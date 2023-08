La científica Pilar Mateo, creadora de 'Inesfly': "Mi pintura vacuna a las casas y salva vidas"

La invitada de 'Arréglate que nos vamos' de esta semana está incluida en la lista Forbes de personas que cambian el mundo. Pilar Mateo es presidenta y fundadora de Inesfly Corporation; y presidenta y también fundadora de MoMIM (Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo). Su lema es "La ciencia que abraza" y su úlltimo gran proyecto se llama 'Women paint too' (las mujeres también pintan).

En palabras de Cruz Sánchez de Lara, Mateo es una mujer "que ayuda a los demás con una vocación inmensa y que a ella le llena. Impacta en la vida de muchos, pero siempre con brochazos de amor y de pasión. Su misión, su objetivo en la vida, es curar enfermedades, especialmente aquellas que están ligadas a situaciones de pobreza".

Una científica reconocida internacionalmente, especialista en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas e inventora de la tecnología Inesfly de micro encapsulación polimérica de biocidas para su uso en la salud pública y en la animal.

Pilar Mateo define la tecnología Inesfly como "una pintura que salva vidas". Se basa en un proceso físico-químico que permite la formación de microcápsulas poliméricas de insecticidas, acaricidas y reguladores del crecimiento de insectos, repelentes, atrayentes, moléculas naturales (aceites esenciales), etc., sin interacción entre ellas.

Charo Izquierdo afirma que la pintura de Pilar Mateo no solamente sana por los polímeros, sino también por el amor. "Una vez me dijiste que además de curar enfermedades, lo que hacía tu pintura es devolver la dignidad a las personas y eso me impresionó hasta ahora mismo", reconoce la consejera de magasIN.

Un proyecto con un objetivo claro pero que no ha sido nada fácil sacar adelante ya que, como reconoce la invitada, "nadie te ayuda cuando te dedicas a enfermedades de los pobres porque todos los fondos, los recursos, los bancos... te dan los recursos cuando te dicen rentabilidad a corto plazo y cuando hablas de pobreza no se sabe si va a haber rentabilidad. Entonces nadie te ayuda", asegura la científica sobre su experiencia.

Unas vivencias que han hecho que esta mujer de Valencia haya tenido "la suerte de con una brocha de pintura ver muchas cosas". Pilar Mateo recuerda que "como se ha dicho muchas veces, me fui como como científica y volví indígena. De hecho, soy la embajadora del pueblo guaraní, del Chaco boliviano", explica, y es, además, la primera mujer no indígena y española que ha recibido este reconocimiento.

"De tu cabeza ha salido una pintura con la que se protege a las casas para que cambie la vida de la gente", resume Cruz Sáncheza de Lara, "todo de esta señora que está sentada con nosotros". Una sensación que la invitada resume como "maravillosa" aunque "muy difícil".

En la actualidad, Pilar Mateo asegura estar muy contenta "sobre todo porque se están generando muchos puestos de trabajo en los países el que hace falta trabajo. Estamos generando cientos de puestos de trabajo en África, en América... ", reconoce orgullosa.

Una mujer que es referente de muchas y que cuando piensa en quién ha sido el suyo, piensa en , su madre, en su generación, en "las mujeres anónimas que han permitido que nosotras estemos aquí pudiendo hablar, por lo menos en mi caso. Mujeres anónimas muy 'valientas', como decimos en Bolivia, que han sido capaces de hacer que toda mi generación y las que vienen detrás estemos donde estamos", cuenta.

Referentes con los que Charo Izquierdo y Cruz Sánchez de Lara no pueden estar más de acuerdo, y la vicepresidenta de EL ESPAÑOL apunta: "Qué bonito es ser agradecido, reconocer el trabajo de las de detrás. Yo siempre, cuando me piden que hable de liderazgo femenino digo que ahora lo ejercemos en todos sitios, pero ya se ejercía. Somos por lo que fueron y serán por lo que somos".

Pilar Mateo no para, tiene muchos proyectos por hacer para los que sigue buscando financiación. Uno de ellos nace, como explica en el pódcast, de la realidad de que "la pobreza es femenina", es el 'Women Paint too'.

"Tiene que haber un movimiento en el que las mujeres también pintamos, tengo que conseguirlo y tengo que hacerlo. Es uno de mis grandes sueños", dice de manera firme la cintífica. Un proyecto al que 'Arréglate que nos vamos' se suma sin dudarlo, porque si algo compartimos en este pódcast es la pasión y la convicción de que 'las mujeres pintamos'.

