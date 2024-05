El sueño de Mery en Eurovisión, llevar su ‘Zorra’ a las nebulosas: “No imaginábamos que íbamos a tener esta repercusión mundial”

¿No pensaban que tenían opciones de ganar ese festival y representar a España en Eurovisión?

Mery: No. Y creo que se me nota en la cara. Fuimos sin ninguna pretensión, para dar visibilidad al grupo. Siempre quieres que se te reconozca tu trabajo, claro, pero que tuviera esa repercusión ya era un premio, ¡llegamos con 1 millón de reproducciones a la final! Todo nos ha sorprendido. Pero realmente ir a Eurovisión no estaba en nuestro objetivo.

Siempre se suele decir eso, ¿no?

Mery: [ríe] Hay una anécdota que lo demuestra: se me estropeó el corsé, yo estaba muy incómoda, y me regalaron otro, así que el día del ensayo me lo cambié. El jurado le dijo al realizador que por qué me había cambiado, que no se podía. Y yo hablé con él y le dije ‘oye, que no pasa nada, si no vamos a ganar ni nada, no vamos a ir a Eurovisión’ y él me dijo ‘no mujer, hazlo por la gente de la organización’. Así que volví a ponerme el mismo. Estábamos felices de llegar a la final, pero ya lo habíamos ganado todo. Y mírame la cara: me quedé súper sorprendida cuando escuché ‘Nebulossa’.

¿De dónde viene el nombre Nebulossa?

Mark: Nació en el observatorio Baix de Cataluña. Estuvimos allí con nuestros hijos, fuimos por la noche a verlo, y entre nebulosas y galaxias, Mery dijo el nombre. Luego añadimos la doble ’s’ que se usa mucho en valenciano. Aunque el efecto al pronunciarlo de sonoridad es al contrario, creímos que destaca el nombre.

¿Cuál es la parte que más le gusta cantar?

Mery: La parte que la gente más corea es “soy más zorra todavía” y me llena de satisfacción. Y en la segunda estrofa “estoy en un buen momento”. Pero me gusta cantarla entera.

¿Qué significa originalmente la letra de la canción?

Mery: La canción de lo que habla es de romper los moldes, de ser tú misma sin importarte la opinión de los demás. Eso es lo que hemos querido plasmar con la letra, mis emociones.

¿Y cómo les sienta cantarla?

Mery: Está siendo muy terapéutico, porque soy introvertida, no tengo mucha oratoria a la hora de expresarme, aunque estoy aprendiendo. Me encantan los retos, cuando me dicen ‘esto no lo puedes hacer’. Así que dije, ‘pues sí que lo voy a hacer’.

Mark: A mí hay una frase que me representa, que es ‘ya se que soy la oveja negra’. Por eso esta canción tiene la transversalidad que se está demostrando, con público de edades muy diferentes, muy diverso. No necesariamente hay que ser mujer para identificarte con lo de ‘zorra’. ¿Quién no se ha sentido oveja negra durante alguna época de su vida? Es decir, que hay una oveja en la letra, pero pasa más desapercibida, la oveja con la zorra, porque una mujer diciendo ‘soy una zorra’ es más llamativo…

Mery: Esta canción también, aparte de ser autobiográfica, dice que ‘zorra’ sea un insulto es muy triste. Ayer mismo me comentaban que en no sé qué dibujos animados para niños cada vez que la niña decía ‘zorra’ se censuraba. ¿Suena feo? Es muy triste.

Mark: Y más si se utiliza para denigrar a una persona.