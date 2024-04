La periodista Ana Terradillos: “Me he ido a Francia, mintiendo a mis padres, para hablar con gente de ETA”

La periodista Ana Terradillos comparte el micrófono del pódcast Arréglate que nos vamos conducido por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

"Cuando uno ha nacido cerquita de La Concha en San Sebastián, pues no puede más que estar marcado por el mar, digo yo, aunque me han cuchicheado que a Ana Terradillos lo que le gusta de verdad es Ibiza y Formentera, no sé si por este orden", asegura Charo Izquierdo en la presentación del pódcast.

"Estoy encantada. Me pareció un plan divertidísimo para hacer esta mañana y la verdad es que Charo, sí, has dado en el clavo, efectivamente, yo soy mucho de la playa de Gros más que de la Concha, y la arena y el mar están pegados a mi vida de siempre. Además es que me dan muchísima energía. Hago rituales incluso en frente de la playa", confiesa la invitada.

"¿Como cuáles?", pregunta Charo

"Por ejemplo, me gusta mucho meditar y es una técnica que la he conseguido practicar en los últimos años. Tengo el gusto de vivir enfrente del Kursaal y medito en la playa", contesta Ana Terradillos.

"Ana hoy es la cara visible de las mañanas de Telecinco desde su programa La mirada crítica, aunque en realidad lleva mirándonos desde la tele desde hace décadas: desde 'Las mañanas de Cuatro', hasta 'El programa de Ana Rosa', a la que incluso llegaste a sustituir", confirma Izquierdo.

"Ella me dio la oportunidad. Yo creo que la productora se fijó en mí. Me sacaron brillo. Hay que sacar brillo, aunque tú elijas bien. Y la verdad es que Ana me dio la oportunidad de sustituirla, ni más ni menos. Sentarte en la silla de las reina de las mañanas y una de las personas más maravillosas que conozco, pues hombre, da un pelín de respeto, no miedo, pero sí mucho respeto", confiesa Terradillos.

"Que Ana Rosa te elija es como que te pongan la tiara, un placer porque además es una gran persona, una mujer, una profesional fantástica. Todo el que ha trabajado con Ana Rosa, todos dicen siempre que es un gusto, y que es una mujer sencilla y llana, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo aquí y nuestros oyentes también, es una de las grandes", opina Cruz Sánchez de Lara.

"Creo que es una tipa brillante, porque sabe perfectamente cómo sacar provecho de cada persona, y eso le convierte en una persona muy inteligente. Es brillante porque además es una persona muy generosa, muy campechana, muy sencilla. Sabe de dónde viene y sobre todo, sabe estrujar a cada uno hasta donde le tiene que estrujar. Es una señora porque además dirige muy bien su vida personal, y ha mostrado una valentía en ciertos momentos que al final eso también curte. Y los que tenemos la posibilidad de estar con ella, pues nos curte también", confirma la invitada.

Marcada por la radio

"Todos tenemos un pasado querida, y el tuyo creo que también te marcó ese pasado por la radio, en la SER", afirma Charo Izquierdo.

"En la SER he hecho muchas cosas. En COPE San Sebastián estuve muy poquito tiempo, un verano, pero me gusta decirlo. Yo empecé en la COPE, seguí en la SER, ahora estoy en Mediaset, no tengo ningún tipo de etiqueta", confiesa Terradillos.

"Voy a contar a todos nuestros oyentes donde conocí yo a Ana. Nos conocimos en Palestina, que no es mal sitio para conocerse", afirma Cruz.

"Y además, cada una desarrollando una labor que yo creo, que no es presumir, verdad Cruz, excepcional. Nosotros íbamos con una plataforma que era la Plataforma de las Mujeres contra la violencia de Género en Cisjordania. La encabezaba Cristina del Valle, que es una persona maravillosa, muy comprometida y con muchísima valía. Y escogió a un grupo de personas, a mí como periodista, pero a Sánchez de Lara, como abogada, ante unos ideales y unos sueños que en principio eran muy complicados, muy ajenos y sobre todo muy distantes, y que poco a poco pudimos ir limando y acercándonos a aquella realidad", confirma Ana.

"Aquella experiencia que tuvimos de trabajar con madres palestinas y e israelíes que habían perdido hijos por el conflicto, y trabajaban juntas desde el amor. Me acuerdo muchísimo. Cada vez que veo gente pelearse por tonterías pienso fíjate cómo tiene que ser superar la pérdida de un hijo con las personas del otro bando y trabajándolo desde el amor", afirma Cruz.

"Era su base para superar ese duelo y, sobre todo, de una forma muy inteligente porque claro, tenían más hijos, tenían primos y aquella situación se podía volver otra vez a enquistar y la verdad, es que trabajamos muy bien", concluye Terradillos.

Primeras oportunidades

"Antes hablabas de Ana Rosa, pero has trabajado también con Sandra Barneda, que también ha estado con nosotras, con Joaquín Prat, ¿quién y cómo te ha marcado más?", pregunta Charo a la invitada.

"A Joaquín Prat le conozco desde hace muchísimos años y creo que fue una de las personas que me dio las primeras oportunidades, porque él se fijó en mí para ser colaboradora, y además me encanta su naturalidad, me encanta su vehemencia, su punto de niño pequeño que lo tiene y casi todos los hombres también, pero este lo tiene de forma muy exacerbada y me chifla" asegura.

Y continúa: "Y bueno, Sandra Barneda la conozco también desde hace muchísimo tiempo, pero era ya la época en la que yo ya empezaba a rodar por todos los programas de televisión".

"Ana era como mi amiga en la tele, y desde el primer momento sentí por ella una admiración tremenda, porque no es tan fácil ser periodista y reportera en temas árabes, porque cualquier cosa puede herir susceptibilidades y hay que tener un conocimiento muy profundo de lo que se está hablando", confirma Cruz Sánchez de Lara.

"Ya vamos teniendo cada una nuestra edad, aunque estemos estupendas las tres, pero claro, tenemos ya un pasado. Si ahora me dijesen qué es lo más bonito que has hecho, probablemente diría eso", dice Ana.

"¿Te volverías a ir, te cogerías una cámara y te irías a Gaza?", pregunta Charo.

"Si. Estoy muy combativa con la posibilidad de poder trasladar lo que siempre he hecho en la radio a la tele. Es complicado porque sobre todo, hace falta medio económico. Me encanta cogerme un micrófono y largarme. Disfruto igual en la Puerta del Sol con una manifestación que en la plaza Tahrir, contando lo que está pasando. Soy muy reportera, tengo un espíritu muy reportero", confiesa la invitada.

"Estuvimos juntas también en la plaza Tahrir", dice Cruz.

"Es que hemos coincidido en varias ocasiones, en diferentes momentos porque Cruz tiene también este punto aventurero", añade Ana.

"Afortunadamente eso me da la vida porque aprendes de la realidad de gente que vive de forma distinta a ti. Eso te da un punto como canalla, pero no es canalla, es de la calle. Yo creo que no hay que perder el pulso de la calle, y en el momento en el que la gente se endiosa, se engola y se pone así estirada, no hay quien la aguante", dice Cruz.

"El periodismo yo lo he vivido desde el trabajo humanitario y yo recuerdo al principio cuando iba las primeras veces y luego volvía a casa y me duchaba, la primera ducha me sentaba fatal, porque de repente es como que tú has sido, has conocido la privación de todo y te sientes culpable porque te sale el agua calentita, maravillosa y te coges tu albornoz estupendo. Pero si no asumes esa dualidad, tú no puedes hacer tu trabajo ayudando porque tienes que vivir en tu mundo para poder ayudar en el otro", confirma Sánchez de Lara.

"Coincido completamente, y además añado otra arista, y es que te puede hacer activista. Y no es mi caso. Comparto, apruebo y además admiro, pero yo soy periodista, entonces voy, cuento las cosas. El primer día estoy un poquito acongojada, me siento culpable de todo lo que yo tengo y el resto no. Pero al segundo día tengo que bajar a la tierra precisamente para volver a ser periodista y volver a contar a la gente lo que he visto en esa situación y con una objetividad que yo creo que te lo da, no siendo activista", confirma la invitada.

"Y las redes sociales, ¿cómo las llevas?", pregunta Charo.

"Ahora las llevo fenomenal. Además, ¿sabes lo que pasa? Que no me corto un pelo y si me dice fea, bloqueo. Estoy en ese punto".

Y añade: "También he cubierto todo el terrorismo de ETA. Entonces yo soy una de las periodistas que aunque no hace mucho gala de eso, porque no me gusta explotar una lacra que nos ha hecho tanto daño, yo me he ido a Francia a hablar con gente de ETA".

"Y además siendo vasca. Yo me iba a Irún a que me pasasen papeles de un lado y de otro. Y efectivamente, engañando a mis padres, que los pobres no se enteraban de nada. Y mi madre me decía: ¿Y dónde has estado? Decía: Con los del PNV".

"Es que a mí me ha encantado hablar con todos, incluido con ellos. Entonces claro, yo al principio en las redes sociales me esforzaba por intentar llegar a un acuerdo con aquel que no compartía mi visión y mi opinión. Pero claro, llega un momento ya que no sé si es que te haces mayor, pasas de todo o sencillamente no aguantas el circo. Y bloqueo sin pestañear", concluye.