La fundadora de WAS, Mónica Chao: “Con los proyectos de sostenibilidad las empresas ven que hay retorno positivo"

La fundadora de WAS (Women, Action and Sustainability), Mónica Chao, comparte el micrófono del pódcast Arréglate que nos vamos conducido por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

"Escuchad esta frase de Eduardo Galeano: 'Para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos'. Eduardo Galeano es una fuente de inspiración siempre para mí. La verdad es que este escritor uruguayo tiene una capacidad para hacernos reflexionar que es brutal", asegura Cruz Sánchez de Lara inaugurando un nuevo episodio del pódcast.

Y continúa: "Lo primero que voy a contar es que estoy muy contenta de que hayas aceptado ser directora de Enclave ODS, para mí como editora, que además Enclave es como mi niño pequeño, es ese proyecto con el que soñé sobre la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; todas esas cosas que nos unen...".

"No sabes la ilusión que ahora, además de En Arréglate que nos vamos, seas la directora de Enclave ODS. Prepárense para ver crecer esta sección bajo la dirección de Charo Izquierdo", añade.

"Muchísimas gracias. Yo estoy emocionada, encantada y con una responsabilidad enorme pero feliz. Hoy te he traído una invitada que tiene mucho que ver con ODS", responde Charo Izquierdo.

Entre jefas

Y añade: "Me acabo de dar cuenta de que estoy entre jefas, porque estás tú como editora de Enclave ODS y como editora de Magas también. Y es que nuestra invitada también es mi jefa porque es la presidenta de WAS, (Women, Action and Sustainability). Llevamos trabajando un montón de tiempo juntas y ahora he entrado en la junta directiva también de WAS, así que estoy entre jefas, a ver qué digo...".

"Mónica Chao, además de ser la presidenta de WAS, que si recuerdan ustedes fue nuestro premio a la solidaridad del año pasado, de los Leones del Español, y una de las mujeres a las que admiro más, también es la socia directora y fundadora de ACATIVA. Una consultora especializada en ESG, la aplicación de los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza en la gestión de empresas", apostilla Cruz.

Arréglate que nos vamos con Mónica Chao Esteban Palazuelos

"Me gustaría empezar diciendo una cosa porque tú has felicitado y has comentado el nuevo rol de Charo con vosotros. Pero también yo quiero darle las gracias, no solo yo sino todo el equipo de WAS y todas las socias, porque Charo ahora forma parte de nuestra junta directiva, ocupando un rol de relaciones Institucionales para dar a conocer no solo el proyecto, sino el propósito", confirma la invitada.

Y continúa: "No sé cómo estáis viviendo vosotras todo esto que está pasando en estos días, con tantas noticias que han ocurrido. Esto que comentabais del agradecimiento, de la generosidad, de estar al servicio de los demás. Qué importante es y cuánta gente lo está haciendo, pero parece que estamos confusos por los pocos que no están ahí y que generan tanto ruido".

Liderazgo de la generosidad

"La vuelta de la Semana Santa fue brutal. Yo soy embajadora de World Central Kitchen en España y hay cosas que te rompen el corazón, pero creo que ser generoso es la mejor forma de vivir. Y aunque te asesinen o aunque lo pases mal, has muerto haciendo lo que realmente te hace feliz", afirma la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Mónica Chao toma la palabra. "Creo que hay muchos héroes anónimos, que no se venden en las redes como guapísimos y estupendos, pero que nuestro homenaje tiene que ser permanente para ellos. Y cuando hablamos de generosidad, es que creo que es una muy buena forma de envejecer".

"Yo pienso mucho en qué quiero ser de mayor. Yo quiero ser una viejecita que escriba y que tenga mucha gente cerca que la quiera y yo creo que eso sólo se hace sembrando en la vida", añade Cruz.

"El otro día escuché una frase que me gustó y sobre la que he pensado mucho, que no sé si conocéis que dice que: 'El líder da porque tiene'. Es decir, el líder es alguien que tiene algo que dar y es generoso dándolo", explica Chao.

Y añade: "A veces pensamos en líderes como alguien que sale en medios, alguien que se dirige a muchas personas. Y estamos en ese momento del liderazgo de la generosidad, del que da lo que puede, que en cada caso es distinto".

"Nuestras abuelas eran líderes femeninas porque eran las líderes de su casa, las que hacían crecer. Antes no las dejaban hacerlo fuera y lo hacían dentro. Pero es que el liderazgo femenino ha existido siempre", confirma Sánchez de Lara.

Sostenibilidad

"Vamos a hablar de sostenibilidad. Mónica ha trabajado en empresas como Ikea, NH o Mapfre y ella dice que la sostenibilidad la encontró a ella, que estaba estudiando Económicas en la Universidad, tenía 20 años y ahí estalla la guerra de Irak y los pozos petrolíferos. De repente, ella se plantea: '¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué valor económico tiene este desastre y qué consecuencias medioambientales?' Y ahí empezó todo. ¿Qué ocurrió?", introduce Charo.

"Bueno, la verdad es que fue un momento de esos que tienen muchas personas cuando eligen a qué se van a dedicar. Yo estudié Económicas porque me quería ir a Santiago, pero no tenía una vocación ni por la economía, ni nada", explica Mónica.

Y añade: "Siempre he sido una persona inquieta, muy activa y muy participativa. Antes comprábamos el periódico en papel y hasta que llegaba a la Universidad, me cogía el periódico o varios periódicos y los leía. Y ese día abrí el periódico y vi una foto, que además es bastante conocida. Una foto del crudo derramado en Irak y a mí me hizo un click. Estudiaba economía y me planteé esas preguntas que tú dices Charo: ¿cuánto cuesta contaminar?, ¿quién paga? ¿cómo se valora? De repente fue como abrir los ojos a una realidad".

"Y es que es esto tiene un coste, y una actividad empresarial no puede estar separada del valor medioambiental. ¿Cuál es el papel de la política y de los gobiernos aquí? Y empecé a preguntar a todos mis profesores y me decían que era una pregunta interesante, pero no había muchas respuestas", explica.

Medir el impacto

"Cuando un día escriban tu biografía, dirán Mónica Chao se dio cuenta a los 20 años de que había que medir el impacto, un concepto que se desarrolló muchísimo después. Tú lo cuentas con humildad, pero a los 20 años tuviste una idea genial que era que hay que medir el impacto económico de los desastres naturales", añade Cruz.

"Os voy a contar una cosa. Yo me convertí en una friki, que mis amigas, mis compañeras de la residencia de estudiantes todavía lo recuerdan. Yo era muy activa y hacía mucho deporte, voluntariado, era delegada de curso y salía mucho por la noche también. Me daba tiempo para todo", confirma Mónica Chao.

Y continúa su relato. "Internet no existía. Lo máximo que teníamos las que estábamos interesadas en algo era la biblioteca de la universidad. Yo tenía libros apilados por temas en mi habitación de estudiante con post-it y fichas resumen de cada uno de los libros. Cuando tenía 23 años me había leído todo lo que estaba disponible sobre sostenibilidad".

"Esa inquietud, tener un propósito y también el apoyo, porque cuando tienes una inquietud por algo, tengas la edad que tengas, necesitas sentirte apoyado. Yo tenía una profesora que organizó un taller, un viaje de estudiantes de ciencia política para hacer un pequeño estudio porque ella también se sumó a la pregunta de cuánto cuesta esto", explica la fundadora de WAS.

"Hoy eres tú la que hace eso, apoyar al relevo generacional, apoyar a las jóvenes y eso sí que da la vida, el relevo generacional, ayudar a las jóvenes. A mí me pone como atómica, me encantan las jóvenes haciendo cosas", apostilla Cruz.

"Creo que es muy importante ese apoyo a los jóvenes, pero también a los adultos, porque no sé cómo lo veis vosotras, pero pienso que estamos en una época de mucha confusión, mucha incertidumbre, personas que no saben muy bien hacia dónde dirigirse. Siempre que podamos actuar con esa generosidad, en la medida en la que podamos contribuir, creo que esto es lo que mueve el mundo", añade Mónica.

Mujer, acción y sostenibilidad

"Fíjate si es Mónica lideresa, que en plena pandemia en el 2020 decide fundar con un grupo de mujeres WAS. Mujer, acción y sostenibilidad que es un proyectazo. ¿Cómo llegáis ahí?", introduce Charo Izquierdo.

"En el 2019 llegué al punto de 'hasta aquí hemos llegado', es decir, hartazgo. Todo el mundo hablando de estos temas, dando grandes mensajes, los adolescentes protestando en las calles y pensé: 'Han ocurrido muchas cosas que están bien, pero tienen que ocurrir más que han de venir desde la alta dirección. Porque si no hay un apoyo desde arriba, esto no va a ocurrir. Y, además, hay que hay que contar con las personas que tienen el conocimiento", dice Mónica Chao.

El proyecto empezó contándoselo a la gente. "La primera persona a la que se lo conté fue a Isabel Rivadulla. Me decía: 'Mónica, esto tiene que fluir'. Así que preparé un position paper, y lo compartimos. El proyecto nació muy apoyado. Organizamos unos desayunos para hablar de la cuestión, pero no fue un proceso tan inmediato, hubo mucho trabajo detrás de compartir, de sumar gente. De hecho, cuando decidimos constituirnos como asociación ya la gente lo conocía y por eso nació con 53 socias y con alma", asegura.

"Se están experimentando cambios. Al lado de ese negacionismo oscuro, y absurdo, hay muchas empresas comprometidas. Tú tienes una parte como consultora en tu vida profesional, más allá de tu vida como activista, ¿cómo se está produciendo ese cambio en las empresas?, ¿cómo está cambiando la vida de una empresa gracias a la sostenibilidad?", pregunta Cruz ante los micrófonos.

Empresas y cambio

"Hay un componente fundamental en los cambios que tienen que ver con los requerimientos regulatorios. Es decir, que ha habido compañías que entienden cuál es el beneficio de cambiar y hay otras que lo están haciendo por la parte regulatoria".

"La parte positiva es que al final las empresas identifican que cuando abordan estos cambios hay un retorno positivo para la organización, porque genera un valor, porque hay una reducción de riesgos, porque incluso tienen impacto en el engagement o en el compromiso de los equipos", confirma.

"Hay un driver fundamental que ha sido el cambio regulatorio que no está ocurriendo solamente en Europa, aunque haya sido cabeza de lanza. Pero estamos viendo cambios desde Estados Unidos a Singapur o Brasil en todo lo que tiene que ver con divulgación de información en materia de aspectos medioambientales y sociales", añade.

"Lo que hay que buscar en los proyectos es que haya un retorno, un proyecto de sostenibilidad igual que un proyecto que harías en cualquier área de la compañía tiene que tener un retorno y si no tiene un retorno, el proyecto no hay que abordarlo", zanja Chao.

"En Enclave ODS vas a tener que poner una sección sobre Financiación Verde explicada por Mónica Chao", dice Cruz.

"Es verdad que a veces se puede meter una complejidad innecesaria. Hay que buscar el valor, que sea sencillo y que funcione. Al final, al ser un tema nuevo y haber mucha regulación detrás, creo que hacemos flaco favor las personas que trabajamos en solidaridad cuando lo liamos. Lo que necesitamos es contribuir a una sociedad próspera y sostenible. Y cuanto más rápido, más fácil y más sencillo lo hagamos mejor", concluye.