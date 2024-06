La nutricionista Boticaria García avisa sobre las tortillas envasadas del supermercado: "Lo más importante es..."

La gastronomía española puede presumir de destacar por diferentes platos estrella, como la paella, el cocido, pulpo o croquetas. De todos ellos, valorados dentro y cada vez más, fuera de nuestras fronteras, hay uno al que pocos se resisten: la tortilla de patatas. Con o sin cebolla, hay pocas personas que pueden decir que no a este manjar.

Su valor es tan reconocido en el país que, según los datos del Gastrómetro, solo al 0,05% de los españoles no le gusta la tortilla de patatas. Y aunque la gran mayoría de ellos prefiera hacerla en casa, no es solo la casera la que triunfa, ya que en 2020, los hogares españoles consumieron 27.820 toneladas de este alimento envasado.

Cada vez más supermercados ponen a disposición tortilla de patatas envasada. Además de ser económicas, ahorran una considerable cantidad de tiempo de cocinado a cambio de unos pocos minutos de calentado en sartén o microondas; sin embargo, esta popularidad ha hecho que cada vez que vayamos a comprar una, no sepamos por cuál decantarnos. Hasta hoy.

El aviso de Boticaria sobre la tortilla de patatas

Los alimentos procesados o envasados siempre han originado dudas entre la población, precisamente por el proceso al que son sometidos. De forma general, aquellos que compramos en el supermercado son alterados por la introducción o adición de sustancias, como sal, azúcar, aceite, preservantes o aditivos.

Al considerarse uno de los alimentos más valorados, la tortilla de patatas es uno de los que más dudas provoca entre los consumidores. Y aunque lo ideal sea siempre prepararla en casa, con alimentos frescos, los expertos como Boticaria García confiesan que "como alternativa, de vez en cuando, es una opción"; sin embargo, "no todas son iguales".

Así como pasa con todos los alimentos envasados que compramos en el supermercado, es fundamental fijarnos en la etiqueta y entender cómo le ha afectado el proceso por el que ha pasado. En este caso, tenemos que saber que los alimentos que deben destacar en porcentaje son el huevo y la patata.

"La mayoría está sobre el 20-30% de porcentaje de huevo", confiesa la nutricionista. Al final, es un alimento que debe ser prioritario en la receta tradicional, por lo que si la compramos hecha, resulta obvio que su cantidad sea considerable. Así como su contenido en aceite, que no importa si es de girasol —que, de forma general, es el frecuente— o de oliva.

Si hay algo que ha creado debate en torno a la tortilla de patatas es la cebolla; sin embargo, para los nutricionistas no es solo más que una opción, que no perjudica. Es una excelente forma de otorgarle sabor, pero también, vitaminas A, B6, C y E y minerales como el sodio, potasio o hierro. Además, es una buena fuente de fibra y ácido fólico que sirve para crear nuevas células.

Sin embargo, lo realmente importante a la hora de elegir una tortilla de patatas para Boticaria García es que "entre huevo, patatas fritas y cebolla, la tortilla sume más de un 98% de ingredientes que son de verdad".

Una vez conocido esto, podremos elegir entre todas las tortillas del supermercado, sobre todo para evitar no solo aquellas menos saludables, sino también las que más respeten los ingredientes tradicionales.

La mejor tortilla de patatas según la OCU

En este contexto, organizaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también han hecho más fácil la elección de la mejor tortilla de patatas entre las diversas marcas y formato disponibles en el mercado. Desde su ranking proporcionan evaluaciones y recomendaciones basadas en diversos criterios como el sabor, la textura, los ingredientes y la relación calidad-precio para destacar las mejores.

El estudio de la OCU comparó, en 2023, más de una decena de tortillas de patata envasadas con el fin de ofrecer a los consumidores diferentes opciones. En primer lugar, aparecía la tortilla con cebolla caramelizada y huevos camperos de Aldi, "una tortilla de patata envasada y refrigerada que ha logrado alcanzar una valoración de 67 puntos sobre 100 y cuyo precio es de 2,99 euros el kilo", destacan desde la OCU.

Como ha explicado la nutricionista, si nos fijamos en la etiqueta de esta misma tortilla cumple con los requisitos, en especial, los altos porcentajes de alimentos importantes como las patatas, el aceite de girasol y los huevos. Además, para su elaboración se han utilizado huevos de gallinas criadas al aire libre, lo que supone un extra a tener en cuenta a la hora de elegir por encima de otras opciones del mercado.

Además de la de Aldi, los expertos también valoraron muy positivamente una de las más famosas: la de Mercadona. Una opción muy barata que a diferencia de lo que ocurre con otros productos, el ingrediente principal es la patata, el segundo el huevo pasteurizado y el tercero el aceite de girasol.