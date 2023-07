Palmira Márquez: "Hay más mujeres agentes literarias porque esto tiene mucho de cuidadoras"

Dice Cruz Sánchez de Lara que lo mejor de 'Arréglate que nos vamos' es "la cantidad de mujeres maravillosas que estamos conociendo o que estamos dando a conocer a otras personas. Eso y lo bien que nos lo pasamos y cuánto aprendemos la una de la otra".

Algo en lo que, sin dudar, coincide Charo Izquierdo: "Visibilizar a tantas mujeres maravillosas es parte de nuestra misión. Y nosotras, aunque igual está un poco feo decirlo, formamos muy buen tándem", dice la periodista.

Esta semana descubrimos a Palmira Márquez, periodista reconvertida en agente literaria. Socia fundadora y directora de Dos Passos, agencia literaria y de comunicación. Después de una carrera exitosa en el ámbito de la información y la comunicación de cultura, dio el salto a trabajar con escritores apoyando el desarrollo de sus carreras junto a Miguel Munárriz.

Márquez era la responsable de dirigir la comunicación de la cadena de librerías Crisol, pertenecientes al Grupo Santillana - Grupo Prisa. Recuerda que fue el momento en el que las Crisol cerraron "en el que me planteé: Sigo en trabajos que a lo mejor no me van a gustar tanto como lo que estaba haciendo hasta ahora o es el momento de liarme la manta a la cabeza y decir '¿por qué no?', recuerda Márquez.

Una manera muy breve de resumir ese momento clave en su vida en el que decidió que se liaba la manta a la cabeza y se convertía en gestora cultural y que la llevo a la siguiente situación fundamental de su biografía: "Un buen día, nuestro querido Luis Eduardo Aute, una de las personas más importantes de mi vida, nos dijo 'Yo quiero publicar las letras de mis canciones y necesito a alguien que lo haga por mí, porque uno no sabe vender bien lo que hace'. Y por Eduardo, Miguel (Munárriz) y yo nos hicimos agentes literarios", cuenta.

La tiranía del mercado

Palmira Márquez asegura que "lo que más me gusta en el mundo es leer". Para ella, "hacer de tu pasión la manera que tienes de ganarte la vida se parece a ganar la lotería".

Veinte años han pasado desde que comenzó con Dos Passos, dos décadas en las que ha aprendido que existe algo que ella llama "la tiranía del mercado", un conjunto de razones que influyen en el éxito o el fracaso de un libro.

La experta literaria explica que "es complicado, es muy complicado. Obviamente, tienes que tener una buena novela, un buen libro, eso es indudable. Yo soy de las que piensa que el mejor plan de marketing para un libro es el boca a boca. Hay ejemplos extraordinarios en nuestro país de libros que han salido muy tímidamente apoyados y, sin embargo, han sido los lectores quienes han hecho grande esos libros".

Cruz Sánchez de Lara ha publicado hace nada su última novela, Maldito hamor (Espasa, 2023). "Por la parte que me toca", introduce, "quienes estáis cerca de los escritores tenéis que aguantar la relación del escritor con su libro, que no siempre es fácil. Ni siquiera la relación del escritor con con él mismo", cuestiona la vicepresidenta de EL ESPAÑOL.

Márquez, que ha estado en los dos lados, lo ve fácil, "partiendo del hecho de que todo el mundo tenemos nuestro ego, se educa, como todo, y hay que saber gestionarlo. Esto es una carrera de fondo, puedes tener la 'potra' de hacer una obra maestra en el primer libro, pero eso sabemos que pasa muy pocas veces, muy pocas. Esto es una carrera de fondo".

Para conseguir el éxito literario "uno no puede venir con la pretensión de llegar y besar el santo el primer día. Y como carrera de fondo, uno tiene que ir dando pasos y publicando siempre una novela mejor que la otra. Y eso, sólo se consigue si uno tiene humildad", explica la invitada.

"Ser agente literario es más femenino que masculino", una reflexión que introduce Charo Izquierdo [que también acaba de publicar libro: Fashion (R)Evolution (Almuzara, 2023)] y con la que Márquez no puede estar más de acuerdo. Ésta añade en un precioso matiz a la "tiene que ver un poco con el verbo cuidar. Las cuidadoras siempre somos nosotras".

Un oficio al que se une la paciencia. ¿En qué consiste ser agente literaria? "Consiste muchas cosas. Tengo que leer, tengo que corregir, tengo que negociar contratos, tengo que vender y tengo que cuidar", explica. Lo más duro de este trabajo es rechazar gente "porque no me llega lo que escriben".

En esta charla se unen tres mujeres que han alcanzado el éxito profesional. Hablan de lo que sienten por su trabajo y por la literatura. Hablan de propósitos de vida y de "leer con las tripas". Un episodio que, una vez más, es una ocasión para aprendeder que, hagas lo que hagas, hay que ponerle pasión. No hay otra manera.

