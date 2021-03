2 de 4

Uno de los alimentos más típicos cuando uno pide un desayuno en un bar, aparte del café, es el zumo de naranja natural. En realidad, este brebaje tiene una fama de saludable que no se merece. El motivo es que el zumo de naranja, por muy natural que sea, tiene una cantidad de azúcar muy importante y que deberíamos evitar en la medida de lo posible. De hecho, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos apunta que un vaso diario de 360 mililitros puede provocar que nuestro peso aumente entre cinco y siete kilos al cabo de un año.

Sin embargo, este no es el único motivo por el que médicos y nutricionistas recomiendan evitar el zumo. Su consumo ha sido relacionado con el aumento del riesgo de padecer cáncer. Así lo aseguró un estudio publicado en 2019 en la revista BMJ por investigadores franceses. Según este trabajo científico, el consumo habitual de bebidas azucaradas (tanto los refrescos como los zumos) se asocia con un mayor riesgo de sufrir cáncer general, y en el caso de los zumos, cáncer de mama en particular. Conviene señalar también que muchas personas no sólo se toman el zumo natural en el bar, sino que le añaden azúcar para endulzar su sabor, lo que lo convierte en una bebida aún menos recomendable.