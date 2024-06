Etxebarri, segundo mejor restaurante de Europa y segundo mejor del mundo: cómo disfrutarlo por sólo 12€

Etxebarri sigue su ascenso imparable al estrellato. El asador vasco de Bittor Arginzoniz fue nombrado segundo mejor restaurante del mundo la semana pasada en la gala de los World's 50 Best Restaurants 2024 celebrada en Las Vegas, escalando desde la cuarta posición que había logrado en 2023.

Ahora la popular guía gastronómica Opinionated About Dining (OAD) acaba de situar al local vizcaíno de Arginzoniz en el segundo puesto de su ranking de los Mejores Restaurantes de Europa, con el excéntrico Alchemist a la cabeza. De esta forma, Etxebarri sube un escalón en esta lista internacional en comparación con la edición anterior.

Se ha escrito bastante estos días sobre cómo es y cuánto cuesta el menú de Asador Extebarri, pues muchísima gente llamó para conseguir mesa tras su éxito en los 50 Best, llegando a colapsar las reservas, tal y como informaba el diario vasco Deia. No obstante, no todo el mundo puede (o quiere) desembolsar los 280 euros (sin bebida) de su menú degustación. Para esas personas: traemos una buena noticia.

El comedor de Asador Etxebarri. Etxebarri

¿Cómo comer en Asador Extebarri por menos de 15€?

No es muy conocido, pero el restaurante Extebarri ofrece a sus comensales la posibilidad de degustar su excelente cocina de forma económica. Por increíble que parezca, todos los domingos el asador abre su barra de pintxos y cazuelas con precios que oscilan desde los 3 a los 12 euros.

Así lo contaba el año pasado la periodista Marta Fernández Guadaño para El Mundo y así nos lo ha confirmado a COCINILLAS el sumiller del restaurante, Mohamed Benabdallah: en efecto, los domingos en Axpe (el pueblo donde se ubica el establecimiento) son toda una fantasía culinaria gracias a este plan que nos brinda Bittor Arginzoniz y su equipo.

Ese día Etxebarri abre la puerta principal que da a la plaza del Ayuntamiento y sirve platos tradicionales como kokotxas, mejillones en salsa, tortilla, empanadillas, croquetas, gildas, albóndigas, callos, revueltos o rabo, orejas, manitas y txistorra de cerdo Joselito, entre otros.

Como decíamos, los precios de estos bocados (individuales y para compartir) van desde los 3 euros a los 12, por lo que si se acude en grupo al restaurante, fácilmente pueden probarse varios platillos por menos de 15 euros por persona.

Este formato low cost del segundo mejor restaurante del mundo y el segundo mejor de Europa es una forma ingeniosa que emplea Etxebarri para aprovechar la comida que no se ha utilizado durante la semana, evitando desperdiciar alimentos que, de lo contrario, se perderían.

España, con 45 restaurantes en la lista de OAD, se ha convertido en el país con mayor número de establecimientos en el top 150, muchos de ellos en las posiciones más altas del ranking. Por su parte, Asador Extebarri continúa su carrera hacia los picos más altos de la cumbre gastronómica sin olvidar por ello su noble pasado como ultramarinos y bar de pueblo mítico.