El sencillo truco de la abuela para que el pollo rebozado tenga mucho más sabor sin añadir calorías

Julia Chaves, más conocida como @soylayayajulia en Instagram (25,7 mil seguidores), ha compartido en su perfil de dicha red social un truco para preparar pechugas o filetes de pollo, ya sea empanado o rebozado, pero con un toque de sabor muy especial. "Tiene un truquillo que no es invento mío y como yo lo sé, lo sabrá mucha gente más, pero hay gente que no lo sabe", explica Julia.

El pollo rebozado es una receta muy socorrida que gusta tanto a niños como a adultos, y seduce incluso a los paladares más exigentes. Empanar el pollo no tiene demasiada complicación: se le echa sal a la carne, se pasa por harina, huevo y finalmente por pan rallado. Sin embargo, aunque así ya se logra un excelente resultado, Julia Chaves nos revela un sorprendente truco para darle un sabor muy especial, que no consiste en utilizar especias habituales como la pimienta o el ajo en polvo, sino un ingrediente secreto que muy pocos conocen: la canela en polvo.

Para utilizarlo, solo hay que añadir un poco de canela en polvo en el huevo batido en el que se van a bañar las pechugas al rebozarlas. "Tiene un sabor que dices, ¿a qué sabe que está tan bueno?, no sabe a canela, pero tiene algo que no sabes qué es…", subraya la yaya Julia. Así de sencillo, sin añadir tiempo ni esfuerzo al procedimiento, las pechugas se rebozan con normalidad y se cocinan en la sartén como siempre. "La canela es canela molida, cuando echas el huevo para batirlo, bates el huevo con la canela dentro y luego te lo comes y dices: qué bueno está, ¿qué tiene? Porque no notas el sabor a canela, pero tiene un sabor especial", promete Julia.

En el apartado de comentarios, muchos usuarios han aprovechado para compartir otros trucos de sus abuelas o propios para elevar el pollo rebozado o empanado al siguiente nivel.

Por ejemplo, una persona ha recomendado omitir el paso del huevo al empanar las pechugas, pasándolas directamente al pan rallado después de la harina, asegurando que de este modo "quedan muchísimo más tiernas".

Otra persona ha escrito que conocía ya el truco de la canela y que, además de echar esta especia en el huevo, añade un chorrito de limón. Por otro lado, una usuaria apunta que "si le pones al huevo una picada de ajitos y perejil, están mucho más buenos".

Otros trucos para que tus rebozados

Además de la posibilidad de agregar canela, se pueden añadir otras especias e ingredientes para potenciar el sabor del pollo rebozado. Aquí tienes algunas opciones para dar mayor sabor a los rebozados:

Frutos secos: una opción para darle más sabor a los rebozados pasa por el uso de frutos secos, pudiendo recurrir para ello a los preferidos de cada persona, ya sean nueces, kikos, almendras o avellanas picadas, las cuales le dan un toque crujiente que lo hace mucho más especial. Además, se puede usar para rebozar carnes, pescados e incluso quesos como el rulo de cabra, aportando un toque de sabor y textura espectacular.

una opción para darle más sabor a los rebozados pasa por el uso de frutos secos, pudiendo recurrir para ello a los preferidos de cada persona, ya sean nueces, kikos, almendras o avellanas picadas, las cuales le dan un toque crujiente que lo hace mucho más especial. Además, se puede usar para rebozar carnes, pescados e incluso quesos como el rulo de cabra, aportando un toque de sabor y textura espectacular. Especias o hierbas: el pan rallado con ajo y perejil es uno de los rebozados más clásicos a los que recurrir, pero se puede enriquecer usando otras especias como el orégano, el romero, el tomillo, la pimienta o la albahaca. Las hierbas provenzales se convierten en una opción ideal para todas aquellas ocasiones en las que se quieran rebozar quesos, aportando un toque especial que hará que sea todo un deleite para el paladar.

el pan rallado con ajo y perejil es uno de los rebozados más clásicos a los que recurrir, pero se puede enriquecer usando otras especias como el orégano, el romero, el tomillo, la pimienta o la albahaca. Las hierbas provenzales se convierten en una opción ideal para todas aquellas ocasiones en las que se quieran rebozar quesos, aportando un toque especial que hará que sea todo un deleite para el paladar. Panko: el pan rallado japonés o panko está formado por escamas de pan irregulares que, cuando están fritas, aportan un crujiente sobresaliente, lo que lo hace ser ideal para carnes, pescados o mariscos, siendo habitual que se use para las colas de langostinos y gambas, convirtiéndolos así en un bocado aún más gourmet.

el pan rallado japonés o panko está formado por escamas de pan irregulares que, cuando están fritas, aportan un crujiente sobresaliente, lo que lo hace ser ideal para carnes, pescados o mariscos, siendo habitual que se use para las colas de langostinos y gambas, convirtiéndolos así en un bocado aún más gourmet. Canela: como ya hemos mencionado en el truco de la abuela para darle más sabor al pollo empanado, la canela puede ser un gran aliado para conseguir disfrutar del mejor sabor. Sin embargo, no solo se puede usar para esta elaboración, sino que se trata de un ingrediente al que podemos recurrir para otros muchos rebozados, sobre frutas como la manzana, la piña o el plátano, así como con la leche frita o el helado frito, entre otros.

como ya hemos mencionado en el truco de la abuela para darle más sabor al pollo empanado, la canela puede ser un gran aliado para conseguir disfrutar del mejor sabor. Sin embargo, no solo se puede usar para esta elaboración, sino que se trata de un ingrediente al que podemos recurrir para otros muchos rebozados, sobre frutas como la manzana, la piña o el plátano, así como con la leche frita o el helado frito, entre otros. Estilo italiano: si quieres disfrutar de un rebozado al estilo italiano, se puede recurrir al ingrediente estrella de su cocina, como es el queso parmesano, además de especias y otros condimentos como la pimienta, la cebolla o el orégano, sin olvidarnos del ajo en polvo, una combinación que se convierte en toda una delicia.

si quieres disfrutar de un rebozado al estilo italiano, se puede recurrir al ingrediente estrella de su cocina, como es el queso parmesano, además de especias y otros condimentos como la pimienta, la cebolla o el orégano, sin olvidarnos del ajo en polvo, una combinación que se convierte en toda una delicia. Toque picante: para darle un toque picante al pan rallado, será suficiente con agregar al rebozado pimentón picante y/o una cantidad generosa de pimienta. Si quieres ir un paso más allá y te atreves con aún mayor intensidad, podrás agregar un poquito de cayena en polvo, aunque es una opción solo recomendada para los más atrevidos.

Las posibilidades son infinitas y este tipo de elaboraciones dejan rienda suelta a la imaginación en la cocina.