¿La revelación de género está tomando un nuevo camino? Mónica Flores, creadora de Monanny nos lo cuenta

El mundo de los eventos y celebraciones no le abre las puertas a cualquiera. La redacción de Magas ha tenido el placer de poder hablar con Mónica Flores, creadora de Monanny, una empresa dedicada a la organización de eventos. Desde bautizos hasta cumpleaños, se atreve con todo, ¿incluso con bodas?

"Totalmente, me atrevería con bodas. Es un sector que todavía no he tocado, pero que si de repente una familia o quien sea me dice que si le puedo organizar la boda, pues se la organizo de mil amores sin problema ninguno".

Foto: Esteban Palazuelos

Tras 18 años en una agencia de eventos corporativos, Mónica decidió abrirse un nuevo camino cuando la COVID-19 azotó con mucha fuerza a la empresa en la que trabajaba. Pero ¿por dónde se empieza? "En septiembre de 2020, a través de contactos de amigas, me salió la opción de poder organizar comuniones en casas, era la época en la que ya podíamos juntarnos al aire libre y demás. Y entonces ahí vi un nicho de mercado muy interesante y bueno, pues mientras que corporativo vuelve a su ser, por lo menos me enfoco en celebraciones y en eventos sociales. Así fue como empecé y ya llevo tres años con Monanny".

[La campeona Alejandra Torres-Quevedo: "En el hockey no hay diferencias entre chicos y chicas, ni prejuicios absurdos"]

El reconocimiento y el boca a boca son uno de los factores más importantes de este mundo y más cuando empiezas. "Totalmente, al final vas abriéndote camino poco a poco. Trabajas en un hotel u organizas un Candy Bar y de repente esa mamá ha quedado encantada y se lo dice a su amiga que también lo quiere hacer. Y pues igual que las celebraciones para adultos, fue a través de un contacto de una amiga mía".

Organizar eventos para 200 personas no es sencillo, Mónica nos cuenta como organiza este tipo de eventos: "Yo tengo equipo, pero que subcontrato de ayuda, por ejemplo, si tenemos varios eventos en simultáneo, tengo equipo que me pueda ayudar". Pero, remarcando sus límites, "Tengo superclaro cuántas celebraciones puedo coger por día, porque lo que no quiero es perder la esencia de como hacemos las cosas. Al final esa es tu esencia, es tu marca. Prefiero albergar dos celebraciones si es lo que puedo, para poder hacerlo como lo hago, que empezar a crecer, a crecer, a crecer".

En la época en la que nos encontramos, las redes sociales son una de las cuatro patas de toda empresa. La creadora de @monanny, además de la gestión completa de la recogida de briefing, reunión con el cliente, logotipo, identidad corporativa, etc. se decanta por hacerse cargo de los perfiles en redes sociales de la marca: "para mí Monanny es como mi bebé y sé cómo me gusta llevarlas".

Además de la gestión de toda la estructura empresarial, también se involucra por completo en el evento. "Aparte de llevar el previo, me gusta estar allí, porque quiero coordinar que todo esté bien, marcar los tiempos, montar, desmontar", lo cual le regala experiencias únicas como estas que nos comparte:

"La primera fiesta que organizamos cuando se terminó la COVID-19, la mamá se fue a buscar al cole a todas las niñas. Yo recuerdo que estábamos montando todo, el cáterin, merienda para las niñas, para los adultos, la decoración, llevamos a nuestro mago, hicimos juegos, yo recuerdo estar en la sala donde lo organizábamos y de repente escuchar gritar a las 20 niñas que venían hiperemocionadas, estaban eufóricas".

"Luego he ayudado a organizar una fiesta de 80 cumpleaños, ese día fue superemotivo, porque vinieron amigos de ella, con sus hijos, con los nietos, los bisnietos…"

"La verdad es que mi trabajo es muy, muy estresante, pero sí que es cierto que es muy bonito y satisfactorio, porque en un espacio muy corto de tiempo ves tu trabajo hecho", relataba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de monanny.es (@monanny.es)

La sociedad avanza poco a poco, pero el tradicional azul para él, rosa para ella, ¿sigue estando tan presente? Mónica nos cuenta su opinión, "Yo creo que está empezando a cambiar, pero todavía está muy arraigado. Yo aquí tengo un poco como el corazón dividido, también entiendo la parte esa de que estamos con los estereotipos de los colores y demás, de que el azul es de niño y el rosa es de niña. Pero sí que es verdad que dentro de unos años ya va a dar igual, pero todavía, los gender reveal que veo y demás sí que siguen siendo azul y rosa."

[La baby shower ideal de Magas: Julia a 3 semanas del parto recibe los regalos soñados en la cama de Ava Gardner]

Sin embargo, parece que en el mundo de las comuniones sí ha querido salirse de lo tradicional, "Muchas madres nos dicen que no quieren lo típico, como la cruz azul de niño marinero. Nos piden muchas tonalidades verdes, verde oliva mezclado con crema y con dorado, que queda muy bonito. Y las niñas también pasa mucho que ya no quieren rosa, sino morado. Es supertendencia el morado y el verde menta en niñas. A mí me gusta mucho hacerles a ellos también partícipes porque es su día".

Para terminar, Mónica nos contó hacia donde le gustaría dirigirse "Me gustaría que Monanny creciera y que fuera una marca reconocida en cuanto al sector de eventos sociales e infantiles. Y te hablo de, igual que hacer fiestas, poder tener un local de fiestas, un espacio para eventos, algo así, eso me gustaría mucho. Estoy trabajando en ello, es una idea que este año me ha empezado a rondar en la cabeza".