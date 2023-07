La psicóloga Alejandra Vallejo-Nágera: “La soberbia nos impide hacer caso a la intuición”

Junio empieza fuerte en 'Arréglate que nos vamos'. En este episodio, a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo se une Alejandra Vallejo-Nágera. Licenciada en psicología, profesora en IE, ESIC y en la Facultad de Medicina de la UAM, ejerce de profesora del Mindfulness Based Stress Reduction Program de la UMASS. Es también conferenciante, articulista y escritora de libros de psicología e historia.

El pódcast de magasIN de EL ESPAÑOL es ese chat entre amigas que todas querríamos tener y que, en palabras de Vallejo-Nágera, es un lugar con "un buen rollo impresionante entre mujeres que se complementan, que se escuchan". Algo que, como asegura la psicóloga, es "muy infrecuente ahora mismo".

Precisamente este pódcast trata de eso, de "callarse, prestar atención, observar y entender a la persona que tienes de frente", afirma la experta en mindfulness. No sólo es estar en directo, se trata de estar con el otro, presente y atento; algo cada vez más difícil en una vida conectada a lo virtual y al multitasking y que, en experiencia de Vallejo-Nágera, hace que tengamos "un déficit de atención brutal".

El cerebro, ese gran desconocido

La capacidad didáctica y la gran experiencia de la invitada de esta semana quedan patentes en estos treinta minutos. Esta es seguramente la vez que menos han intervenido las anfitrionas. Sánchez de Lara e Izquierdo permanecen en silencio, escuchando, aprendiendo.

Afirma Vallejo-Nágera que los que se dedican "un poquito al estudio del cerebro", no saben cómo va a evolucionar. Pone ejemplos de detalles tan curiosos como "que a la gente joven que teclea mensajes con el pulgar, cosa que los de mi generación hacemos con el dedo índice, les ha cambiado la pauta, la estructura del cerebro. Es decir, los movimientos físicos repetidos influyen en todas las conexiones neurológicas".

Un hecho que "de momento no sabemos si es ni bueno ni malo", tranquiliza a Sánchez de Lara e Izquierdo, que reconocen que las dos utilizan los pulgares para escribir en el teléfono móvil.

La psicóloga añade que a ella lo que le preocupa, más que usar unos dedos u otros, es el "cómo estamos manejando el móvil, con la cabeza mirando hacia abajo durante demasiado tiempo y demasiadas horas". Por una sencilla razón, "es exactamente la misma postura de la depresión", afirma.

Y lo explica: "Cuando una persona está deprimida, se agacha, con lo cual tampoco oxigena bien. Es en parte lo que enseñamos en consulta a las personas depresivas: a cambiar la postura. En el momento que cambia la postura y se echan los hombros para atrás, el pecho sube hacia arriba y de repente oxigena".

Saber parar

Hablamos de vivir de manera consciente. Algo muy difícil cuando tienes las agendas que tienen las dos mujeres que nos hablan cada semana en 'Arréglate que nos vamos'. Pero es necesario, asegura Sánchez de Lara, parar "o el cuerpo nos para".

Pero, entonces, ¿por qué no paramos? Vallejo-Nágera aclara que no es porque "seamos tontos". La razón por la que no paramos es "porque tenemos la sensación de que lo vamos a poder hacer mañana o pasado, cuando toque. Somos muy soberbios de creer que 'yo lo aguanto, este es un periodo, no pasa nada'", asegura.

Al hilo, la psicóloga explica que "la palabra descansar, la palabra tranquilidad tienen una asociación muy directa en la sociedad ahora mismo con 'si descanso, pierdo el tiempo'. Una asociación completamente perversa, mentirosa. A la industria comercial le interesa que estés continuamente activo y consumiendo".

Cruz Sánchez de Lara cita al director del MOMA de Nueva York cuando decía que "estamos todos en el negocio de la atención y al final es que la atención es un negocio".

Un negocio que se ha hecho hasta del ocio. "El ocio incluye tranquilidad. En tiempos anteriores esos periodos rituales. En mi experiencia clínica, cuando le pides a una persona que recuerde los buenos momentos de su biografía, casi siempre te recuerda aquellos momentos de rituales", cuenta.

Unos rituales que consistían, como bien recuerda Vallejo-Nágera en que "los padres nos llevaban a veranear siempre al mismo sitio, en el que igual estaban nuestros abuelos. Teníamos la pandilla, que era siempre la misma, y te enamorabas del chico o la chica de la pandilla, que era siempre la misma y a la que volvías a ver en el verano siguiente".

Esos rituales se han acelerado o, directamente, han desaparecido. "Hay que veranear cada día en un sitio distinto, hay que hacer actividades multiplicadas por 70.000", dice la psicóloga. "Cuando la gente joven recuerde los ratos agradables de su biografía, apenas se va a referir a los rituales que nosotros teníamos. ¿Qué ha pasado en los ratos de ocio? Se han industrializado, se han comercializado tanto que ahora se trata de hacer marca; de llevar marcas y de hacer marcas. Reivindico el ocio para descansar", concluye.

La indefensión por amor

Charo Izquierdo introduce el tema del amor. Alejandra Vallejo-Nágera comienza por hablar de la intuición, esa que nos hace acercarnos a unas personas y no a otras. "Es algo muy instintivo", asegura.

¿De qué depende el amor? "De la edad y de aquellas situaciones ambientales que te han predispuesto a opinar una u otra cosa", indica la experta.

"Tú das lo mejor de ti a otra persona, o eso lo pretendes y pretendes también que la otra persona te dé a ti lo mejor". Vallejo-Nágera cree que "la escuela de amor más importante que tenemos los seres humanos es cómo se llevan nuestros padres entre sí cuando nosotros somos pequeños".

Es más, la psicóloga asegura que "si yo como niña o como niño he tenido una dificultad en la relación con uno de mis progenitores, para mí, el más dominante, y como niño no me puedo defender de eso es lo que voy a buscar en la pareja con un igual".

Resulta fascinante y es, incluso, vital escuchar a Alejandra Vallejo-Nágera hablar sobre cómo gestionamos nuestro tiempo, nuestra actitud antes la vida, ante el amor; y aprender. Te pasará como a Charo Izquierdo y a Cruz Sánchez de Lara que aseguran estar "con la boca abierta".

Este episodio es media hora de lección magistral para "aprender sobre nosotros mismos y sobre nuestra mente", concluye la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Escucha Arréglate que nos vamos en tu plataforma favorita Spotify | Ivoox | Apple | Google | Spreaker | Amazon

