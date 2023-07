María Vega, periodista económica: "Me gustaría regalar mi libro a muchos políticos y tertulianos"

María Vega sigue siendo una de nosotras en la redacción de EL ESPAÑOL, la que ha sido su casa hasta hace nada. Inteligente y divertida, no dudó en aceptar el reto de unirse a Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara en el episodio de 'Arréglate que nos vamos' de esta semana.

Una charla de media hora con María Vega pasa volando y salta de la risa a la rabia, de hablar de economía a conversar sobre música, maternindad o política. Siempre es un placer.

Una mujer que se ha abierto camino en un mundo tradicionalmente de hombres: la economía, algo nada fácil. ega cuenta que, a veces, todavía tiene que 'hacerse la rubia', una situación que le cuesta pero que elige hacer para no acabar "sacando la katana", explica entre risas.

Siempre mejor bien rodeada, la periodista ha contado, por ejemplo, con el apoyo de 'las Raimundas': "un pequeño grupo que surgió de periodistas y directoras de comunicación que en un momento dado decidieron crear un espacio de confianza, de amigas, que también nos sirviera para hacer networking, entretenernos y comprendernos. Al final, estamos en un mundo muy masculino", cuenta.

Asegura que no ha sido fácil, "tienes que crearte un personaje porque estás con gente muy seria, directivos muy distantes, y tienes que meterte en ese mundillo. De hecho, cuando me casé, mi marido no se puso el anillo de casado y pasaba, pero yo me lo puse porque me hacía mayor y me ayudaba a integrarme más en el ambiente de esta gente", explica entre risas.

El azar llevó a María Vega al periodismo económico, "era muy difícil entrar en el periodismo. Intenté entrar en El Mundo como becaria y no me llamaron ni para la prueba. Las puertas que se me fueron abriendo fue en periodismo económico" recuerda.

Un hecho que no la frenó, poco a poco María Vega se ha convertido, tal y como ella asegura, en una friki de la economía y no hay conversación que se le resista. "Si una persona como yo puede acabar haciendo análisis económicos, comprendiendo todo, ¿por qué no va a poder el resto?", dice a Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara.

Hace unas semanas que ha publicado su libro Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio (Deusto, 2023) en el que, precisamente, la periodista pone en nuestras manos un manual en el que hace uso de uno de sus dones: hacer que la economía parezca fácil.

Su objetivo era el de "acercar la economía con un lenguaje sencillo, llano y y cordial al lector, para que pueda comprender un poco lo que hay detrás, porque al final es algo fundamental en nuestras vidas", explica.

"Es verdad que la economía nos preocupa a todos. La palabreja economía aparece y ya nos asustamos. Pero, ¿qué es la economía? Al final lo que estudia es cómo nosotros gestionamos unos recursos que, como decía Cruz al principio, son finitos. Tú tienes que elegir en tu día a día a qué dedicas tu tiempo, a qué dedicas tu dinero y eso es lo que estudian los economistas, luego ya lo maquillamos todo" dice.

Un libro (necesario) para todos

Como no podía ser de otra manera, hablar de economía es hablar de política. María Vega asegura que llega a pasar "mucha vergüenza ajena y más en el nuevo trabajo que tengo, porque veo muy de cerca a la política local", y añade a la conversación anécdotas que ha vivido desde que es jefa de prensa de la Sareb.

En su opinión, desde la perspectiva que le da su posición como periodista. Vega cree que lo que nos pasa a los españoles es "que estamos cansados de tanto postureo. Lo que queremos es que nos ayuden en nuestro día a día, con los retos que tenemos por delante, para que al final sepamos colocar España donde tiene que estar para que los españoles podamos vivir mejor".

Algo que seguramente sería más fácil si todos los políticos supiesen hablar y explicar las situaciones como es capaz de hacerlo María Vega. Charo Iquierdo bromea diciendo que "a lo mejor tendrías que regalar tu libro a algunos políticos", una idea que consigue poner de acuerdo a las tres.

En este episodio, por si teníamos alguna duda, queda claro que conocer las reglas básicas de la economía va a ser útil en cualquier momento de nuestra vida. María Vega, una vez más, hace uso de su 'superpoder' de ser capaz de explicar de manera fácil lo difícil, algo que no pasa desapercibido entre las personas que la rodean.

"También hablo de economía en otra escala. Por ejemplo, con las mamás de los niños del cole nos ponemos a comentar cosas que me preguntan y me preguntan de todo. Y tengo una amiga, que se llama María, que cada vez que quedamos me hace unos interrogatorios que no me deja viva", reconoce divertida.

María Vega nos tiene a todas fascinadas. En unos minutos hemos hablado de política, reflexionado sobre lo difícil que sigue siendo ser mujer en un mundo de hombres, reído de lo absurdo... y nos hemos dado cuenta de que hacen falta más 'Marías Vega' en el mundo y que tenerla cerca es una fortuna.

