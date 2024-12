Un proyecto pionero para niños con enfermedades raras de Valladolid: "Queremos educar desde la inclusión"

“Cuando llegamos al Ayuntamiento, vimos que, dentro del ocio, la cultura y el deporte, faltaba apostar y trabajar por una inclusión real. Que los niños con discapacidad puedan participar en todo ello”, ha asegurado Rodrigo Nieto, concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid.

Todo en la presentación del convenio “pionero” de colaboración con la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León que ha aprobado esta mañana la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid. Ha estado acompañada por la presidenta de la asociación, Yolanda de la Viuda.

“Para mí no es justo que unos niños puedan jugar y otros no. Empezamos a analizar las actividades que no podían realizar estos pequeños. Queremos que bailen, hagan manualidades y sean uno más. De eso surge la iniciativa", ha añadido.



Un convenio, el que se ha firmado, que cuenta con una dotación económica de 15.000 euros con el objetivo principal de desarrollar un proyecto de ocio adaptado específicamente para menores con dependencia, para participar en actividades diseñadas a fomentar su desarrollo personal, habilidades motoras y cognitivas y facilitar su inclusión social.

Un proyecto que finalizará en diciembre de 2025, resultado de una experiencia piloto desarrollado estos meses. Se busca proporcionar entretenimiento a través de juegos, bailes, manualidades y otras actividades. Fomentar las relaciones sociales con otros menores y ofrecer apoyo y respiro a los cuidadores y familiares.

“Con este tipo de acuerdos, el Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso con la inclusión social y la igualdad de oportunidades, garantizando el acceso a actividades de ocio que contribuyan al bienestar integral de los menores con necesidades especiales y a sus familias”, ha finalizado Rodrigo Nieto.

Educar a la sociedad desde la inclusión

“El ocio es un derecho, para todos los españoles. También para los niños con enfermedades raras. Tienen el mismo derecho. Es imprescindible y enriquece la calidad de vida”, ha señalado Yolanda de la Viuda.

La presidenta de la Asociación de Ayuda a la Dependencia y Enfermedades Raras de Castilla y León ha asegurado que el ocio “da estabilidad emocional, y enriquece a las personas”.

“Queremos educar a la sociedad en inclusión. Estamos muy involucrados con la sociedad”, ha afirmado De la Viuda.

Esta partida irá destinada a que estos pequeños disfruten de 3 campus, uno en Semana Santa, otro en verano y otro cuando lleguen las ferias. Además, habrá otras actividades en fechas especiales como la Navidad con una fiesta con los Reyes Magos y en Carnaval.

“El 28 de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras y el 15 de febrero vamos a realizar una actividad de ocio inclusivo para todos los jóvenes, sin etiquetas”, ha finalizado De la Viuda

Un proyecto pionero para beneficiar a los que más lo necesitan.

Acuerdos en Junta de Gobierno

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes, 2 de diciembre, diversos acuerdos relevantes con el ámbito de los servicios sociales y la colaboración con entidades del tercer sector.

Ha firmado un convenio con COSOCIAL para los proyectos ‘Contigo’ y ‘Educ-Arte’. La financiación municipal asciende a 3.000 euros, mientras que Cosocial aportará una financiación de 750 euros. El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre.

También han firmado con Puentes ONGD para un proyecto en la República Democrática del Congo con el que el Ayuntamiento destinará 8.290 euros y un convenio con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de la Experiencia.

Por último, se han aprobado las bases para la convocatoria de ayudas económicas destinadas a apoyar a las familias con menores a su cargo. La distribución será de 70.000 euros para alimentación infantil, 300.000 para comedor escolar y 20.000 para guarderías infantiles.