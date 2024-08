El vallisoletano que lleva 20 años retratando a figuras del rock con un uso vibrante de la luz: “Se ve la adrenalina y la fuerza”

Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, junto al artista Javier Bolaños de Hoyos, han inaugurado en la mañana de este jueves, 29 de agosto, en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla, la muestra ‘Rock Stars’ de Javier Bolaños de Hoyos.

Una exposición que presenta una serie de pinturas en acrílico sobre tabla que captura la energía y el dinamismo de las actuaciones en vivo de músicos icónicos y que se completa con una serie de dibujos de bandas reconocibles dentro del panorama musical. La muestra, podrá visitarse hasta el próximo 13 de octubre, de martes a domingo, con horario de 12 a 14 y de 19 a 21 horas.

Cuenta con un estilo expresionista marcado por el uso vibrante de la luz, el color y el movimiento. Bolaños retrata a figuras del rock y otros géneros musicales a través de una pincelada rápida y enérgica que transmite la intensidad de los conciertos en directo.

Los amantes de la música y el arte y también los que buscan una experiencia visual que les transporte a la energía vibrante de un concierto en directo no pueden perderse esta exposición que lleva el nombre de ‘Rock Stars’.

Imágenes de dos de las obras

“Llevo pintando desde hace 20 años, principalmente paisajes. Me gusta mucho la música, sobre todo el rock y me he planteado el paralelismo entre mi estilo y ese de música en cuanto a brutalidad, generar movimiento y colorido. Un día, en un concierto, se me ocurrió juntar las dos cosas”, ha asegurado Bolaños en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Fue en 2014 cuando empezó con esta serie. Con unos cuadros más siniestros y lo hace cinco o seis años retomó el proyecto. Con obras con más colorido y luz. La idea que persigue es “mostrar esa adrenalina y fuerza y la energía de la música en directo con una pincelada salvaje”.

“La idea es que no se identifique a un grupo en concierto. Los he modificado, en cuanto a caras y demás, para que no se reconozcan al cien por cien”, añade.

Algunos son óleos y otros acrílicos y en la muestra se pueden ver obras desde 2014 y otros más recientes. Una selección con lo mejor de cada etapa con 20 obras y dibujos.

Bolaños y Migallón

Sobre el artista

Javier Bolaños de Hoyos, nacido en Valladolid y Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, cuenta con una sólida trayectoria artística. Ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas a lo largo de su carrera, y ha sido galardonado con varios premios en el ámbito de las artes plásticas.

En 2015, fue distinguido con la Beca de Artes Plásticas de la Diputación de Valladolid, reconocimiento que impulsó su proyección artística, consolidándose como una de las figuras emergentes más destacadas en el panorama artístico regional y nacional.

La influencia de grandes nombres del expresionismo como Ernst Ludwig Kirchner o de maestros contemporáneos como Francis Bacon es perceptible en su enfoque, combinando la intensidad emocional con la distorsión de las formas para transmitir la energía del momento. Asimismo, el uso audaz del color y la atmósfera cargada recuerdan la vitalidad de artistas como Willem de Kooning y la expresividad musical de Jean-Michel Basquiat.