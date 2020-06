15 recetas de ensaladas fáciles que no llevan ni lechuga ni tomate

No seré yo quién reniegue del tomate o la lechuga, que son dos cosas que me encantan, pero también reconozco que con la de cosas ricas que nos ofrece la despensa en casi todos los rincones de España, es una pena repetir la misma ensalada día tras día.

Vegetales, carnes frías, pescados, conservas, arroces, pastas, patatas e incluso frutas son adecuados para formar parte de deliciosas ensaladas que nos permitan alimentarnos durante todo el verano sin repetir plato. Y para muestra, las que os dejamos a continuación.

Ensalada de mango y langostinos estilo Thai

Este verano va a estar complicado viajar fuera de España, pero eso no va a impedir que podamos preparar platos como esta ensalada estilo tailandés que nos haga volar en cada bocado a una playa paradisíaca de las Islas Phi Phi.

Ensaladilla de patatas paja y judías

Aparte de viajar con el paladar podemos emular a grandes chefs que siempre son una fuente de inspiración como esta ensaladilla de patatas paja que nos enseñó a hacer Clara inspirándose en una receta de Toni Romero, el chef de Suculent (Barcelona).

Ensalada de bacalao con naranja

bronchan iStockPhoto

Es típica de Navidad, porque es la temporada de las naranjas, pero hoy en día también hay variedades de naranjas que están ricas en verano, y es una suerte, porque un plato de esta ensalada -también conocida como remojón- bien fresquita en verano es una maravilla.

Zanahorias aliñadas

JackF iStockPhoto

Una ensalada que en verano es la guarnición perfecta para un pescado o una carne a la plancha, además las zanahorias siempre dan colorido y alegran cualquier mesa.

Ensalada de judías verdes con atún

Las judías verdes tienen bastantes detractores, pero incluso para ellos bien se merecen una segunda oportunidad preparándolas en ensaladas, como esta con atún y huevo duro que es perfecta para comer como plato único.

Ensalada de judías con mostaza verde

Y otra idea para reconciliarte con las judías verdes si es que aún no te has enamorado de ellas, en esta ocasión con mostaza verde, miel, un puntito picante y un toque crujiente que le dan las nueces. ¡I-rre-sis-ti-ble!

Ensalada de col kale con aliño César

Aunque la versión clásica se hace con lechuga, no siempre tenemos que hacerla de la misma manera y podemos aprovechar esta verdura tan saludable y tan de moda para disfrutar de ella también en verano. Como la textura de la col en crudo es algo más dura que la de la lechuga a algunos les puede resultar algo extraña, pero también puede hacerse cocinando las hojas al vapor o en una olla con un poco de agua para que estén más tiernas y dejándolas enfriar.

Coleslaw

La ensalada típica de las barbacoas americanas con la que se acompañan costillas y hamburguesas, su preparación es sencilla y bien fría es un auténtico vicio en verano. Una receta más para aprovechar los múltiples beneficios para la salud de las brásicas.

Ensalada de patata alemana

Para comer de plato único y sin complicarse nada la vida, pues las patatas las cocemos en el microondas con nada de esfuerzo y en un momento tenemos un platazo para solucionar la comida con un plato único. Lo normal es hacer la ensalada alemana con salchichas, pero puedes utilizar cualquier carne fría como pueden ser los restos de cualquier asado.

Ensalada de arroz, lacón y garbanzos

Arroz y legumbres son una combinación ganadora a nivel nutricional, y si a eso añadimos un aliño sabroso tenemos un plato completo, refrescante y equilibrado para cualquier comida de estos días de verano.

Ensalada marinera de pasta

La pasta siempre te saca de cualquier apuro y te permite improvisar recetas fáciles, rápidas y resultonas como esta ensalada marinera.

Ensalada templada de patatas con pesto y pollo

Otra idea para resolver una comida en un momento, en esta ocasión una idea que puede tomarse fría o templada si así nos apetece, pues a veces en verano siempre hay algún día que amanece más fresquito. Patata y huevo se hacen en el microondas, unos restos de pollo cocido que rondaban por la nevera y un poco de salsa pesto. Comida riquísima lista en escasos 10 minutos.

Ensalada de bacalao con pimientos

Otra ensalada pensada para consumirla templada y que es perfecta como entrante en una comida formal con invitados. Si es que bacalao y pimientos asados siempre han sido buenos aliados.

Causa de pollo

La causa limeña o simplemente causa es algo así como la ensaladilla peruana, solo que en vez de mezclarse todos los ingredientes, se presenta por capas. La base suele ser un puré de patatas y ají -pimiento- amarillo que se combina con otros ingredientes como pollo, atún, cebolla, etc.

Causa de atún

Aunque hemos puesto unas hojas de lechugas varias para rellenar el plato, lo que es la causa no las necesita. Ahora bien, como a mí me gusta adaptar las recetas para esconder verduras siempre que puedo, esta es perfecta para cambiar una buena parte de las patatas del puré por coliflor, pues el toque picantón del ají hará que vuestros comensales no se den cuenta del cambiazo.