En las cirugías traumatológicas, a menudo se ven instrumentos que podrían asemejarse a las herramientas que se utilizan en casa. La razón: los huesos no son precisamente blandos. Esta especialidad incluye la valoración clínica, el diagnóstico, la prevención, el tratamiento por medios quirúrgicos y la rehabilitación adecuada a la atención del paciente portador de enfermedades congénitas y adquiridas, de deformidades y de alteraciones funcionales traumática y no traumática del aparato locomotor y sus estructuras asociadas. Es difícil encontrar a una persona que nunca haya tenido que consultar al traumatólogo aunque, afortunadamente, no todas las lesiones acaban en quirófano.