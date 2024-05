La receta de tacos que más me ha sorprendido: de cachopo y con una salsa secreta

Comer con las manos tiene cierta dosis de misticismo, es como una conexión con nuestro yo más ancestral, usar el sentido del tacto para reconocer texturas y temperaturas. No es que esté yo ahora en contra de los cubiertos y de los buenos modales en la mesa, pero sí valoro la experiencia que supone comer sin ellos, sintiendo la comida en toda su dimensión.

Tal vez sea por eso que, después de un día muy agotador, lo que me apetece cenar es un caldo caliente que me pueda beber o algo que me pueda comer con las manos, a saber, un trozo de pizza, una hamburguesa, un kebab, unos burritos o unos tacos como estos. Son mi versión de los tacos de La Xida, un restaurante madrileño que fusiona las cocinas asturiana y mexicana con propuestas como estos tacos cuya receta veremos a continuación o el tequisidra, un cóctel hecho con sidra asturiana y tequila.

Los trucos del chef

El chef al frente de su cocina nos ha dado algunos consejos para preparar el plato estrella de su carta, los tacos de cachopo, un platillo que junta lo mejor de las dos cocinas en un bocado que es una explosión de sabor y texturas, es crujiente, salado, ácido, picante, cualidades que conquistan el paladar de todos los que lo prueban.

Según nos ha contado el cocinero, uno de los mayores secretos de esta receta es freír bien el cachopo para que quede crujiente por fuera y tierno por dentro, de manera que el queso funda bien y así se consiga una textura cremosa en boca.

También es de suma importancia la manera de calentar la tortilla de maíz, ya que no debe quedar dura. Por eso, la mejor manera de cocinarla es con un atomizador, pulverizando un poco de agua sobre la tortilla y calentándola directamente sobre la plancha para que quede caliente y flexible.

Sobre la tortilla de maíz se colocan los frijoles refritos, que son uno de los acompañamientos que casi nunca faltan en los tacos mexicanos, después el cachopo cortado en tiras, y encima el guacamole casero y se termina con cebolla, chile serrano, cilantro y crema agria.

Para darle cremosidad al guacamole, en La Xida utilizan un aderezo secreto que nos han querido revelar, por eso nosotros hemos usado el truco que utilizan las taquerías callejeras de México para hacer un guacamole cremoso.

Como acompañamiento, se coloca una rodaja de lima para exprimirla sobre el taco en el momento de comerlo. La acidez de este cítrico hará que la explosión de sabores en la boca sea inolvidable.

Truco Cocinillas En los tacos de La Xida utilizan chiles serranos para darles el toque picante. Estos chiles tienen un nivel de picante medio, pero si no te gusta mucho el picante o no te sienta bien puedes sustituirlo por otro chile de picor más moderado como el jalapeño o el chile pasilla.

El taco de cachopo