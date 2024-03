La directora de la Carrera de la Mujer Yolanda Vázquez: “En Madrid y Barcelona participan 35.000 mujeres en cada una"

La directora de la Carrera de la Mujer, Yolanda Vázquez, es la invitada en un nuevo capítulo del pódcast de EL ESPAÑOL y Magas, Arréglate que nos vamos. Se coloca ante el micrófono junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

"La Carrera de la Mujer Central Lechera Asturiana de este año tenemos que hacerla juntas y vamos a ir andando, no pasa nada. Si lo bueno es que no hay que ser las mejores, solo hay que querer participar", asegura la vicepresidenta de EL ESPAÑOL en la presentación del pódcast.

"Bueno, pero nosotras somos de las que queremos ser siempre las mejores", añade Charo Izquierdo.

Arréglate que nos vamos con Yolanda Vázquez Esteban Palazuelos

"Pero, además, es que tenemos una sorpresa para todos nuestros oyentes. Magas este año va a estar presente en la Carrera de la Mujer en Valencia, en Zaragoza y en Madrid. Ahí es nada. O sea, Charo, prepárate porque no va a ser una, sino tres las que nos vamos a hacer, aunque sea andando, y tenemos una suerte impresionante porque hoy te he traído un regalo", añade Cruz.

Y continúa: "A la directora de la Carrera de la Mujer, Yolanda Vázquez, para que esté con nosotras en Arréglate que nos vamos y nos entrene, aunque sea mentalmente".

"Hoy no te vamos a hacer correr, pero puede que te hagamos incluso reír, porque en este pódcast huimos de los típicos tópicos atribuidos a la mujer, y hay que ver lo dañinos que han sido muchos, sobre todo, si hablamos de mujer y de deporte. Hasta se nos ha afeado la manera que teníamos de correr a veces...", enfatiza Charo.

"Lo de correr como una chica", responde Yolanda Vázquez.

"¿Y cómo corren las chicas? Tópicos muy feos, que ha habido que desmontar permanentemente", apostilla Charo Izquierdo.

"Llevamos una época en la que estamos rompiendo moldes. Pero todavía queda mucho por hacer. Y mira, la Carrera de la Mujer cumple 20 años, que fue un experimento para romper moldes precisamente", dice la invitada.

"Es que Charo viene hoy de sprinter y se ha lanzado. Déjame por lo menos que diga que ella, aparte de ser la flamante directora de esta carrera, es la cofundadora y directora de Sport Life y Yoga Fit, ha corrido 22 maratones por el mundo, es triatleta, ha hecho dos medios Ironman, es ciclista y profesora de yoga y de nutrición deportiva. ¿Tendrías que haber corrido los IronWoman, ¿no?", pregunta Cruz.

A lo que la invitada responde: "Pues mira, es otra idea que no existe todavía".

"¿Cómo os lanzáis a organizar esta carrera que celebra su 20 aniversario en Madrid?" continúa Sánchez de Lara.

"A mí siempre me ha gustado hacer deporte. He tenido la suerte de tener una familia deportista, aunque no competíamos. Éramos tres hermanas y en mi casa la montaña era el parque del fin de semana, pero nos gustaba hacer deporte y cuando íbamos a las carreras mis hermanas o mis amigas veíamos que no teníamos nivel para llegar en buenos tiempos", confiesa la invitada.

Y continúa: "Entonces llegábamos las últimas aunque hubiéramos hecho la mejor marca en una San Silvestre Vallecana o en una carrera de diez kilómetros. Y te encontrabas de repente que eras la última cuando te habías esforzado al máximo y habías corrido todo lo que podías y más. Yo no soy rápida, siempre he sido de resistencia, pero llegaba a la meta".

"Nos preguntábamos por qué las mujeres no queríamos correr y participar en carreras populares, y concluimos que no encontrábamos un sitio. Entonces surgió la idea de hacer carreras para mujeres, que ya se hacían en Estados Unidos. Yo tenía una amiga americana que me decía: 'Me lo paso bomba, te tienes que venir", añade.

Y continúa: "En ese momento ya estaba Sportlife, estaba la revista Soy Corredor con Martín Fiz y Rodrigo Gavela, que es el director técnico de la Carrera de la Mujer, que era gente que había ido a las olimpiadas, que había hecho récord de España y campeonatos mundiales".

Y cuenta Yolanda ante los micrófonos que así surgió la Carrera de la Mujer. "Casi como un experimento. En ese momento, la gente nos decía que estábamos locas porque en el equipo había muchísimo corredor. Nos decían que cómo iban a correr las mujeres en España, si es que las carreras hay muy poca participación. Y dijimos: '¡Pues vamos a dejarlas que corran como quieran!".

"¿En cuántas ciudades españolas se corre y cuántas mujeres corren aproximadamente al año?", pregunta Charo Izquierdo.

"Ahora tenemos un circuito de nueve ciudades. Empezamos hace dos fines de semana en Las Palmas de Gran Canaria y ya para abril toca Valencia; en mayo Madrid y así hasta el final. La última, en noviembre es en Barcelona. Y en ciudades como Madrid o Barcelona somos 35.000".

Y añade: "Son tantas mujeres, que mucha gente nos dice que por qué si empezasteis con cinco kilómetros en Madrid ahora son siete o en Barcelona son casi ocho. Lo cierto es que desde que sale la primera hasta que sale la última, 35.000 mujeres participando... A la primera le da tiempo a hacer los cinco kilómetros, y llegar a la meta antes de que salga la última. Entonces hay que dejar más kilómetros".

"Es un exitazo y tú estarás igual de contenta que yo de que este año hagamos tres juntas desde EL ESPAÑOL y Magas. Es una unión de la que estoy segura de que el año que viene será más", añade Cruz.

La invitada confiesa que: "Siempre digo que la Carrera de la Mujer me ha dado muchas hermanas rosas, porque cuando corres aquí, el ambiente es diferente. No tiene nada que ver con otras y une mucho".

"Creo que va a unir porque yo llevo mucho tiempo contando que vamos a hacer una comunidad de Magas y estamos preparando una sorpresita muy bonita que vamos a regalar en la carrera de Madrid. Así que espero que muchas os convirtáis en Magas a coste cero, solo por el placer de estar con nosotros y por todas las ventajas que vamos a tener en esta carrera. Estad pendientes que os lo contaremos pronto", avanza Cruz a la audiencia.

Y añade: "De momento ya llevamos la camiseta para ir preparándonos psicológicamente. Ahora cuéntanos por qué quienes nos están oyendo tienen que animarse, qué beneficios van a sacar y cómo se lo van a pasar ese día".

"Para las mujeres que ya corren, es un momento en el que puedes probarte con atletas de todo el mundo. Muchas españolas que están en primera fila estarán allí marcando el ritmo y hay que seguirlas. O sea, que para la que corre es un momento para probarse con las grandes atletas de nuestro país".

Y continúa: "Para las que han empezado a correr y empiezan a caminar y correr, lo que llamamos caco, tiene mucha motivación. De repente, te encuentras a todo el mundo que te lleva. Nos llaman la marea rosa por el color que llevamos, pero es que somos una marea. Y para las que andan, también es interesante porque hay espacio para ellas y es un día de celebración. A mí me gusta mucho cuando voy a entrenar por la mañana a primera hora y me encuentro a muchas señoras mayores, jubiladas y abuelas que están andando. En España se anda mucho en todos los pueblos, dicen que tienen el camino del colesterol".

Añade: "En España tenemos una esperanza de vida media muy alta, la mayor de Europa, y es gracias a que la gente come sano, anda y tiene vida social, pero no son grandes deportistas. Estas personas centenarias lo que hacen es moverse todos los días, cocinando, trabajando, haciendo la compra, saliendo al huerto, pero especialmente andando".

"Cuando tú ves a las señoras que van andando, que se han comprado sus zapatillas, que van con las nietas, a veces en el carrito, con las hermanas, con las amigas y llegan a meta con esa alegría y empiezan a esprintar, porque claro, en la meta está la foto, es una alegría", dice Yolanda.

"Esas seremos nosotras", apostilla Cruz.

"Hay otra parte muy bonita, que es la connotación social de la Carrera de la Mujer y la aportación que se hace a las mujeres en cada una de ellas", dice Charo.

"Desde el principio, decidimos donar parte de los beneficios a la Asociación Española contra el Cáncer y ya llevamos 20 años. Ya hay más de un millón de euros donados. Pero no queríamos quedarnos solo con el cáncer. Queríamos llegar a más causas solidarias relacionadas con mujeres", explica Yolanda.

"En cada ciudad se elige una asociación, una ONG local, bien de cáncer o bien de ayuda a la mujer. Hay asociaciones muy pequeñitas, por ejemplo de mujeres discapacitadas que reciben un dinero cuando se celebra en su ciudad. ¿Cuáles son las causas que nos interesan a las mujeres? Desde enfermedades hasta violencia de género. Además, todas las mujeres en el dorsal llevamos el 016 el teléfono de atención para mujeres y eso es lo que hemos querido mostrar, que todas podemos poner nuestro granito de arena tanto corriendo como haciendo una aportación en la feria", concluye.

"En la Feria del Corredor, que es justo antes, ahí es donde van a poder encontrarse la sorpresa de Magas. Yo quiero que vayan el día antes, pero lo que quiero saber es cómo pueden hacer las mujeres que nos escuchen para inscribirse", añade Cruz.

"Para apuntarse a la carrera de la mujer es muy fácil. Entras en la web, buscas tu ciudad y te inscribes. Te puedes escribir tú sola, pero también abuelas, madres, nietas, hijas, dos hermanas, tres hermanas, amigas, empresas, colegios...", asegura la invitada al pódcast.

"¿Cómo empezaste tu carrera de deportista?", le pregunta Charo

"La verdad es que no he tenido carrera de deportista porque no soy buena en nada. A mí me encanta el deporte para disfrutar, pero no he competido. Ahora hablamos mucho de salud mental. Pero es que para mí el deporte es antiestrés", asegura.

Ante la pregunta de cómo es la nutrición de la corredora, la invitada asegura que no hay mucha diferencia.

"Hay una tendencia ahora a ser saludable. Queda mal decir que no eres deportista o que eres fumador o que comes mal. Antes la gente no se preocupaba. Soy una fan de la dieta mediterránea porque no hay nada mejor y todos los estudios que se han hecho en el mundo lo siguen diciendo", afirma.

"A nivel nutricional, un deportista ahora mismo no tiene una dieta muy diferente al resto de las personas que quieren alimentarse de forma saludable", concluye.