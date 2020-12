La polémica fiesta de Zayra, hija de Guti y Arancha de Benito: "Nos encantan las plandemias"

Zayra, la hija mayor del exfutbolista Guti y de Arancha de Benito, ha estado en el centro de la polémica por la celebración de su vigésimo cumpleaños. La influencer ha celebrado una multitudinaria fiesta en la que se incumplieron todas las restricciones sanitarias por el coronavirus.

La joven reunió a muchas más personas de lo permitido en una localización secreta en la que bailaron, bebieron y se divirtieron sin respetar las distancias de seguridad y sin utilizar mascarilla.

Varios vídeos publicados en redes por los propios asistentes han delatado a la hija de Guti. En una de esas stories, compartida sobre las cinco de la mañana, se podía leer el lema "nos encantan las plandemias", utilizando un término negacionista para referirse a la crisis sanitaria por la Covid-19.

Tras destaparse el material gráfico, se ha especulado con la asistencia de personajes conocidos a la fiesta, incluso se ha llegado a decir que el evento se celebró en casa de Arancha de Benito, algo que ninguna de las partes ha desmentido por el momento.

Sin embargo, Zayra sí ha querido pedir perdón públicamente por lo sucedido. En una llamada al programa Sálvame, la hija del exentrenador del Almería ha reconocido que eran "más de seis" en la fiesta: "No voy a decir cuántos pero se han filtrado cosas que no he dicho".

