Ni microondas ni freidora: así debes recalentar las patatas fritas para devolverles su textura crujiente

Son cada vez más quienes deciden reutilizar la comida cocinada sobrante, pero en algunos casos puede haber dudas de si un plato recalentado es igual de saludable y nutritivo que cuando se consumen recién hechos.

En este sentido, hay muchos expertos en nutrición que no recomiendan abusar de los alimentos recalentados, puesto que, por lo general, estos pierden parte de su valor nutritivo, además de que no es aconsejable hacerlo con demasiada frecuencia, sobre todo si hablamos de fritos. No obstante, en algunos casos hay demasiada comida sobrante o simplemente es posible reutilizarlas, incluso en el caso de las patatas fritas, que son uno de los productos más complicados de mantener crujientes con el paso de las horas.

En este sentido, existe un trucazo rápido para recalentar las patatas fritas y que recuperen su gustillo crujiente, y este pasa por dejar a un lado el microondas y la freidora, y calentar las patatas fritas ya conocidas en una sartén antiadherente. Sin embargo, habrá que tener para ello un poco de paciencia, puesto que las patatas deben tocar todas ellas la sartén, debiendo moverlas mucho, sin que se superpongan las unas a las otras y sin que se quemen.

Así lo recomiendan en el canal de YouTube, Food Wishes, donde se comparten numerosos trucos de comida casera. Sobre este truco, aseguran que cuando se recalientan las patatas fritas de esta forma, se consigue secar la humedad absorbida por las patatas y el aceite que absorbieron al freírlas hace que se vuelvan a calentar, devolviéndoles su toque crujiente.

El sencillo truco para recalentar las patatas fritas.

Cómo recalentar las patatas fritas paso a paso

Según ha explicado Chief John, el creador de dicho canal, los pasos a seguir son muy sencillos para recalentar las patatas fritas, y son los siguientes:

En primer lugar, se debe calentar la sartén a una intensidad media-alta. Ahora, hay que añadir las patatas en la sartén, extendiéndolas para que todas ellas entren en contacto con la sartén. Luego, remueve las patatas fritas cada 30-45 segundos, asegurándote de que todas ellas vuelven a estar en contacto con la sartén. Si tienes algún tipo de problema a la hora de remover las patatas, puedes usar una espátula si lo prefieres. Finalmente, habrá que repetir el proceso durante 3-4 minutos hasta que se pueda comprobar que, por su aspecto, las patatas están listas para consumirse.

El youtuber ha dado otro truco mientras disfrutaba de sus patatas, asegurando que, en la situación actual, en la que muchas personas piden comida a domicilio, las patatas acostumbran a llegar muy frías, por lo que se puede recurrir a este método para que estén más ricas. Sin embargo, es probable que haya que recalentarlas por partes, porque es importante que todas ellas toquen la sartén y no se coloquen unas encima de otras.

Por otro lado, también ha insistido en la necesidad de que se deben mantener las patatas en movimiento mientras se encuentren en la sartén, puesto que si esperas demasiado se pueden legar a quemar.

Consejos para preparar unas patatas fritas más saludables

Los alimentos fritos nos suelen gustar y mucho, una forma de cocinar a altas temperaturas que hace que el plato obtenga una textura crujiente deliciosa y un sabor más atractivo. Sin embargo, esta forma de cocinar es poco saludable, por lo que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguran que el consumo de alimentos fritos debería ser ocasional.

Si eres un amante de las patatas fritas, debes conocer una serie de recomendaciones para conseguir que estas sean más saludables: