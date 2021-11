1 de 5

La dieta mediterránea es un tipo de alimentación muy saludable que se practica, entre otros países, en España. Ahora bien, no se puede decir que todos los españoles la sigan y, mucho menos, que la cumplan a rajatabla. Nuestro país no se libra de los malos hábitos alimenticios que existen en todos los países occidentales y no sólo podemos culpar de ellos a la comida basura y a los refrescos azucarados.

Todavía hoy consumimos alimentos todos los días que nos perjudican y que, sin embargo, lo ignoramos. De todas formas, gracias a que la Nutrición interesa ahora más que nunca vamos destapando a esos falsos alimentos saludables. Así hemos descubierto que los mal llamados palitos de cangrejo están compuestos de un batiburrillo de ingredientes nada recomendables o que los cereales del desayuno no son la mejor manera de empezar el día.

Aunque todos estos alimentos con una fama equivocada de ser saludables son alimentos manufacturados, su procesamiento no es tan evidente como el de los palitos y los cereales. Muchos de ellos los consumimos todos los días e, incluso, varias veces sin saber que tienen un alto índice glucémico o que se relacionan con enfermedades tan peligrosas como el cáncer. A continuación, cuatro alimentos con fama de saludables que los médicos aconsejan evitar.