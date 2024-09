¿Es España el peor país para jubilarse? Opinan los vigueses: "Llevo 10 años cotizando y veo el futuro complicado"

España es el peor país de la Unión Europea (UE) para jubilarse. Así lo revela el Índice Mundial de Jubilación de Natixis Investment Managers, que evalúa la calidad de vida de los jubilados a través de distintas métricas; entre ellas, factores financieros, el acceso a la atención sanitaria y su coste, las condiciones climáticas, el estado de la gobernanza y la felicidad general de la población.

En este caso, lo que lleva a España a la cola de la UE es, según este estudio, la falta de bienestar y los problemas financieros. Si vamos al ranking mundial, la situación mejora, pero de manera muy escasa, situándose en el puesto 39 de los 44 países analizados, sólo por delante de Rusia, Brasil, Turquía, Colombia e India.

Para comprobar si este dato global tiene su correspondencia en Vigo, en Treintayseis hemos salido a la calle para conocer qué opinan los vigueses de este farolillo rojo que le otorgan al país. Hay una idea común que sobrevuela tanto a los trabajadores activos como a los ya jubilados: el futuro no es demasiado halagüeño.

"Me entra el tembleque"

Es el caso de Alberto, de 36 años, que asegura que si piensa en el tema de la jubilación le entra "el tembleque", especialmente por el estado de "la hucha de las pensiones". Se refiere al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que actualmente supera por poco los 7.000 millones de euros por primera vez desde 2018.

El Gobierno anunciaba el pasado mes de julio que preveía finalizar el año con 9.000 millones en esta hucha y que, al final de la legislatura, se alcanzarían los 25.000 millones de euros. Aunque los datos históricos dicen que en 2011 se alcanzó su pico más alto, con casi 67.000 millones.

"Llevo cotizando desde los 26, 10 años, y veo el futuro complicado. Lo peor es lo caro que es ahora todo, sales a la calle y vuelves más pobre", lamenta Alberto, que reconoce que vive con sus padres, "qué remedio", exclama.

Una opinión similar tiene Rosa, de 40 años. "Claro que me preocupa la jubilación en este país", remarca, además de añadir que no se plantea tener hijos. "A veces dan ganas de irse fuera para hacer acopio de dinero, como hacían antes, y volver aquí a la buena vida", dice entre risas, "pero hoy tampoco es fácil irse fuera, la verdad".

"Cada vez todo peor"

Fuera, precisamente, se fue José Luis, hoy jubilado, a trabajar. "Viví en Alemania, y aunque cobraba bien, la vida no era como aquí", reconoce. Regresó a Vigo para seguir trabajando y confiesa que con la paga que recibe "le da" para vivir. Eso sí, confiesa, le preocupan sus hijos y su futura jubilación. "No por España o no España, por cómo está todo, en la economía y en el mundo, cada vez todo mucho peor", sentencia.

También jubilados, aunque desde hace relativamente poco, Antonio y Jesusa, coinciden: "Es un desastre todo". "No sé en otros países, pero aquí ser jubilado es una ruina", dice Antonio, que se jubiló hace 5 años tras trabajar en la industria del automóvil toda su vida. "Hemos tenido sueldos decentes que nos han permitido pagar una hipoteca y darle una educación a nuestros hijos", explica Jesusa, que lleva 3 años jubilada. "La paga es cada vez más escasa, para lo caro que está todo", coinciden ambos; "en el súper tienes que hacer malabarismos".

Celebran tener "la casa pagada", pero también trasladan su preocupación al futuro de sus hijos: "No sé si van a cobrar algo", lamentan.

"Vigo es perfecto para vivir"

Por su parte, Carlota todavía le queda muy lejos la preocupación. De todas formas, esta universitaria de 20 años no está de acuerdo con que España sea el peor país para jubilarse: "No creo que sea así. Galicia y Vigo, por lo menos, son sitios perfectos para vivir por la forma de vida, la cercanía de todo y tampoco creo que las cosas sean tan caras, al menos no como en otros sitios". Si los mayores trasladan la preocupación a los jóvenes, ella traslada la pregunta a sus padres: "Pregúntaselo a ellos, que se jubilarán antes que yo".

Pero no todo es malo en España, según esta clasificación, ya que se encuentra en el top 20 de los subíndices de Salud, con un 85% de puntuación, y calidad de vida, con un 75%. En el caso de Vigo, es algo que refrendó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2021 nombrándola la ciudad con mayor calidad de vida del país.

La ciudad olívica también ha destacado en otros rankings, como la ciudad más feliz de España y la más amable. Lo cierto es que estas bondades reconocidas a Vigo no pagarán las pensiones.