Las pizzas preparadas son una comida rápida muy popular, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Si bien es un alimento muy sabroso, dicha hiperpalatabilidad se debe a su ingente cantidad de grasas, azúcares refinados, y exceso de calorías.

Algunas de estas pizzas se elaboran con enormes cantidades de quesos y carnes ultraprocesados, ricos en grasas y sal. En el último de estos casos, se sabe que una elevada ingesta de carnes procesadas se ha relacionado con la obesidad y un aumento drástico del riesgo de enfermedad cardiovascular.

Pero, por otro lado, cabe destacar que no todas las pizzas son iguales: puede consumirse pizza elaborada a base de ingredientes saludables, como masa integral y verduras, siempre controlando no pasarse con el consumo calórico. Que un alimento esté íntegramente elaborado con ingredientes saludables no implica que no pueda engordar.