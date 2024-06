¿Cuánto cuesta comer en los cuatro mejores restaurantes españoles de Europa?

La gastronomía española no deja de cosechar éxitos. Hace poco más de una el restaurante Disfrutar de Barcelona se coronaba como el mejor del mundo según The World's 50 Best, seguido por el restaurante de Bittor en Vizcaya, Etxebarri.

Posiciones y motivos de sobra por los que sacar pecho que ahora vuelven a verse reforzados con la publicación de la lista de los mejores restaurantes de Europa según el ranking OAD.

Dentro del top 10 de la clasificación que lleva en marcha desde X, se encuentran cuatro restaurantes españoles de reconocido prestigio: Etxebarri, Bagá, DiverXO y Quique Dacosta. ¿Cuánto cuesta comer en cada uno de ellos?

Etxebarri

Es el restaurante que mejor está situado en la lista de entre todos los españoles que la componen, en segunda posición. Este exclusivo asador es la casa de Bittor Arginzoniz, chef que habla el lenguaje de las brasas y que desde su parrilla en el corazón del valle de Atxondo (Vizcaya) reivindica el producto más puro y lo convierte en un sofisticado bocado con el abrazo del humo.

Su propuesta se puede disfrutar a la carta o a partir de su menú degustación, en el que desfilan platos que ensalzan la sencilla como la mozzarella que elabora con la leche de las búfalas que pastan en el jardín del chef a pocos metros de distancia, el chorizo Joselito, la kokotxa de bacalao, el besugo o su magistral chuleta.

280 euros (IVA incluido) sin bebida. En este caso lo mejor es dejarse aconsejar por su sumiller Mohamed Benabdallah y descubrir las joyas que salen de su bodega. Si tienen el sistema de reservas más comentado de España, es por algo, así que reine la paciencia a la hora de conseguir mesa.

Bagá

Pedro Sánchez o Pedrito para los amigos, lleva tiempo haciendo ruido en silencio. Su restaurante Bagá fue la primera estrella Michelin de la provincia de Jaén y el que ha abierto camino a una gastronomía que se ha convertido en estandarte andaluz. Hoy se encuentra en la cuarta posición del ranking europeo.

Con una (alta) cocina sencilla en la que toman partido pocos ingredientes y apuesta por el 'menos es más', pone en valor los productos del sur con el mayor de los ingenios en un espacio con un aforo máximo de 15 comensales.

Con un coste de 98€ (IVA incluido y bebida no incluida) su menú degustación es la mejor manera de descubrir cómo dos ingredientes convertir un plato en una de las mejores experiencias gastronómicas de tu vida. Y si no, que se lo digan a su alga Nori a la menier.

DiverXO

El emblemático restaurante madrileño DiverXO con Dabiz Muñoz al frente, ocupa la séptima posición en la lista publicada por OAD, escalando ocho números con respecto al año anterior que ocupaba la 15.ª y siendo así. El tres estrellas michelín, que bajó posiciones en el ranking mundial y que se encuentra en un momento de transición al mudarse dentro de poco a su nueva ubicación, es un viaje por la "cocina hedonista, golosa y creativa".

Su menú degustación ha sido noticia por ser de los más elevados del panorama español. Bajo el nombre de 'La cocina de los cerdos voladores', tiene un precio de 365 euros por persona y se puede acompañar por 'Maridaje Selección de Vinos' por 300 euros o el 'Maridaje de Altos Vuelos' por 600 euros.

Quique Dacosta

En el número ocho de la clarificaciónn (uno más con respecto a 2023) se encuentra el tres estrellas de Quique Dacosta. Es la casa madre de Dacosta, que acumula 7 estrellas Michelin entre los seis restaurantes que dirige entre la Comunidad Valenciana y Madrid.

El que dirige en Denia, casa madre que ocupa el puesto número 20 entre los mejores restaurantes del mundo según The World's 50 Best Restaurants, es un templo de la creatividad pasado bajo el filtro de la belleza, ese al que recurre Dacosta, quien recibió Medalla al Mérito en las Bellas Artes en 2020.