Ensalada de pollo barbacoa, receta en vídeo de un plato muy de verano

No hay mejor manera de combatir los días de calor que con ensaladas diferentes que rompan la monotonía de las que no pueden faltar en las mesas a lo largo de toda España: la piriñaca, el asadillo, la ensalada campera tipo murciana, la ensaladilla rusa... Personalmente, descubrí que me encantaban las ensaladas con pollo cuando, en alguna ocasión, me ofrecieron en algún restaurante la mítica ensalada César con pollo a la barbacoa en lugar de pollo frito, que me resulta demasiado cansino y, además, pesado. Que esto no es un alegato contra las tiras de pollo o los nuggets, pero en la ensalada me gusta mucho más cuando aparece bien tostado en la plancha o en la barbacoa.

Esta ensalada es el ejemplo de convertir algo muy "gocho", muy americanada, encima de una cama de lechuga y otros vegetales. Porque aparece la salsa barbacoa y también la salsa ranchera que podrían ser el complemento de unas patatas tipo deluxe, de esas que todos conocemos de la comida rápida. Por supuesto, si hacéis las salsas en casa no sólo ganaréis en sabor sino también en salud, controlando qué lleva cada una y pudiendo hacerlas al gusto personal.

Clave es la marinada del pollo, que ejercerá de condimento a su vez para la ensalada, porque le dará el contrapunto que a cada uno nos guste a partir de hierbas y especias. Podréis utilizar, si no tenéis barbacoa, un poco de aceite de humo que os acercará ligeramente a ese recuerdo de campo. Si os gustan las ensaladas con pollo, fantástica también es la ensalada de pollo con brócoli y trigo, la de pollo confitado y sandía en la que el ave queda tremendamente jugosa, la de pollo y naranja que es muy ligera, la César de coles de Bruselas y pollo frito o la ensalada de pollo templada con manzana y pak choi.

Cómo hacer una ensalada de pollo barbacoa

Ingredientes Contramuslos de pollo deshuesados sin piel, 2 ud

Aceite de humo (o normal), 1 cucharada

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Especias de Madrás, 1 cucharadita

Jengibre en polvo, 1/2 cucharadita

Eneldo seco, 1/2 cucharadita

Sal, c/s

Pepino holandés, 1/4

Tomatitos cherry, 8 ud

Cebolla morada pequeña, 1/2 ud

Cebolla frita, 2 cucharadas

Salsa barbacoa, 2 cucharadas

Salsa ranchera, 2 cucharadas

Nata, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra, c/S

Mix de lechugas, 180 g

Paso 1

En un bol mezclar todas las hierbas y las especias junto con el aceite y, en esa mezcla, embadurnar los contramuslos de pollo sin hueso ni piel, dejándolos ahí filmados durante quince o treinta minutos o alargándolo más en la nevera, hasta 12 horas, añadir también sal y pimienta negra.

Paso 2

Mezclar la salsa ranchera con la nata, para suavizarla ligeramente si estuviese muy fuerte. Reservar.

Paso 3

Lavar el pepino y lonchearlo muy finamente. Lavar también los tomates cherry y partirlos en mitades o en cuartos. Pelar la cebolla morada, partirla a la mitad y cortarla en juliana fina o en medios aros. Reservar.

Paso 4

Calentar la plancha a fuego medio-fuerte o la barbacoa y, cuando esté bien caliente, asar los contramuslos de pollo hasta que se doren por los dos lados y estén completamente cocinados por dentro.

Paso 5

Trinchar los contramuslos de pollo horizontalmente, para poner encima de la ensalada ya cortados.

Paso 6

Colocar una cama de lechuga en el plato y aliñar un poco con aceite de oliva virgen extra (o de humo) y sal. Colocar por encima la cebolla morada en juliana, los tomates cherry cortados y también el pepino. Añadir un poco de salsa barbacoa y salsa ranchera y terminar con el pollo cocinado y cortado por encima, incorporar un poco más de aliños si se desea. Terminar con la cebolla frita.

Trucos y Sugerencias

Esto mismo se puede hacer con pavo o pechugas de pato, éstas últimas las haremos con su grasa y las laminaremos muy finas. Además, podríamos añadir cualquier tipo de vegetal que nos guste para las ensaladas, como zanahoria cruda o encurtida o mazorquitas de maíz, y también nos admite frutas como la manzana o la nectarina y brotes de soja o de cualquier tipo de leguminosa. Por supuesto, este pollo marinado se puede servir de la misma manera simplemente acompañado de unas patatas o cualquier guarnición.

