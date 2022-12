Estofado de ternera especiado para Nochevieja, una receta sin complicaciones

Total: 3 h 15 min

Comensales: 4

Cada vez pienso más que, en los días importantes, la comida tiene que poder prepararse con antelación. Porque es la forma de poder disfrutar de verdad de la familia o de los amigos y no complicarnos en ese momento. Por eso, los guisos de carne me parecen muy acertados.

Lo podemos llamar rabo de toro (tan amado en España), lo podemos llamar albóndigas, lo podemos llamar carrilleras o lo podemos llamar asados listos para darles el último calentón en el horno. Lo importante es organizarnos con tiempo. También es verdad que, en concreto, este estofado de ternera bien especiado nos puede valer para cualquier día del año. La verdad es que está meloso, la carne queda muy tierna y las especias le dan un punto espléndido. ¿Queréis algo parecido tras probar este? Intentadlo con el estofado de ternera con vino tinto y chocolate o las carrilleras de ternera guisadas con ensalada de maíz.

Cuando hacemos un guiso de carne tenemos que centrarnos en dos aspectos: que la carne quede muy tierna y que la salsa tenga mucho sabor, pero que no esté desligada (que no vaya la grasa por un lado y el fundamento por otro, vamos). Me gusta triturar un poco la salsa para que esté todo más uniforme, pero también, en ocasiones, añadir una pequeña cantidad de fécula de maíz para espesar y ligarlo todo. Este es un recurso que emplean muchísimos cocineros porque tiene mucho éxito.

La carne yo la salteo siempre previamente, para que se dore y coja más sabor, y luego la dejo cocinar a fuego lo más lento posible en la salsa, tapada, para que se haga una cocción paulatina hasta que quede tremendamente melosa. Quiero, básicamente, que, si meto la carne en un bocadillo, al apretar el pan, ésta se deshaga sólo con ese gesto.

Receta de estofado de ternera con especias

Estofado de ternera especiado

Ingredientes Ternera para guisar o morcillo, 800 g

Dientes de ajo, 4 ud

Jengibre picado, 1 cucharada

Cebolla, 3 ud

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Pimentón ahumado, 1 cucharadita

Canela, 1 rama

Clavos, 3 ud

Tomillo, 1/2 cucharadita

Nuez moscada, una pizca

Romero, 1/2 cucharadita

Perejil seco, 4 cucharaditas

Zumo de limón, 2 cucharadas

Tomate frito, 3 cucharadas

Melaza, 1 cucharada

Vino tinto, 200 ml

Caldo de pollo o de ternera, 600 ml (o más)

Sal, c/s

Pimienta negra molida, c/s

Cuscús para acompañar, o lo que se quiera.

Aceite de oliva virgen extra, 8 cucharadas

Paso 1

Si no tenemos troceada la ternera, trocearla en taquitos. Preparar la olla donde vayamos a hacer el guiso y añadir parte del aceite, calentar a fuego muy fuerte. Saltear la ternera por tandas, para que se dore muy bien por fuera, siempre a fuego máximo, con sal y pimienta negra o mix de pimientas (me gusta mucho el mix de pimientas, le da un rollo muy especial).

Paso 2

Cuando la carne ya esté bien dorada retirar a un bol. Bajar el fuego, añadir el resto del aceite y poner el ajo y el jengibre picados. Sofreír ligeramente.

Paso 3

Incorporar entonces toda la cebolla, pelada y picada muy chiquitina, y un poco de sal y dejar pochar a fuego suave hasta que prácticamente empiece a caramelizar.

Paso 4

Cuando la cebolla ya esté muy tierna será el momento de añadir todas las especias junto con el zumo de limón, la melaza y el tomate frito. Remover muy bien dejando cocinar a fuego medio durante un par de minutos.

Paso 5

Regar con el vino tinto, remover y permitir que el vino se evapore casi hasta quedar seco el sofrito. Entonces, incorporar el caldo de pollo o de ternera. Cuanto mejor sea el caldo, más sabor tendrá nuestro guiso. Dejar cocinar a fuego medio/suave durante 15 minutos.

Paso 6

Triturar la salsa, si no queremos que quede muy perfecta nos vale una batidora de brazo. Si queremos una salsa totalmente homogénea lo mejor es ponerla en un vaso batidor o un robot de cocina y dejar que se triture durante 10 minutos.

Paso 7

Incorporar la ternera de nuevo en la salsa, llevar a ebullición añadiendo un poco de sal y pimienta negra más, cuando rompa a hervir tapar y bajar el fuego al mínimo. Dejar cocinar durante unas dos horas o hasta que la ternera esté tremendamente melosa y la salsa muy ligada; nuestro estofado de ternera habrá tenido que espesar. Servir acompañado de un cuscús aliñado con pasas, de unas patatas fritas o de un poco de arroz.

