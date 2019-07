Amor Romeira denuncia entre lágrimas que la vida de su madre Mensi corre peligro

Amor Romeira (30 años) no atraviesa su mejor momento personal. La relaciones públicas ha compartido dos impactantes vídeos en sus redes sociales, en los que denuncia la delicada situación actual de salud que sufre su madre, Mensi. Romeira ha hecho un llamamiento público al Servicio Canario de Salud y a los políticos de Fuerteventura, ya que tiene miedo de que su progenitora se muera. "Hace cerca de 8 meses a mi madre @mensimedina le dio un ICTUS. Hoy en día sigue esperando a ser operada después de que le dijeran que su caso era de máxima prioridad y urgencia", cuenta en redes sociales.

Tras haber sufrido un ictus, Mensi tendría que haber sido operada de la válvula mitral, ubicada entre las cavidades cardíacas del lado izquierdo y que se encarga de que la sangre llegue de manera correcta al corazón, sin embargo: "El cardiólogo que atiende a mi madre en Fuerteventura ha enviado los papeles por 2° vez, a ver si hacen caso ya, porque lo que tiene mi madres es una cosa muy seria", pero la paciente todavía no ha sido atendida ni trasladada de su isla de origen a Las Palmas de Gran Canaria, ya que el hospital de Fuerteventura no está preparado para atender a afectados de ictus.

"La palabra ICTUS en Fuerteventura es sinónimo de MUERTE! Todos los pacientes con gravedad tienen que ser evacuados y muchos mueren en la espera, o en el trayecto en HELICÓPTERO", asegura Amor, que en su vídeo no puede ocultar las lágrimas por la extrema preocupación por el estado de salud de su madre.

Este martes, la exconcursante de Gran Hermano ha compartido otra publicación, en esta ocasión junto a su madre. Un vídeo en el que ambas se muestran con una actitud cómplice y cariñosa. En el texto, Amor Romeira se pone en la peor de las situaciones posibles, pero continúa luchando y se niega a dar la batalla por perdida.

"NO ME DEJES NUNCA🙏❤. Si te vas en la espera, ha sido una negligencia médica... puesto que así tus papeles lo REFLEJAN! PRIORIDAD Y URGENCIA ponen en tus papeles, los cuales han sido remitidos en DOS ocasiones al HOSPITAL DOCTOR NEGRIN por tu médico y cardiólogo del HOSPITAL INSULAR DE FUERTEVENTURA.

Te falla la VÁLVULA MITRAL, que ha sido la causante de tu ICTUS. Cada vez que me llamas y me dices: "TENGO MIEDO" "ME ESTÁN DANDO PUNZADAS EN LA CABEZA" mi corazón se paraliza y temo que te vuelva a dar un ICTUS, sabiendo lo que eso supone viviendo en FUERTEVENTURA. Que no llegues a tiempo al hospital! Que no haya helicóptero a tiempo para tu EVACUACIÓN a la otra isla! Que te MUERAS! Confío en que este movimiento sirva de algo madre @mensimedina y que tu caso se trate lo antes posible, PORQUE ASÍ LO PONEN EN TUS PAPELES. Y también deseo que esto no le pase a NADIE MÁS en Fuerteventura, y que los servicios médicos sanitarios MEJOREN. GRACIAS A TODOS POR TANTO APOYO. ❤🙏", ha concluido la televisiva.

Una denuncia pública que ha conmocionado a todos sus seguidores, pero que todavía no ha tenido respuesta por parte de las instituciones, todo ello mientras Mensi sigue esperando a ser atendida para conseguir salvar su vida.

