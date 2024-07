Adiós a la cal y al óxido: el sencillo truco para limpiar la cafetera italiana y que el café sepa mucho mejor

El café se ha convertido con el paso de los años en un básico paras todos los españoles. Según los últimos datos publicados, en nuestro país se consumen 14.000 millones de tazas de café anuales, lo que equivale a más de cuatro kilos de café por persona al año. A pesar de las cifras, España no se encuentra entre los primeros puestos de los países donde más café se consume. Finlandia, Dinamarca, Noruega o Brasil supera con creces a España en número de tazas de café anuales que toman sus habitantes al año.

Muchos españoles consumen café a diario. Este motivo ha provocado que las cafeteras se hayan configurado como elementos básicos en las cocinas de nuestro país. Existen diferentes tipos de cafeteras y cada una de ellas tienen sus ventajas e inconvenientes y su tipología afecta directamente al sabor del café. En nuestro país, las más comunes son la italiana y la de filtro, aunque en los últimos años han cobrado especial importancia las de cápsulas.

Las cafeteras italianas, también conocidas como cafeteras moka o macchinetta son unas de las más populares en todo el mundo. Este tipo de cafeteras producen un café con un sabor más intenso, son más económicas y, al ser de aluminio o acero inoxidable, duran más. Además, se transportan de manera fácil, no necesitan electricidad y el proceso de preparación es sencillo.

Sin embargo, lo cierto es que uno de los principales inconvenientes que genera este tipo de cafeteras en los ciudadanos es que suelen ser bastante tediosas en lo relativo a la limpieza. Históricamente, se ha difundido un bulo respecto a estas cafeteras que es totalmente falso. Y es que han sido muchos los que durante años han asegurado que no hace falta limpiar este tipo de cafeteras.

Esta afirmación es completamente errónea. De hecho, la realidad es completamente la contraria. Limpiar correctamente una cafetera italiana es esencial para conseguir un buen sabor del café. Y es que, con el paso del tiempo, los restos de café y el óxido provocan que el sabor de este sea mucho peor.

Limpiar la cafetera es una tarea que, en ocasiones, puede llegar a ser muy tediosa, sobre todo si la suciedad se ha ido acumulando con el paso de los años. Existen diferentes trucos a la hora de limpiar este tipo de cafeteras. Sin embargo, hay uno que es infalible y que sirve, además de para dejarla impoluta, para conseguir que el café tenga mucho mejor sabor.

Un usuario de TikTok ha sido el encargado de compartir con sus seguidores este sencillo truco que se puede hacer con productos que todo el mundo tiene en casa. "Si tienes tu cafetera italiana así de sucia, te explico lo que debes hacer para dejarla nueva. Si no haces una buena limpieza después de cada uso, tu cafetera irá acumulando restos de cal, aceite y óxido de aluminio", explica en el vídeo.

LIMPIA TU CAFETERA ITALIANA A FONDO ASÍ! 😎☝🏼. Me habéis preguntado mucho: ¿cómo limpio la cafetera italiana una vez tiene cal y moho? o ¿cómo restauro mi cafetera italiana? aquí tenéis los consejos que he usado yo. Tened en cuenta que al usar el nanas o estropajo para quitar la suciedad rallaréis la suerficie, pero la podréis pulir con una lija fina, para devolverle el brillo original. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en comentarios 🤓☝🏼.

Por ello, la mejor forma de limpiar la cafetera no es ni utilizando jabón ni tampoco metiéndola en el lavavajillas. El modo óptimo de lavarla para acabar con la suciedad al instante es introducir en la parte destinada para el agua una mezcla de vinagre, agua caliente, un chorro de limón y un poco de bicarbonato.

El siguiente paso es montar la cafetera y cerrarla sin introducir el café para llevarla a ebullición. "Una vez acabe, espera un buen rato para que ablande toda la suciedad", explica el creador de contenido en el vídeo. Con este truco, la suciedad de de la cafetera debería eliminarse por completo. En caso de no ser así, habría que repetir el proceso.

Tal y como explica el creador de contenido, lo esencial es limpiar la cafetera de frecuentemente para evitar que se acumulen grandes cantidades de suciedad. No obstante, en el supuesto de que los restos de suciedad no se eliminen por completo, una solución es desmontar la cafetera, meterla en una olla con agua hirviendo, vinagre y varias pastillas especiales para limpiar cafeteras. El vídeo ha conseguido superar las 180.000 reproducciones y ha alcanzado los 3.700 'me gusta'.