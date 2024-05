Las ‘fascinantes’ Margarita y Valentina, madre e hija (y socias): “Auguramos un boom de la moda española en los próximos diez años""

Fecha de publicación:

El arte de conversar tiene mucho que ver con el del vestir. Por ejemplo, las anécdotas son como los complementos, conviene no mezclarlas todas, hay que elegirlas bien y ponerlas en el lugar y el modo adecuados. Así, en esta entrevista, Margarita y Valentina deciden las que van a compartir y cuándo hacerlo, lo mismo que hacen con las prendas. Y al igual que los forros y los interiores de los abrigos y los bolsos más elegantes no son obvios, cuando madre e hija dicen que siempre han estado ‘rodeadas de cultura’, no comienzan explicando que realmente son las herederas de siglos de arte y moda y que sus antepasados fueron ceramistas, damasquinadores, pintores y arcabuceros, y que los museos de medio mundo están llenos de esos regalos que los Zuloaga hacían de parte de los reyes de España. Más adelante en la conversación, eso sí, explican que mezclar volúmenes y texturas ‘es como pintar’ y diletan alrededor del uso del color amarillo durante un buen rato. No contarán tampoco, hasta bien avanzada la charla, que Margarita Ruyra fue pionera en impulsar la marca España hace años desde el Ministerio de Cultura con una exitosa plataforma, que dirige la fundación familiar, y que Valentina Suárez-Zuloaga, que se llama así por su abuela francesa, se formó en Goldsmith College en Londres y trabajó para diferentes marcas, entre ellas, Stella McCartney.

Margarita es una de las mujeres más estilosas del barrio de Salamanca, aunque nunca había trabajado en moda hasta Es Fascinante. Hace unos años, estaba visitando la National Gallery de Londres como turista, cuando la detuvieron en seco. “Yo llevaba una camisa con cuello de plumas que tenía de hacía mil años y esa mañana decidí ponérmela. Es verdad que siempre me ha gustado atreverme con algunas prendas. Y de pronto en mitad de la sala me pidieron si me podían hacer unas fotos para una sección de estilo”, relata. En esa época, su hija, Valentina, una apasionada del online y los e-commerce, pensaba en regresar a España después de sus estudios. “Pero quería hacer algo que me gustara y que me permitiera crecer”. Y ambas vieron una oportunidad, el match estaba claro. Todo se mueve en los desayunos que comparten, momento del día en el que mejor conspiran. Hoy, están celebrando con revista Magas su éxito comercial. Nos reciben en su espacio de Conde de Aranda en el que se centraliza el trabajo de cerca de veinte personas y 160 diseñadores, todos de marca nacional. Valentina explica que venden a más de 80 países, 23 de ellos ya asentados y que un 54% de las clientas son reincidentes, estadísticas que incluso las han sorprendido a ambas.

¿Quién se viste bien en España? Valentina: A mí Naty Abascal me parece que es un ejemplo de atrevimiento.

Margarita: Totalmente. Lo único que siempre la hemos visto muy de Valentino. Igual que Carmen Lomana, han ido siempre estupendas, pero casi siempre de diseñadores extranjeros. ¿Quién viste bien entonces la moda española? Margarita: Ana Belén se ha vestido muy bien de moda española, de Jesús Del Pozo. O Marisa Paredes de Sybilla. De alguna manera, ahora está bien vestirse de moda española, por fin. Y explicar que un vestido es de un diseñador español está muy bien.

Valentina: Trabajamos con influencers y cuando las vestimos nosotras es siempre un hit, porque hay algo diferente que contar. ¿Es la primera vez en la historia reciente que está de moda lo español? Margarita: Bueno, en los sesenta y setenta en España se vestía maravillosamente bien. Estaban Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, Manuel Pertegaz y desde luego Cristóbal Balenciaga. O Alicia Rueda después. Muchos de los nuestros estuvieron en la Cámara de Comercio de París, cosa que no ha vuelto a suceder más. Poco a poco estamos empezando a recuperar esa fama: yo auguro que en los próximos diez años va a haber un boom, una vuelta y un revival de nuestros diseñadores, se van a estudiar todos esos patrones y a poner en valor. Habrá más exposiciones y se usarán de nuevo.

¿Y cuál creen que ha sido el secreto de su éxito? Valentina: Lo nuestro es un punto medio, pret-a-porter, algo bien hecho, pero con una buena relación calidad precio. En castellano, por colecciones.

Margarita: También las cápsulas, algo muy nuestro, y vamos a más. La idea es que diseñadores como Duyos o Juan Vidal puedan ser más accesibles, a través de colecciones sólo para nosotras. Trabajamos mano a mano con ellos y les damos pistas de lo que puede funcionar o no, color o precio… ¿Cómo eligen las marcas con las que colaboran? Margarita: Siempre nos guiamos por la misma pregunta: ¿es esta marca fascinante?

Valentina: Era muy importante desde el principio que nos gustaran de verdad, que fuéramos prescriptoras. ¿Cómo fue su arranque? Valentina: Vimos que había mucho talento, mucho producto nacional al que era difícil acceder porque no estaba disponible en ningún lado. Mi madre tenía una relación muy buena con los diseñadores, a los que compraba como clienta.

Margarita: La buena moda española no estaba en escaparates, en ningún sitio. Estaba sólo en ateliers. Valentina me empezó a hablar en aquel momento de slow fashion. Un concepto nuevo que tuve que estudiar, un término que comenzó en 2003 en Inglaterra, que en realidad tiene que ver con lo de antes, con comprar mejor.

Valentina: ¿Por qué no hacemos una plataforma que venda sólo moda española?, es lo que pensamos. Cosa que era un poco arriesgada porque lo español en ese momento no molaba. Lo único, hice una investigación para ver cuántas marcas había interesantes, y encontré ya más de trescientas.

Margarita: Hicimos nuestra primera presentación en Espacio Valverde y yo hablé con una directora de moda de una revista importantísima y le dije que me llamaba mucho la atención que en los reportajes de moda de las revistas nacionales no había ni un zapato ni un cinturón español.

Valentina: Cuando muy poca gente se va a poder permitir un bolso de Dior, pero a lo mejor un bolso de Carnevale sí.

Margarita: Con Harper’s hicimos un primer gran reportaje de moda española y me acuerdo que nos contaron los estilistas que nunca les había costado menos preparar todos los looks. Lo hicieron una mañana.

¿Comparten color favorito? Valentina: El amarillo. Para vestir, me gustan un lima o un mostaza. Pero de día a día.

Margarita: Me encanta el amarillo. Es curioso. A menudo ese color ha sido acusado de poco elegante… Margarita: El color más elegante es el azul noche. Pero me encantan el chocolate y el amarillo.

Valentina: O el gris. ¿Y el eterno color blanco? Valentina: Depende. No hay nada como una camisa blanca. Pero no todo el mundo viste bien un pantalón o un vestido blanco.

Margarita: Lo ves mucho en la web. Es un color difícil de vender online. Y el negro.

¿Cuál es el primer recuerdo de tu madre en relación con la moda? Algo muy impresionante… Valentina: Mi madre es estilosísima, atrevida, divertida y muy juvenil. Me acuerdo de un traje de chaqueta suyo y un abrigo de Devota y Lomba que tenía y me parecía espectacular. Ver aquello tan diferente, tan difícil de encontrar y de tanta calidad, aquello me impresionaba. Y recuerdo salir de compras las dos juntas, íbamos a Sita Murt con la abuela. Yo iba antes al fast fashion, que ya no lo he vuelto a tocar en cinco años. Fíjate cómo han cambiado las cosas: antes decía ‘mira, nos hemos comprado cinco pantalones por doscientos cincuenta euros’.

Margarita: Cómo ha cambiado todo, porque ahora mismo eso ya no es un éxito. Ahora se trata de comprarnos una prenda muy buena, que incluso compartamos, que nos suponga un esfuerzo comprar y que se convierta en un tesoro. Me gusta mucho hablar de ‘moda pensada’. Es una decisión. Comprar algo es una decisión, dejarlo en el armario años y años lo es también. Y tirarla, desde luego. Pensar exactamente qué necesitas y por qué, qué papel va a tener y cuando, incluso cómo te ves con eso. Como te cuestan más estas prendas, como todo lo que cuesta más, lo valoras más. Si has ahorrado un poquito y te has comprado una camisa mejor, quizás, en vez de tirarla al suelo a lo mejor la cuelgas. Es otra cosa. Otra forma de concebir cómo te vistes, cómo te presentas. De Valentina me encanta cómo mezcla los colores y volúmenes. Tiene una habilidad, como de pintora, hay algo genético, es buena persona, cariñosa y tenaz, está muy preparada y es una gran líder.

¿Cuál es su best seller? Valentina: Una camisa blanca de la marca IKKI que se puede poner de varias formas diferentes.

Margarita: Hay algunas marcas de las que vendemos un único producto, como Celina. ¿Hace falta ser más atrevido para vestir moda española? Valentina: Para vestir con nosotras sí (sonríe). La que viene aquí mucho se impresiona porque sale de su zona de confort.

Margarita: Combinamos piezas inesperadas que funcionen bien juntas… ¿Cuál es la clave para mezclar? No parece fácil… Margarita: Son tres cosas, color, volumen y textura. Y jugar con lo inesperado.

Valentina: Hay que educar el ojo, con el arte, las revistas, estar inspirada decimos, mirar a gente que se ha vestido bien.

¿Cuándo entró el arte en el proyecto? Valentina: Al principio íbamos a los talleres de los diseñadores y hablábamos con ellos. Con nuestra primera diseñadora, Fosca, vimos los diseños de sus pañuelos. Y le propusimos vender esos dibujos.

Margarita: La presentación la hicimos en una galería de arte, donde pusimos una colección de manos de la familia, que agarraban accesorios nuestros. Por historia familiar, mi marido es bisnieto de Zuloaga, el arte y lo que vemos en las paredes está siempre en nuestras vidas. ¿Un error fashion del que aún hay que aprender en España? Margarita: Hay que atreverse, la necesidad de cuidarse y la autoestima son la clave. La gente tiene un uniforme y no sale de ahí. Son tantas las posibilidades de verte bien. Si algo no te lo has puesto nunca, pruébatelo. Yo misma lo experimento. Las prendas hasta que no te las pones no sabes lo interesantes que son.

Valentina: Todas están obsesionadas con taparse los brazos y las piernas demasiado pronto. Muchas mujeres tienen brazos espectaculares y no hay que taparlos siempre, eso creo.

España es fascinante La moda española les parece, en resumen, “fascinante”. Si la francesa es “muy contenida”, la española es incluso, para ellas “exuberante”. De los nuevos diseñadores, resaltarían a “Laia Alen, una marca de punto de una familia de las fábricas de punto de Igualada, su padre falleció y le ha dado una vuelta enorme a su propuesta”. Para Valentina, “me encanta Nicolás Montenegro, que es muy bueno en la parte comercial. Es muy listo”. Les parece que en España falta “negocio, inversión, mano de obra”. Hablan de la falta de costureras y patronistas. “Cuando escala el negocio de los diseñadores, no encuentran mano de obra”. Margarita añade que “es difícil encontrar el binomio de creatividad y visión comercial, nosotras hacemos mucho pricing, y somos muy cortoplacistas”. Y Valentina termina explicando que “hay que estar dispuesto a perder dinero al principio, hay que poder aguantar hasta lanzar bien tu marca, son años quizá de perder dinero hasta que lo haces sostenible. Tu marca no puede ser una cosa de tendencia ni puedes esperar resultados con una colección”. “Lo mejor de trabajar con mi madre”, explica Valentina, “es que sé que siempre busca mi bien, y eso no lo puedes tener de ningún tipo de socia. Esa generosidad sólo te la puede dar una madre. Es muy creativa. Se le ocurren cosas geniales, y yo por detrás tengo un sistema más de variables que capan su creatividad”. Lo peor, que a veces están hablando todo el rato de negocios, aunque desde que nacieron las niñas, la conversación suele derivar en ellas. En paralelo, Margarita comparte su visión. “Para mí trabajar con mi hija es muy refrescante, y me exige estar al tanto. Me mantiene viva e incluso tener que estar físicamente bien, enérgica. Es fascinante me mantiene joven. Tengo edad y experiencia, y me encanta la moda, me gusta mezclar muchas cosas buenas juntas”.