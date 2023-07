Carme Chaparro: "Somos mujeres. No nos han enseñado a ponernos límites"

El segundo episodio de julio del pódcast 'Arréglate que nos vamos' de magasIN en EL ESPAÑOL comienza con unas palabras muy relacionadas con la invitada de esta semana: "Esa cálida noche de verano en Madrid. Diez personas se arrojan al vacío desde diez habitaciones de la planta 7.ª del hotel que preside la Plaza de España".

Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo reciben a Carme Chaparro, periodista y escritora española es la autora de Delito (Espasa, 2023), el libro al que pertenecen estas escalofriantes palabras de inicio. Una charla entre amigas que tiene el objetivo, en esta ocasión, de darnos a conocer a una de las personas más populares pero menos conocidas de la televisión.

Para Cruz Sánchez de Lara el indicativo de lo que vale una persona es cómo la quieren sus amigos y, asegura, Chaparro "es tremendamente adorada". A lo que Charo Izquierdo añade que a ellas "les pierde la suma de buen cerebro y buen corazón".

La consejera de magasIN y Carme Chaparro se conocen "desde hace muchísimos años" y con la tercera partner in crime se están "descubriendo en estos últimos". Lo que no cambia es que "se adoran". Aunque la periodista y presentadora reconoce haber sido siempre "muy de amigos hombres", eso ha cambiado. "He descubierto a las amigas, las mujeres incondicionales. Y donde esté una amiga mujer, que se quite lo bailao", asegura.

Comunicación emocional

La faceta de periodista televisiva es la más conocida de Carme Chaparro pero tiene otra muy interesante como experta en comunicación y en gestión de crisis que la ha llevado a entrenar a algunos de los rostros más conocidos del mundo de la empresa y de la política. Un mundo apasionante que consiste "no sólo en saber comunicar sino en algo fundamental que deberíamos saber hacer todos: saber qué mensaje queremos dar", explica.

Algo básico de lo que muchas veces no somos conscientes, Chaparro asegura que "incluso cuando estamos hablando con un compañero de trabajo o con nuestros hijos, no se trata de todo lo que puedes decir, sino de lo que la gente puede absorber. Y la gente puede absorber muy poco".

"Ahora mismo estamos secuestrados por la comunicación emocional. Antes esto era algo que sólo se veía, por ejemplo, en los seguidores del equipo de fútbol- ¿Por qué eres del Madrid o del Atleti? No podías explicarlo porque es una emoción. Ahora eso lo hemos trasladado a la sociedad y lo hemos trasladado a los grupos políticos que se han convertido en trincheras de emociones", comenta la periodista sobre la situación actual.

Poner límites, ser menos emocionales

A las mujeres "nos han enseñado a no ponernos límites", nos han dicho que no debemos quedarnos "encerradas en el espacio en el que antes nos encerraban", explica la periodista. Pero, precisamente, no ponernos límites "muchas veces nos lleva hasta el borde del precipicio o hasta muchas otras cosas. Mucho cuidado con el síndrome de la impostora", advierte.

Puede resultar increíble para aquellos que escuchamos 'Arréglate que nos vamos" pensar que profesionales con carreras como la de Carme Chaparro, Charo Izquierdo o Cruz Sánchez de Lara, referentes para muchas, se hayan sentido también impostoras.

Por desgracia, como dice la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, "nos pasa a todas" y precisamente por eso, existen espacios como este. Porque calladitas no estamos más guapas y queremos que las generaciones que vienen encuentren un camino más fácil.

Eso sí, Chaparro cree que "tenemos que ser más jugadoras de ajedrez, no ser tan emocionales. Aunque sigamos sintiendo emociones, tenemos que ser capaces de prepararnos las cosas, de no expresarlo para ganar terreno, para sorprender", dice.

Salud mental

Carme Chaparro ha compartido su experiencia con el acoso escolar para servir de inspiración y dar fuerza a jóvenes que pueden estar pasando por momentos delicados. Cuenta que, incluso con sus dos hijas, siempre defiende que "no tiene nada que ver lo que tu llegas a ser con lo que te pasa en la adolescencia, o tienes que intentar que no tenga nada que ver".

Quizás la parte más íntima de la conversación, en la que la periodista comparte con Cruz y Charo sus vivencias más personales. Chaparro explica que ella les cuenta a sus hijas cómo lloraba en el instituto, "les digo que me llamaban 'la cerdita' y me dicen: 'Mamá ¿y a ti te decían eso? Pero cómo puede ser si tú sales por la tele y escribes libros'".

Ellas al principio se sorprendían de "cómo una persona de éxito podía haber tenido un una escolarización así. Pero le sirve para darse cuenta de que si en algún momento sufren o se sienten mal, 'a mi madre también le pasó, no soy la única, se lo puedo contar y vamos a intentar salir de esto", explica la invitada sobre cómo lo gestiona con su familia.

Desde el inicio de este episodio de 'Arréglate que nos vamos' la conversación gira en torno a la salud mental, "es el tema transversal que todo lo toca", resalta Sánchez de Lara y en el que las tres amigas se adentran al hablar de la ya mencionada Delito, la última novela de Carme Chaparro.

En ella, su autora se adentra en el suicidio, "un tema que está presente siempre. Pero que al que le hemos dado la espalda durante mucho tiempo" y, añade que "es la primera causa de muerte de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes hasta 30 años. La primera por encima de accidentes de coche, de enfermedades, de todo".

Cruz Sánchez de Lara también ha tratado en diferentes momentos de su vida profesional realidades de salud mental y suicidio. La abogada asegura que, en su opinión, "los tabúes hay que afrontarlos con rigor, con coherencia, pero está muy bien que hablemos de ellos. Así que felicidades Carme, por ser valiente".

"Hay que hablar de esto, igual que hay que hablar de la salud mental", interviene Charo Izquierdo. "Hay muchas personas que tienen problemas de salud mental y hay que ir al médico igual que haces cuando te duele el estómago. Hay que ponerse en tratamiento, saber reconocerlo", concluye.

Un episodio que aúna risas y momentos de ponernos serias. Una semana más, una charla de la que nos llevarnos muchas lecciones en las que pensar.

Escucha Arréglate que nos vamos en tu plataforma favorita Spotify | Ivoox | Apple | Google | Spreaker | Amazon

