este miércoles. El 2020 está siendo un año sorprendente para todos y en la Casa del Rey la cosa no iba a ser para menos. Felipe VI se encuentra desde este lunes en cuarentena -tras dar positivo en Covid-19 alguien con el que estuvo el pasado domingo- y será su mujer, Letizia, quien le sustituirá este miércoles en Sevilla para presidir la inauguración del TIS2020, Tourism Innivation Summit. Un acto en el que ella iba a acompañar a Felipe VI y al que las circunstancias han dado la vuelta.

La noticia saltó a las ocho de la tarde, cuando Zarzuela anunció que el Rey tenía que guardar cuarentena tras dar positivo un contacto estrecho. Fuentes cercanas al Rey han asegurado a EL ESPAÑOL que esta persona sería alguien de su equipo de seguridad, quienes acompañaron a Felipe VI en su ámbito privado durante la jornada del domingo.

Dado que Letizia y sus hijas Leonor y Sofía -esta última sería la única que no ha guardado ninguna cuarentena- siguen con su agenda, ellas no tuvieron contacto estrecho con el personal de seguridad de Felipe VI que ha dado positivo. Es decir, la familia Borbón Ortiz no pasaron la jornada del domingo juntos.

Letizia saca otra reliquia del baúl de los recuerdos: su traje más serio de Felipe Varela

A partir de ahora, y hasta dentro de 10 días, el Rey no acudirá a su despacho situado en el edificio central del recinto de Zarzuela. Felipe VI tendrá que trabajar aislado en la zona del despacho que tiene en la primera planta del Pabellón del Príncipe. Tampoco podrá mantener reuniones presenciales con sus colaboradores habituales, como el Jefe de la Casa, Jaime Alfonsín. Al monarca le esperan diez días de teletrabajo, como muchos otros españoles en estos momentos.

Antes de conocer que había mantenido contacto con un caso positivo de Covid, Felipe VI presidió este lunes la reunión del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, que se ha celebró en el Palacio de El Pardo. Y por la tarde, recibió en audiencia al general André Lanata, comandante del mando aliado de Transformación (SACT).

El Rey recibió en audiencia al Comandante del Mando Aliado de Transformación (SACT), general André Lanata, con motivo de su visita a España. @NATO_ACT https://t.co/LrKogSs4Jw pic.twitter.com/LJfkbIVksl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 23, 2020

Curiosamente, la agenda prevista para esta semana -ya de por sí bastante escasa- queda en manos de las dos Reinas, ya que Sofía tiene su cita con el Premio de Poesía Iberoamericana, que siempre preside. Habrá que esperar aún unos días para saber qué nos depara la semana siguiente y ver si el rey Felipe se incorpora justo cuando acabe su cuarentena, -previsiblemente el próximo jueves-, en caso de que todo vaya bien y no presente síntomas, o guarda aislamiento unos días más para asegurar.

De momento, desde Casa Real no se ha mencionado si, como hizo la reina Letizia el pasado marzo, se someterá a una prueba PCR para conocer si él está contagiado.

La primera 'baja' médica

Esta será la primera vez desde el inicio de su reinado que el monarca supedite su calendario a una cuestión médica, en este caso obligado por las circunstancias de la cuarentena.

Desde que Felipe VI empezara su andadura al frente de la Casa Real, en junio de 2014, ni gripes, resfriados ni dolencias de ningún tipo le han mantenido alejado de su apretada agenda. Ni siquiera en 2018, cuando sufrió una serie de dolores de espalda que le obligaron a pasar por el quirófano, alteró su agenda. Programó la intervención quirúrgica y la posterior rehabilitación para que coincidieran con sus vacaciones sin afectar lo más mínimo a su labor institucional.

En lo que respecta al resto de la familia, tanto la reina Letizia como las infantas Leonor y Sofía podrán continuar con sus actividades con normalidad y no verán alterada su rutina. De hecho, y mirando atrás, el confinamiento del Rey ahora significa que la infanta Sofía es la única miembro de la familia de Zarzuela que no ha guardado aún cuarentena.

La Reina fue la primera en estrenarse. El pasado 6 de marzo, Letizia compartió mesa, documentos y, en definitiva, compañía con la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una reunión de trabajo de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP). A la semana siguiente, Montero dio positivo por Covid-19, obligando a la monarca a confinarse.

La reina Letizia (de espaldas) recibiendo el saludo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado 6 de marzo. EFE

Le siguió la Princesa de Asturias, Leonor, que guardó cuarentena del 11 al 25 de septiembre después de que una compañera del Colegio Santa María de los Rosales diese positivo en Covid-19. El hecho, producido sólo 3 días desupués del inicio del curso escolar, obligó a la infanta a recibir clases online durante el confinamiento domiciliario.