El restaurante de Bilbao donde ha comido Andrew Garfield: con vistas al Guggenheim y platos desde 24€

El actor estadounidense Andrew Garfield, famoso por interpretar a Spiderman en la gran pantalla, ha estado estos días en la 72ª edición del Festival de Cine de San Sebastián con motivo de la presentación de su última película, We live in time. Clausurado el festival, Garfield no ha querido marcharse de España sin antes conocer uno de los restaurantes más famosos de Bilbao.

Tal y como hemos podido saber gracias a las redes sociales, el artista visitó este domingo Nerua, el restaurante del chef Josean Alija ubicado en el emblemático Museo Guggenheim. Así lo anunció Alija a través de una publicación en su Instagram: una imagen donde podía verse al cocinero junto al actor ataviado con un delantal con el nombre del establecimiento. "Qué bonita sorpresa, muchas gracias por la visita, Andrew", puede leerse en el pie de foto.

El Guggenheim de Bilbao se inauguró en 1997 y 14 años después llegó Nerua gracias a la apuesta del director del museo, Juan Ignacio Valverde. El mismo año de su apertura (2011) recibió su primera estrella Michelin, que aún conserva en la actualidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nerua Guggenheim Bilbao (@neruaguggenheimbilbao)

El restaurante apuesta por una propuesta gastronómica muy centrada en las temporadas y en los alimentos que ofrecen cada momento la tierra, la huerta y el mar, por lo que anualmente realizan hasta tres cambios de carta: uno en primavera, otro en verano y otro otoño-invierno. Además, trabajan siempre con productores locales "para garantizar el máximo frescor y la máxima calidad de los productos", aseguran.

Ofrecen platos a la carta como la kokotxa de merluza con zurrukutuna y perejil, el carré de cordero con apio nabo y jerez, o la ventresca de bonito con garum de txipiron y pimiento verde. No obstante, sin duda el alma de su cocina es el menú degustación 'Muina'. Compuesto por ocho pases y opción de maridaje con y sin alcohol (42€ y 35€, respectivamente), tiene un precio de 92€.

También ofrecen la opción de elegir la experiencia 'Mesa de cocina', donde puedes conocer sus recetas desde una ubicación privilegiada, en "el centro de la acción": una barra con vistas directas a la cocina del chef y su equipo. Esta mesa sólo está disponible para dos o tres comensales y en ella sólo se sirve el Menú Mesa de la Cocina (140€), que incluye algunos de sus platos más característicos junto a con otras creaciones que sólo se pueden disfrutar en ese rincón especial.