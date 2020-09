3 de 6

Según señala la OCU, los platos cocinados aguantan en buen estado entre dos y cuatro días en la nevera. En el caso de que se congelen pueden durar hasta cuatro meses. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos matiza que aunque las sobras congeladas son seguras por un tiempo indefinido, si se almacenan más de cuatro meses pueden perder humedad y sabor.

Para que no haya dudas sobre cuánto tiempo llevan en el frigo hay algunos trucos: poner una etiqueta con la fecha al plato de paella que sobró el domingo y tener la nevera bien ordenada para que el táper no se pierda en el olvido. En el caso de que hayan aparecido malos olores, cambio de color o de textura, no hay que dudar, siempre habrá que desechar el plato.