Irene Villa: “Quería hacer Derecho para que los terroristas cumplieran sus penas íntegramente”

La periodista y escritora Irene Villa comparte el micrófono del pódcast Arréglate que nos vamos conducido por Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo.

"El arte más poderoso de la vida es hacer del dolor un talismán que cura, una mariposa que renace florecida en fiestas de colores". Con esta frase, Cruz Sánchez de Lara da comienzo al nuevo episodio.

"Si hubiera que definir a una persona resiliente, esa es nuestra querida invitada, que de alguna manera tiene también algo que ver con la autora de esta frase, que es Frida Kahlo, aunque nuestra invitada no sea pintora", añade Charo Izquierdo.

"Ella es quien ha dado un ejemplo brutal a toda la sociedad española y al mundo entero sobre cómo convertir una tragedia, un cruel delito, en una vida magnífica y en un ejemplo para todos", replica Cruz.

"Estábamos hablando de Frida Kahlo y pienso que Irene, aparte de que ha dado señales más que conocidas, de supervivencia y de resiliencia, tiene un toque de Frida Kahlo", explica Charo.

Arréglate que nos vamos con Irene Villa Esteban Palazuelos

"Curioso porque en mi libro hablo de ella. 'Pies para qué os quiero si tengo alas para volar', eso lo dijo Frida, pero lo hemos confirmado muchas personas, muchas mujeres que hemos desplegado las alas, y hombres también, por supuesto, y no nos hacen falta unas piernas. Así que imagínate si la quiero a Frida", apostilla Irene Villa.

"Y también dijo: 'Enamórate de ti, para poder enamorarte después de quien quieras'. Pero eso también ha sido fundamental en la vida de cualquier persona. Para triunfar en el amor y para saber lo que quieres, primero te tienes que enamorar de ti. Luego, lo anterior suelen ser relaciones que no llegan a buen puerto porque todavía no te has comprometido, amado y respetado a ti misma", añade Villa.

Continúa: "Como la película La boda de Rosa, que me encanta, de mi querida Candela Peña. Hay que quererse primero y luego ya te casas con quien quieras".

"Siempre digo que no sabemos quién será el hombre o la mujer de tu vida, pero la mujer de tu vida eres siempre tú. Irene además de ser un cañón de mujer que llega a cualquier sitio y es la revolución, está presente siempre con su risa, pero además tiene una formación extraordinaria y una actividad impresionante", dice la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Sentido del humor

Y continúa: "Ella es periodista, escritora, empresaria, conferenciante y queremos advertirte Irene de que esta es una charla de amigas y que nos gusta que nuestras invitadas se sientan en casa".

"Para mí el sentido del humor es innegociable. Hay que reírse de todo, de todos, de nosotros mismos los primeros. Sin humor que sería de la vida. Yo no concibo un día sin haber gastado alguna broma, haberme reído, haber contado chascarrillos", confirma la invitada.

Y añade: "Sobre todo me gustan las reuniones de chicas, porque es cuando más te ríes, cuando más te quitas 'pafuera telarañas', como dice mi querida Bebe y cuando más hablamos, a veces incluso, a lo bestia, que mis amigas me dicen que me paso, pero es que hay que contarlo todo".

"Y además voy a contar una cosa, que me acabo de enterar ahora mismo, y es que Irene y yo cumplimos años el mismo día, el 17 de octubre. Yo nací en el 72 y ella volvió a nacer en el 91, ahora todos los años ya nos vamos a felicitar", asegura Cruz.

Continúa: "Sabemos que hay mucha más gente que cumple años ese día. Yo me enteré, porque mi hijo, siendo adolescente, un día me dice: ¡Mamá voy a empezar a creer en la astrología! Y le pregunté por qué y me dice: Día 17 de octubre, día de la manipulación. Tú, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Iglesias..." (risas).

Madre e hija

"Bueno también mi madre y yo, que somos las únicas madre e hija que nacieron el mismo día. Renacimos", asevera Irene Villa.

Le pregunta Cruz cómo celebran cada año ese 17 de octubre.

"Desde el primer momento, me acuerdo que nos regalaban cosas acorde a la edad. Pues el primer año un chupete, un sonajero. Luego, cuando cumplimos seis años, un cuaderno y una agenda para ir contando, como un diario", asegura.

"¿Cuántos años tenéis?", pregunta Sánchez de Lara.

"Pues mira, 32 años. Que es casualidad que me voy a casar con 32 años, como la primera vez que me casé, con 32 de los de verdad", confirma.

Boda a la vista

"Se te nota que vives enamorada. Yo le conocí el día de la celebración de las Top 100, y es maravilloso y monísimo. Se le veía entusiasmado y tan preocupado por las fotos, muy pendiente de todo", apostilla Charo Izquierdo.

"Lo que más me gusta de él, que me ha enseñado cosas tan sencillas como ir a ver el río Duero, correr por Soria, donde él vive y con su moto me lleva a las cascadas de no sé qué. Al otro día, a Berlanga del Duero. Él me lleva a Logroño, a sitios maravillosos que tenemos en nuestra geografía que no son tan conocidos", confirma la invitada.

"Y es que la sencillez es un regalo siempre. Nos hemos acostumbrado a que nos exijan que todo sea como demasiado extraordinario. Estamos perdiendo el gusto por lo ordinario, por lo normal, por la tranquilidad. Yo soy una amante de lo ordinario, que suena fatal. Me encanta hacer planes normales de gente normal y que te abriguen el corazón", dice Cruz.

"Me ha enseñado también a parar, porque yo tengo siempre prisa. Es algo que estoy cambiando. Quiero hacer un montón de cosas, como estudiar, viajes, deporte, competir... Y él me dice: relájate, olvídate de todo. Disfruta", confirma Villa.

Cruz le comunica que Irene significa paz en griego. "Efectivamente, y eso determina mi vida, pero siempre muy ocupada y con una agenda llena y también de vez en cuando vaciar la agenda es muy sano".

Charo Izquierdo pregunta: "Te licenciaste en Psicología y en Comunicación. ¿Por qué decidiste estudiar periodismo? Si no hubieras sufrido el atentado, ¿habrías estudiado periodismo?"

Periodismo o Derecho

"Pues seguro que no. No tenía muy claro la verdad lo que iba a hacer. Cuando era pequeña yo vivía el momento. Quería disfrutar de mi deporte, el baloncesto, patinar sobre hielo y poco más. Pero cuando entré en la universidad, efectivamente ya había pasado el atentado. Yo quería endurecer las penas. Me acuerdo de que se lo dije al psicólogo de la universidad: voy a hacer Derecho porque yo quiero que los terroristas cumplan sus penas íntegramente. Me dijo que también se podían cambiar las leyes desde la política, o contarlo desde un micrófono", asegura Irene Villa.

"Además, tenéis un mensaje buenísimo, tu madre y tú. A mí tu madre me parece una delicia, un ser de luz, y creo que gran parte de lo que eres es porque has tenido un apoyo brutal en ella. Parecéis almas gemelas. ¿Habría sido igual sin ella?", pregunta Cruz ante el micrófono.

"Para nada en absoluto. Por eso yo incido tanto en la labor de los padres y de las madres. Somos determinantes para nuestros hijos. Si no lo hacemos bien, ya ellos se ocuparán. Porque creo que el ser humano es responsable de su vida y tú no puedes decir es que no me supieron educar o me abandonaron, no me dieron el amor que necesitaba o no creyeron en mí. Y ahora yo soy una víctima" confirma Villa.

Continúa: "No somos víctimas, somos responsables y nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz, que a lo mejor no te dieron tus padres y eso no es responsabilidad de nadie. Así que adelante. Pero cuando tus padres hacen bien su trabajo, te dan amor, seguridad en ti mismo, autoconfianza es que tienes todo ganado en la vida".

"Es cierto que la educación que te den, que crean en ti, esa mirada apreciativa como dice mi querido Alex Rovira: ¡Que no te miren por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser!".

"Tú tienes tres hijos y a ellos cómo les hablas de presente y de futuro", dice Charo.

"Ellos lo saben todo con pelos y señales. Han estado en mis conferencias y alucinan con lo que hemos vivido mi madre y yo. Lo ven como nosotras lo transmitimos porque la vida a veces es una gincana, es una montaña rusa con cosas maravillosas, pero que también hay dolor, que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional", confirma Irene Villa.

"Me gusta como cuentas los sentimientos. Así que cuéntame alguno que no cuentes habitualmente", dice Cruz.

"De lo que no hablo, pero me costó mucho superarlo e integrarlo. Lo que no integras, no lo aceptas y no lo abrazas. En mi caso, en el año 2017 perdí mi cuarto embarazo, fue un embarazo ectópico y ahora conecto tanto con todas las mujeres que han perdido un hijo. En mi caso fueron dos meses de pensar que iba a tener la niña que siempre quise y de repente no, que es que no hay bolsa, que es que está en la trompa. Tengo una fotografía de la trompa con el bebé que había crecido y la verdad que es impactante", confiesa Irene.