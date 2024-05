El pódcast 'Arréglate que nos vamos' cumple un año entre amigas con casi un millón y medio de descargas

Hoy estamos de celebración. El pódcast Arréglate que nos vamos de Magas de El ESPAÑOL cumple un año.

Han sido doce meses increíbles, en los que hemos contado con la complicidad de mujeres maravillosas de todos los sectores posibles (deportistas, cantantes, empresarias, actrices, periodistas, escritoras…).

Todas ellas han contribuido al crecimiento de este espacio que nació desde sus inicios con humildad, con más voluntad que conocimiento sobre estas tecnologías, con el afán de pasar un buen rato entre amigas, y sin otro objetivo que el de entretener.

Como siempre decimos, este pódcast es esa conversación entre amigas tan necesaria, en la que nos contamos nuestras cosas, y en el que no faltan risas ni abrazos.

Hoy se cumple un año desde aquella primera sesión en la que contamos con la gran Cristina del Valle, cantante y activista de derechos humanos. Y tras ella, 50 mujeres de rompe y rasga se sentaron ante los micrófonos del pódcast que conducimos Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo, con las que hemos tenido charlas íntimas, inspiradoras y divertidas.

365 días después, y casi un millón y medio de descargas de este pódcast, queremos celebrarlo con todas vosotras recogiendo una frase de cada de nuestras invitadas y el enlace de nuestra conversación.

Desde aquí queremos daros las gracias por seguirnos, así como también al equipo técnico de EL ESPAÑOL que lo hace posible.

Estas son nuestras entrevistadas y sus frases:

Cristina del Valle: "Somos una y cada una todas las demás"

Lorena Maldonado: "En la barra de un bar hay cierta vocación de servicio que hace que la gente se encuentre bien a tu lado"

Samira Brigüech: "Era una pringada y cuando gané dinero decidí crear mi fundación y un orfanato"

Carmen Lomana: "Una vez me dieron opio y fue tan maravilloso que dije ‘nunca más’"

La psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera: "La soberbia nos impide hacer caso a la intuición"

Carme Chaparro: "Somos mujeres. No nos han enseñado a ponernos límites"

María Vega: "Me puse el anillo de casada porque me hacía mayor en el mundo financiero"

Marta Robles: "Es increíble lo que ha sufrido tanta gente por tener una sexualidad diferente"

Palmira Márquez: "Hay más mujeres agentes literarias porque esto tiene mucho de cuidadoras"

Palmira Márquez. Esteban Palazuelos

Carmen Navarro: "A mis 81 años sigo luchando por mantenerme bien todo el tiempo que viva"

La científica Pilar Mateo, creadora de 'Inesfly': "Mi pintura vacuna a las casas y salva vidas"

Pilar Mateo en 'Arréglate que nos vamos' de magasIN.

Assunta Jiménez-Ontiveros (Chanel): "En la moda se puede perder el sentido de la realidad; yo soy atípica"

Mabel Lozano: "España se ha convertido en el puticlub de los franceses"

Mabel Lozano en 'Arréglate que nos vamos'

Fabiola Martínez: "Bailar con alguien puliendo hebilla no lleva implícita sexualidad alguna"

La experta en nutrición Cristina Barrous: "Sufrí bulimia mucho tiempo y la comida me sanó"

Margarita Álvarez, CEO de Working for Happiness: "El 40% de la felicidad depende de la actitud"

Margarita Álvarez en Arréglate que nos vamos.

María de León Castillejos: "Para mí, ser aristócrata implica la misión de servir"

María López-Ibor: "No vas a conseguir todo lo que quieres porque la vida no es justa"

Xandra Falcó: "Como decía mi padre, la providencia nunca abandona a sus pajaritos"

Sonsóles Ónega: "Todo pasa. En mi casa no somos de emborracharnos con el éxito ni de hundirnos con los fracasos"

La 'coach' Sol Aguirre: "Las expectativas son lo que te jode la vida"

Laura Rojas-Marcos: "Practicar la tolerancia a la frustración ayuda a no vivir en un estado constante de ansiedad"

Charo Izquierdo, Laura Rojas-Marcos y Cruz Sánchez de Lara en 'Arréglate que nos vamos'. Esteban Palazuelos

Nativel Preciado: "De cualquier montaña de estiércol puedes sacar la brizna de oro"

La soprano Angélica de la Riva: "Me llamaron de madrugada para abrir al día siguiente los Juegos Olímpicos"

La doctora Mercedes Herrero: "En el sexo existe mucha presión por ser aceptadas, ha habido una involución"

Pilar Jurado, soprano: "Sentir que estoy en el comienzo del resto de mi vida me mantiene siempre con energía"

La nutricionista Elisa Blázquez: "Evita la báscula, lo que cuenta es tu volumen y cómo te encuentras físicamente"

Carmen Posadas: "Me casé con el más guapo y resultó horrible, así que me empezaron a gustar los inteligentes"

Carmen Posadas en 'Arréglate que nos vamos' Esteban Palazuelos

Rocío Mora, activista y directora de APRAMP: "España es ya un país de turismo sexual"

Rosa Tous: "Mi madre fue la que diseñó el oso, tuvo la visión de una joyería más asequible y llevable"

Ana Rosa Quintana: "Me pareció tan normal quedarme embarazada con 47 años, abrí camino a cantidad de mujeres"

Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra: “El cáncer es la pandemia de nuestro siglo, es una cuestión de Estado”

La Top 100 y escritora Sandra Barneda: “Lo peor fue que me sacaran del armario sin quererlo”

Laura Baena, fundadora del Club Malasmadres: “Siempre he sido creativa, muy soñadora y comunicadora”

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz: “Mis albóndigas las han comido el alcalde y los ministros”

La experta en imagen Mariló Herranz: “Es sorprendente cuánto esconde y cuenta el flequillo de Sónsoles Ónega”

Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite: “La palabra imposible la tengo prohibida en toda la oficina”

La fundadora de WAS, Mónica Chao: “Las empresas identifican que cuando abordan estos cambios hay un retorno positivo”

La periodista Puri Beltrán: "No me arrepiento de haber dicho que no a determinadas cosas; hay que saber cuándo hacerlo"

La empresaria Nuria March: "Desde hace 7 años he vuelto a la guitarra y la comparto con mis amigos"

La actriz Lidia San José: “Federico García Lorca, si viviera, podría denunciarme por acoso. Le perseguiría”

La televisiva Marisa Rodríguez Palop: “Ratzinger se retiró el día que yo volví de mi baja maternal”

Isabel Gemio: “Para mí el éxito es que lo que piensas y cómo eres, tenga que ver con lo que dices y con lo que haces”

La periodista Esther Esteban: "Le hice mi primera entrevista, que fue la peor de mi vida, al rey emérito, Juan Carlos"

La periodista Ana Terradillos: “Sentarse en la silla de Ana Rosa Quintana te da un pelín de respeto”

Yolanda Vázquez, directora de la Carrera de la Mujer: “Cumplimos 20 años lo que empezó como experimento”

Boticaria García: “Mi escuela fue el mostrador de la farmacia donde me hice entender por ‘la vieja del visillo’”

Mercedes Wullich, fundadora de Las Top 100: “Que salgamos de la zona de confort tiene que ser idea de un hombre”

La escritora Irene Villa: “Mi madre y yo somos las únicas madre e hija que renacimos el mismo día”

La empresaria Fiona Ferrer: “En la vida puedes llegar a lo que quieras sin pisar a nadie”

La Top 100 y periodista Pilar García de la Granja: “Nos dijeron que el mi hijo Pepe se moría en dos años”