Esta es la mejor hamburguesa de España 2023 y la sirven en Sevilla

Si hace un año os contábamos quién resultó ganador del II Campeonato de España de Hamburguesas, donde los tres primeros puestos fueron los ocupados por Junk Burger, Dry Aged Burger, y Frankie Burger respectivamente. Desde hace tiempo vienen proliferando en España más establecimientos y hamburguesas que acaban convirtiéndose en nuestra devoción, y no resulta sencillo quedarse solo con una.

Este año volvemos con un nuevo ganador, o tres concretamente, al igual que en ediciones pasadas. Este martes 7 de marzo la hamburguesa Andalucía de Burger Food Porn, una cadena de hamburgueserías ubicada en Sevilla, se ha alzado con el primer puesto en el III Concurso de Hamburguesas de España, cuya final -en una cata a ciegas conducida por un jurado de excelencia, compuesta por críticos gastronómicos y chefs- se ha disputado en el MEGA, Museo Estrella Galicia (La Coruña) y se ha transmitido en directo por el canal de Instagram de Best Burger Spain.

Así es la mejor hamburguesa de España 2023

La hamburguesa de Burger Food Porn se ha llevado el mayor protagonismo por su presentación y elaboración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BURGER FOODPORN (@burgerfoodprn)

Los finalistas y las votaciones

De este l III Campeonato de España de Hamburguesas©: Best Burger Spain©, que se ha celebrado del 1 al 28 de febrero de 2023, han salido 15 finalistas, que han viajado a La Coruña para la Gran Final. Durante este periodo, los establecimientos participantes han ofrecido sus hamburguesas al público acompañada de una tarjeta de votación, tanto en el local como en los pedidos por delivery, para que el cliente pudiese valorar la hamburguesa que acababa de probar de cara a la decisión final. Ese voto cuenta un 60% para el veredicto final, el 40% restante lo determinará la valoración de críticos gastronómicos y cocineros.

Después de muchas hamburguesas, concretamente han sido 290 los participantes que se han presentado a esta III edición- estas fueron las 15 elegidas como finalistas:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BEST BURGER SPAIN ®️ (@campeonatodehamburguesas)

Para la Gran Final, donde tres hamburguesas se coronaban como la primera, segunda y tercera mejores de España, ha hecho falta la opinión de un jurado presidido por José Carlos Capel y compuesto por Alejandra Ansón y los cocineros Pepe Solla, Iria Espinosa y Fernando Agrasar. "Hemos sobrevivido a las 15 hamburguesas, lo cual es un mérito absoluto. Pero nuestra sorpresa ha sido que a la tercera o cuarta que hemos probado ya sabíamos que era la ganadora por el nivelazo que presentaba, cosa que no ocurrió el año pasado", ha compartido el crítico gastronómico Capel, que no ha dudado en dejar caer un consejo para los aludidos: "no abuséis del aceite sintético de trufa, que destroza todo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BEST BURGER SPAIN ®️ (@campeonatodehamburguesas)

"Esto no es un ranking, es un campeonato para conocer cuáles son las mejores hamburguesas del país" han explicado desde la organización, queriendo aclarar el resultado total de las votaciones de los 290 hamburguesas, animando al público a seguir "acudiendo a todas ellas". El gandador del año pasado este mes vendió más de 20.000 hamburguesas. Esperemos que el de este año tenga como mínimo la misma suerte.

Sigue los temas que te interesan