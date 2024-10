La dura vida "contrarreloj" de las familias monoparentales de CyL sin ayudas: "Es difícil conciliar, necesitas a alguien"

Noticias relacionadas Cuenta atrás para la ley de familias: estos son todos los tipos de hogares que saldrán beneficiados

"Ser madre es plantar una semilla en el corazón de tus hijos y cosechar flores para el resto de tu vida", esta es una de las frases más representativas de lo que tener a un hijo significa.

Decidir formar una familia no siempre es una tarea fácil. Llegan mil preguntas a la mente y también cientos de miedos. ¿Podré compaginar todo? ¿Le sabré dar una buena educación? ¿Estaré preparada?

Las mujeres, por naturaleza, tienden a plantearse miles de cuestiones antes de dar este importante y bonito paso en sus vidas. Y las dudas se multiplican aún más cuando no tienes un acompañante y decides ser madre soltera.

Hay muchos motivos que llevan a ello, pero nadie mejor que Rebeca para contarlo. La salmantina tiene dos mellizas de tan solo 15 meses y la idea de ser madre soltera comenzó a revolotear por su cabeza mucho tiempo atrás.

"Tuve pareja 13 años y siempre he querido ser madre. Él no estaba por la labor, la relación se rompió y me planté en los 30. Confiaba en que encontraría a alguien y no fue así. A los 33 me di cuatro años de margen porque quería ser madre antes de los 40", explica en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Fue a los 37 cuando tomó la decisión y empezó con los procedimientos necesarios. No es un proceso "rápido", ya que todo requiere su tiempo y solicitan varias pruebas, además de los intentos necesarios de cada mujer para quedarse embarazada.

La salmantina cuando estaba embarazada de sus dos hijas

Una decisión que no es nada fácil. "Me costó tomarla. Sentía que les privaba de una figura paterna pese a que yo les iba a dar todo el cariño del mundo. Me parecía una decisión egoísta", asegura la salmantina.

Sin embargo, lo sopesó y entendió que también les daba la "oportunidad de vivir". Y afirma que, cuando llegue el momento, le explicará a sus hijas cuáles fueron los motivos de dicha decisión.

Cierto es que, actualmente, tampoco resulta extraño que una mujer decida ser madre soltera. "La sociedad está cada vez menos estigmatizada. Creo que poco a poco se va normalizando todo", sostiene.

Una ayuda económica

Las familias monoparentales llevan años exigiendo ayudas económicas y de conciliación. Para ello, ven como una esperanza la aprobación de la Ley de Familias, que ya ha recibido el aval del Consejo de Ministros.

Un texto que conseguirá cambiar la vida de muchas personas y fomentará que muchas otras se animen a formar una familia.

Tendrán un título de acreditación oficial que será válido en todo el territorio nacional y dará un acceso preferente a distintos servicios públicos, viviendas sociales y también 16 semanas de gratuidad en educación infantil.

Asimismo, otro de los avances será que una familia monoparental con dos hijos equiparará derechos con las familias numerosas. Un respiro para muchas familias.

"Mi vida es una contrarreloj, tengo todo medido y el tiempo controlado porque sino no puedo con todo. Está siendo complicado y, menos mal, que tengo la ayuda de mis padres", afirma Rebeca.

Pese a que consiguió plaza en la Escuela Oficial de Idiomas hace nueve años, reconoce que no tiene "las mismas posibilidades que con una pareja". Y pide que les den ayudas, aunque sea una inicial.

En su caso, no lo "sufre tanto" porque tiene un sueldo fijo, pero afirma que muchas personas "no pueden llegar a fin de mes". Piden beneficios en las guarderías, comedor escolar o transporte público.

"Se echa de menos una pequeña ayuda inicial o descuentos en cosas básicas", lamenta.

Precisamente, el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco concluía recientemente con que siete de cada diez mujeres castellanas y leonesas en familias monoparentales luchan diariamente contra la pobreza y la exclusión.

Una conclusión que se ha extraído tras realizar una encuesta a 340 mujeres, de las cuales 40 eran de la Comunidad. "Se sienten aisladas, con redes de apoyo limitadas y bajo una gran presión económica que afecta a su autoestima y salud mental", explican.

Asimismo, afirma que la conciliación "es difícil y se necesita ayuda". Bien sea por amigos, familiares o contratando a una persona que pueda estar con tus hijas mientras tú tienes que continuar con la jornada laboral.

Y no solo eso, sino que el permiso de maternidad también es una lucha que llevan persiguiendo mucho tiempo. Tienen 16 semanas de baja y quieren "las mismas semanas que las biparentales". Una lucha que parece estar por buen camino.

Precisamente, el Tribunal Supremo reconocía el pasado viernes extender de 16 a 26 semanas el permiso de maternidad para las familias monoparentales, aunque esta decisión, de momento, solo beneficiará a los trabajadores públicos.

Consejos

La salmantina recuerda con mucha alegría el momento en el que supo que tendría mellizas: "Tuve un montón de emociones, un shock. Llevaba mucho queriendo ser madre y la vida me recompensó".

Lamenta que aún no hay mucha información sobre las familias monoparentales, aunque "parece que ahora está más en auge y se empiezan a ver a influencers hablando de ello".

Cree que las redes son un buen espejo para entender cómo funciona el proceso, pero, sobre todo, lo más importante es hablar con alguien que lo haya vivido.

"Una alumna estando embarazada me preguntó si iba a ser madre soltera y, al final, ella también se animó", recuerda.

Por esta razón, el mayor consejo que puede dar es: "Vete a por ello, no te arrepentirás. Es duro, pero merece la pena".