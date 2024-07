El sencillo truco de la abuela para que las alitas de pollo tengan mucho más sabor sin añadir calorías

Las alitas de pollo son uno de esos platos que gusta a prácticamente todo el mundo, una receta que es fácil de preparar y económica, una solución perfecta para cualquier comida o cena. Sin embargo, en muchas ocasiones no se prepara de la forma adecuada, haciendo que no tengan demasiado sabor o que no sean tan saludables como deberían.

Afortunadamente, gracias a los consejos de expertos en la cocina, como Julia Chaves (@soylayayajulia en Instagram), podemos conocer un sencillo truco de la abuela para que las alitas de pollo tengan mucho más sabor, y todo ello sin añadir calorías adicionales.

A través de su cuenta en la red social de Meta, donde comparte constantemente nuevas recetas y trucos con sus miles de seguidores, Julia comienza hablando de sus alas de pollo ya preparadas, a las que pone sal y pimienta, que es lo que pone siempre, para aplicar el truco al final de elaboración.

Una vez que están listas con los condimentos, se deben comenzar a freír, haciendo que queden bien fritas con el ajo bien caliente, para que salgan crujientes, haciendo que se frían todas a la vez. Una vez que están bien fritas, por un lado, se les da la vuelta para que hagan lo propio por el otro lado.

Ahora bien, llega el momento de aplicar su truco secreto que hace que las alitas de pollo tengan mucho más sabor, para lo cual hay que usar un pulverizador, al que en su interior hay que agregar vinagre, que se aplicará por encima de las alitas de pollo fritas, consiguiendo así un mayor sabor sin añadir calorías adicionales.

Otros trucos para hacer alitas de pollo

Ya sean fritas, al horno, guisadas, a la barbacoa…, las alitas son un corte delicioso que conquista a muchas personas y que se puede preparar de infinidad de formas diferentes. Sin embargo, hay una serie de pequeños consejos y recomendaciones que pueden ayudar a la hora de conseguir mejores resultados:

Limpieza de las alitas: lo primero que hay que hacer antes de comenzar a pensar en condimentos o formas de cocinado, es necesario limpiar las alitas de la forma adecuada. Un buen truco para hacerlo es usar un soplete de cocina, aunque si no se dispone de uno se puede usar un encendedor. Este puede ayudar a quemar las posibles plumitas que hayan podido quedar en la carne.

Córtalas bien: las alitas enteras se encuentran formadas por tres partes, el muslito, la zona media y la punta. Lo habitual es desechar la parte de la punta, quedándose con las otras dos, que es en las que se encuentra la mayor cantidad de carne.

Cocinado: con respecto a su cocinado, es habitual que haya dudas entre hacerlas enteras o dividirlas, dependiendo de las preferencias de cada uno. Lo más usual es cocinarlas sin separar las dos partes principales mencionadas, si bien, hay quienes prefieren partirlas en dos y cocinar, por un lado, los muslitos y por otro los centros. La razón es que tienen formas distintas y requieren tiempos de cocinado diferentes.

Preparación: las alitas son muy versátiles y, aunque nos encontremos acostumbrados a una receta infalible, merece la pena experimentar en la cocina. Sin embargo, no es necesario excederse en el uso de aceite para freír unas pocas alitas, casos en los que podría ser más indicado disfrutar de ellas a la brasa o a la barbacoa, que también ofrecen un gran sabor. No obstante, si buscas una elaboración más saludable, es preferible optar por prepararlas al horno o en la freidora de aire, siendo cocciones que reducen considerablemente la grasa añadida, con unos resultados muy buenos.

Acabado crujiente: uno de los trucos a aplicar para conseguir unas alitas de pollo crujientes en casa es mezclar harina con un poco de levadura química, siendo suficiente con usar dos cucharaditas por cada 100 gramos de harina. Antes de cocinarlas, ya sean fritas o al horno, se pasan las alitas por esta mezcla para poder conseguir el mejor resultado final.

La salsa, mejor para el final: en muchas de las recetas que podemos encontrar de alitas de pollo se marinan antes de su cocinado, pero los expertos en este plato aseguran que es mejor cocinarlas y echar la salsa una vez que estén hechas. No obstante, si te gusta una receta con un marinado concreto, podrás probar a hacerla de las dos formas.

Beneficios de las alitas de pollo

Las alitas de pollo son un alimento nutritivo, práctico y delicioso, por lo que se trata de una excelente opción para cualquier almuerzo. Además de ser adictivo por su sabor, cuenta con diferentes beneficios, comenzando por el hecho de que es una gran fuente de vitaminas, proteínas y minerales, al contener vitaminas importantes como la B6, que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, además de minerales como el selenio y el fósforo, proteínas, etcétera.

Por otro lado, su consumo, gracias a la presencia de vitaminas B y magnesio, el cuerpo realiza un mejor manejo de los nutrientes que ayudan a reducir el estrés y el nerviosismo, por lo que tiene efectos relajantes.

Asimismo, su carne magra contribuye a facilitar la digestión, además de que por su tamaño y textura suave es más sencillo masticarlas. De igual modo, se trata de un alimento muy versátil que podrás preparar de distintas maneras y combinado con salsas saladas, picantes, dulces…