Estos son los mejores restaurantes para probar una auténtica paella de Valencia: desde 16,50 euros

La paella es mucho más que un plato icónico de la gastronomía española: es un símbolo de tradición, cultura y orgullo para la Comunidad Valenciana. Desde sus humildes orígenes en el siglo XIX hasta convertirse en un emblema mundial, la paella está en boca de todos, ya sea para poner en entredicho los ingredientes que integran su receta o para revisitar un clásico donde le rinden diariamente pleitesía.

El Día de la Paella, celebrado cada 20 de septiembre, es una buena excusa para embarcarse en un viaje gastronómico por algunos de los mejores restaurantes donde este plato es el protagonista, dentro y fuera de su lugar de origen. Porque más allá de poder disfrutarse en Valencia -a tan solo un corto viaje de tren de Madrid y desde 9€, como ofrece OUIGO- también son maestros en la provincia de Alicante. Por ella pasa la nueva línea Madrid-Murcia que estrena la compañía, haciendo parada en Elche.

Madrid

No hay plaza en la que Madrid no pueda torear. La ciudad es un hervidero de restaurantes clásicos y actuales donde no podían faltar unas cuantas buenas direcciones donde disfrutar de un buen plato de paella.

1. Restaurante St. James

Con más de 50 años de trayectoria, St. James ha perfeccionado el arte de los arroces en Madrid. Aquí, la paella valenciana se presenta con ingredientes tradicionales como pollo, conejo y caracoles, además de otras variedades que incluyen mariscos o incluso langosta. Ubicado en el barrio de Salamanca, este restaurante lleva a los comensales directamente a la costa mediterránea sin salir de la capital.



Juan Bravo, 26

Horario: de lunes a domingo, de 13:30 a 17:00 y de 20:30 a 00:00

2. Los Arroces de Segis

En pleno barrio de Tetuán, este restaurante ha sabido ganarse el respeto de los puristas del arroz. La autenticidad de sus paellas radica en su cocción a fuego vivo y en la técnica del sarmiento, lo que garantiza un sabor inconfundible. El espectáculo de ver cómo se preparan las paellas ante los ojos de los comensales añade un toque único a la experiencia. Infanta Mercedes, 109

Horario: de lunes a domingo, de 13:30 a 18:00

3. Bar La Gloria

"Aquí no hay brunch, hay paella", reza el lema de La Gloria. La tradición se mezcla con la modernidad en este encantador bar ubicado en el barrio de Malasaña. Aunque su oferta de paellas es exclusiva para los domingos, la espera merece la pena probar una de sus raciones desde 16,50€.. El aire andaluz del local y su espíritu festivo hacen que cada ración de paella se disfrute con un toque de nostalgia y buen humor.



Noviciado, 2 Horario: viernes y sábado, de 19:00 a 1:30 y domingo de 13:00 a 17:30

Valencia

Valencia es la cuna de la paella, y ningún viaje gastronómico estaría completo sin una parada en esta ciudad, donde el respeto por los ingredientes frescos y la cocción a leña son fundamentales para mantener viva la esencia de este plato.

4. Casa Carmela

Frente a la icónica playa de la Malvarrosa, Casa Carmela ofrece una experiencia que combina la tradición familiar con vistas impresionantes al mar. Este restaurante, fundado en 1922, mantiene viva la receta original con la cocción en leña de naranjo, aportando ese sabor característico que hace de sus paellas un referente.



Isabel de Villena, 155

Horario: de lunes a sábado, de 13:00 a 16:00





5. Restaurante Bon Aire

En el entorno natural de l’Albufera, Bon Aire ofrece una experiencia completa donde la tradición se saborea en cada bocado. Con ingredientes frescos y arroz de cosecha propia, este restaurante destaca por su autenticidad y el esmero en la preparación de cada paella. Es, sin duda, una parada obligada para los que buscan saborear la esencia de Valencia.



Carrer de Cabdet, 41, Pobles del Sud

Horario: de lunes a domingo, de 9:30 a 18:00

6. El Trompo Paella House

Con una amplia variedad de paellas que van desde la versión clásica valenciana hasta opciones vegetarianas y de mariscos, El Trompo Paella House es el lugar ideal para disfrutar de un arroz bien preparado frente al mar. Ubicado en pleno paseo marítimo, este restaurante se ha convertido en un rincón imprescindible para los amantes de la buena paella. Cuentan con un estupendo menú del día por 27,50€ que incluye diferentes opciones de arroz, sin olvidar la paella.



Paseo Marítimo de la Malvarrosa, módulo 10

Horario: de lunes a domingo, de 12:00 a 23:45





Alicante

Alicante añade su toque particular a la tradición de la paella, donde la palabra "arroz" cobra un nuevo significado. Los restaurantes de la zona ofrecen una visión más amplia de este plato, con recetas que combinan mar y montaña de manera sublime.

7. Casa Domingo

En la playa de San Juan, Casa Domingo es sinónimo de tranquilidad y buen comer. Su oferta de arroces es amplia, destacando versiones como el arroz negro o el arroz con rape y mariscos. El entorno relajado y las vistas al mar hacen de este restaurante una experiencia gastronómica única.



Niza, 38

Horario: de lunes a domingo, de 9:30 a 17:00





8. Restaurante Cachito

Este establecimiento en Elche, ganador del World Paella Day Cup en 2021, es toda una institución en la gastronomía alicantina. Aquí, el arroz con conejo y caracol serrano es el rey, preparado con ingredientes de la tierra que garantizan frescura y sabor en cada plato.



Navas, 40

Horario: lunes de 11:00 a 16:00 y de martes a sábado, de 11:00 a 16:00 y de 20:30 a 23:30





9. Alfonso Mira

Considerado por Ferran Adrià como el lugar donde se sirve el mejor arroz del mundo, este restaurante en Aspe ha sabido combinar tradición e innovación en cada una de sus recetas. El arroz con conejo y caracoles al sarmiento es su plato estrella, y degustarlo en su amplia finca es una experiencia memorable.



Ctra. Alicante, km 0,5

Horario: viernes y sábados, de 13:30 a 23:30 y domingos de 13:30 a 16:00

Madrid, Valencia y Alicante, unidas por la paella a un viaje de tren.