El error garrafal de Eva González en La Voz Senior: no se entera de nada, ¡a la calle ya!

Tengo que ser totalmente sincero con mis lectores: a mí las Audiciones a Ciegas de La Voz Senior -aquello de solo escuchar la voz de espaldas, darle o no al botón y girarse la silla- me venía aburriendo soberanamente. Y en esta noche de miércoles sabía que comenzaba otra etapa en el programa, que algo de dinámica habría. ¡Vida, vida! Cuando he visto salir a una bellísima Eva González (38 años) vestida de blanco y con su sonrisa profident he pensado: ¡por fin, algo nuevo!

Alegría, venga, que seguro que la noche promete. Y, ¡ja!, prometió. Y tanto que lo hizo. Sale Eva, saluda a los coaches, a sus asesores y... mete la pata. Así, a lo grande. "Bienvenidos al último asalto de La Voz Senior", suelta la menda. Algo me chirría al instante. ¿El último asalto? Pero si la semana pasada se terminaron las Audiencias a Ciegas, ¿no debería ser el primero? Para que ustedes me entiendan, los asaltos es cuando cada jurado elige a dos cantantes de su equipo para la gran final. Teniendo en cuenta que son cuatro jueces -David Bisbal (39), Paulina Rubio (47), Pablo López (35) y Antonio Orozco (46) -, dos de ellos seleccionan a sus preferidos en el primer asalto y los otros, en el segundo.

Eva González durante la presentación de 'La Voz Senior'. Antena 3

Claro, uno piensa cuando escucha a Eva: ¿qué me he perdido? Rápidamente recibo un mensaje: "¡Cómo están poniendo a Eva en Twitter! Se ha equivocado, dicen". Tenía razón yo, ¡error garrafal de Eva! En la red, lo más suave que leo es "¿Por qué confunden de esa manera al público? ¿A qué juega Eva?" o "Esta mujer no se entera". Y suman y se multiplican las críticas.

Yo, en medio de la agitación, me pregunto: siendo un programa grabado como es, ¿no se han dado cuenta de las palabras de González? Quiero pensar que este programa lo revisan unos cuantos ojos, digo yo. Y ya, para volvernos locos, remata Eva a una cantante del grupo de Bisbal: "Nos vemos la semana que viene en la gran final" ¿Que termina ya la semana que viene el programa? ¿Qué le pasa a Antena 3? Me dice mi pareja, que asistía atónita a mi lado: ¿no será que han querido acortarlo todo y unificar? Y yo lanzo al mundo la pregunta, ¿no será? Habrá que ver el programa la semana que viene para salir de dudas.

Hay que decir que a la mujer de Cayetano Rivera (42) la han despellejado viva en la red, a la pobre. Porque, oye, un error lo tenemos todos, ¿no? Somos humanos. Yo te perdono, Eva, pero para la próxima Ubikaina, como canta Amor Romeira. Te disculpo porque trabajas mucho y eso se termina pagando. Eva, que conste que soy uno de los pocos en España que se muestra comprensivo. Por tu salud mental, no te metas en Twitter. ¡Qué gente más malvada!

Pues yo no escuché el Pimer asalto y estoy mosca #LaVozSenior5 — Felipe (@maemiaquelio) 5 de junio de 2019

#LaVozSenior5 por qué Eva dice "el último asalto?" — LaNoQuerida (@Fabita41555499) 5 de junio de 2019

Alguien me explica cómo va esto? Cómo que hoy último asalto? Solo 5 tienen cada equipo? Pero si habían más... No entiendo nada!! #LaVozSenior5 pic.twitter.com/RFCVapvgyW — Mapy Poppins (@MapyPoppins) 5 de junio de 2019

Último asalto??? Pero ha habido otro??? Que ha pasaao aquí #LaVozSenior5 — 🐢🐢🐢 (@chicatiopepe) 5 de junio de 2019

#LaVozSenior5 qué pasó con el primer asalto de la voz? — Felipe (@maemiaquelio) 5 de junio de 2019

La emoción a flor de piel

Blanca cantando 'Como una ola' de Rocío Jurado. Antena 3

Tengo que decir que esta noche me he vuelto a enamorar de La Voz Senior. ¡Me he emocionado más que nunca! Sobre todo, que me perdone el equipo de Pablo López, con el de Bisbal. De los cinco que se han batido en duelo este martes, sabía que el de Almería -tierra mía- se quedaría con Blanca e Ignacio.

Ella porque lleva dentro el espíritu de Rocío Jurado -juro que no es una forma de hablar, ¡es ella! No falleció- e Ignacio porque no se puede tener más arte, más voz, más altura y más humildad. Vaaaale, seamos equitativos: de Pablo López me ha gustado Helena Bianca, una señora de 71 años que descumple años en vez de cumplirlos. Mira bonito y brinca al andar como una enamorada de 15 años. Viva La Voz Senior, viva la ilusión... y que vivan las meteduras de pata de Eva!

Me ha encantado, recordando a la Gran Rocio Jurado!!#LaVozSenior5 — Pao-pao (@Pao_Ari37) 5 de junio de 2019

#LaVozSenior5 ! Que voz tiene esta mujer, y que gusto cantando ! Blanca será una de las finalistas ! Me acuerdo lo que le hizo sufrir la Cantudo por decir que le había hecho Playback en varias ocasiones ! — Lola (@pericasin) 5 de junio de 2019

Blanca canta de puta madre pero parece una imitadora de Rocío Jurado #LaVozSenior5 — Princesa_Ono (@Princesa_Ono) 5 de junio de 2019

[Más información: Paulina explota y amenaza a La Voz Senior: ¡no me humilléis más, preferís a Orozco!]