Mabel Lozano: "España se ha convertido en el puticlub de los franceses"

En el capítulo de esta semana de 'Arréglate que nos vamos' se sienta, junto a Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquiero, Mabel Lozano, directora de cine, actriz, escritora y siempre activista en defensa de los derechos de las mujeres, que en 2021 recibió el Premio Goya al cortometraje documental por Biografía del cadáver de una mujer.

En su última serie documental, PornoXplotación (RTVE Play), la directora muestra una realidad que Charo Izquiero asegura "te dejan sin habla". Amigas desde hace muchos años, la periodista sabe bien lo que dice al asegurar que "no es que Mabel inspire, te arrastra".

"Desde Voces contra la Trata, que fue su primer documental hasta su último trabajo, Ava, todo lo que toca se convierte en galardón, incluyendo su libro El proxeneta (Alreves, 2018)", cuenta sobre la carrera de Mabel Lozabo la consejera de magasIN.

Un éxito que es, si cabe, más notable al tratarse de una categoría cinematográfica que se aleja de cánones convencionales. Cruz Sánchez de Lara apunta que en el caso de Lozano "su cine social y su activismo han evolucionado al unísono para dar voz a mujeres amordazadas, para vestir de derechos a quienes han sido inhumanamente desnudadas".

Cómplices "por acción u omisión"

Mabel Lozano cree que el fin de la prostitución no es un problema que se ha de resolver poniendo de acuerdo a los políticos. Un discurso firme y crudo sobre el beneficio que reporta a España permitir la prostitución. "Nos hemos convertido en un destino turístico y eso enriquece y da mucho dinero", explica apasionadamente.

Un capítulo que denuncia una realidad que se da en España, y de la que, como bien dice la invitada, somos cómplices "por acción o por omisión". Un pódcast en el que hablamos de exclavitud — de la exclavitud del s. XXI— de mujeres cuya vida "no vale nada porque están en situación de exclavitud extrema, su vida no les pertenece", aclara Mabel Lozano, y "un ser humano vale muy poquito cuando su vida no le pertenece".

